Дивеев пропускает матч ЦСКА против «Оренбурга» из-за ушиба

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропускает сегодняшний матч чемпионата РПЛ против «Оренбурга» из-за ушиба, полученного в матче за Суперкубок России с «Краснодаром».
Футболист опубликовал в социальных сетях фото, поврежденной ноги и написал следующее:
Сегодня поддерживаю наших из дома. После ушиба в прошлом матче просто дали паузу, чтобы снять отек, никакой травмы нет, чувствую себя отлично.
Напомним, что 12 июля ЦСКА обыграл в Казани «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счетом 1:0, а Дивеев стал автором единственного гола в той встрече и был признан лучшим игроком.
В том эпизоде, когда защитник получил ушиб, нарушение правил зафиксировано не было.