Дивеев пропускает матч ЦСКА против «Оренбурга» из-за ушиба

1753109018

вчера, 17:43

Защитник ЦСКА пропускает сегодняшний матч чемпионата РПЛ против «Оренбурга» из-за ушиба, полученного в матче за Суперкубок России с «Краснодаром».

Футболист опубликовал в социальных сетях фото, поврежденной ноги и написал следующее:

Сегодня поддерживаю наших из дома. После ушиба в прошлом матче просто дали паузу, чтобы снять отек, никакой травмы нет, чувствую себя отлично.

Напомним, что 12 июля ЦСКА обыграл в Казани «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счетом 1:0, а Дивеев стал автором единственного гола в той встрече и был признан лучшим игроком.

В том эпизоде, когда защитник получил ушиб, нарушение правил зафиксировано не было.