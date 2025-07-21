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Дивеев пропускает матч ЦСКА против «Оренбурга» из-за ушиба

вчера, 17:43
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропускает сегодняшний матч чемпионата РПЛ против «Оренбурга» из-за ушиба, полученного в матче за Суперкубок России с «Краснодаром».

Футболист опубликовал в социальных сетях фото, поврежденной ноги и написал следующее:

Сегодня поддерживаю наших из дома. После ушиба в прошлом матче просто дали паузу, чтобы снять отек, никакой травмы нет, чувствую себя отлично.

Дивеев пропускает матч ЦСКА против «Оренбурга» из-за ушиба

Напомним, что 12 июля ЦСКА обыграл в Казани «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счетом 1:0, а Дивеев стал автором единственного гола в той встрече и был признан лучшим игроком.

В том эпизоде, когда защитник получил ушиб, нарушение правил зафиксировано не было.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:30
При таком состоянии ноги не было зафиксировано нарушения правил? А судьи кто?
drug01
drug01
вчера в 17:58
У него старые болячки всегда беспокоят...
49yxnfkzrkmd
49yxnfkzrkmd
вчера в 17:44
Дивно выглядит копыто Дивеева
Гость
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