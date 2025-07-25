Писарский подал апелляцию на решение о запрете занятия футболом

Нападающий Владимир Писарский подал апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза о запрете на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на четыре года, три из которых — условно.
В Telegram-канале футбольной правовой компании «Алетейя», представляющей интересы игрока, говорится следующее:
Сегодня от имени Владимира Писарского направили в апелляционный комитет РФС апелляционную жалобу на решение комитета РФС по этике от 03.07.2025.
Требуем отменить решение комитета РФС по этике и вынести по делу новое решение, которым прекратить производство по обращению генерального секретаря РФС М.Л. Митрофанова от 24.06.2025 в связи с отсутствием в действиях Писарского В.В. вины в нарушении ст.18. регламента РФС по этике.
А он мне сразу не понравился, показался нескромным и фраероватым. Особенно, после того, как он сделал предложение своей барышне, прямо на поле. Типичное пижонство, причем дешёвое. А как игрок- самый примитивный...
А он мне сразу не понравился, показался нескромным и фраероватым. Особенно, после того, как он сделал предложение своей барышне, прямо на поле. Типичное пижонство, причем дешёвое. А как игрок- самый примитивный...
Думаю, что ты попал в точку своей репликой...
Дело в том, что когда человек меняет фамилию , то вне его желания, он меняется сам и изнутри...
Он становится другим человеком в морально-нравственном отношении:
меняется все в нем.
Он меняется внешне ,думает иначе,поступки иные...
Это я так думаю, иначе трудно объяснить действия этого ,,героя".
Но постольку-поскольку речь о футболисте идёт, замечу, что в будущее этого горе -футболиста не верю.
Р.S. Это так, разговор в кулуарах...
Думаю, что ты попал в точку своей репликой...
Дело в том, что когда человек меняет фамилию , то вне его желания, он меняется сам и изнутри...
Он становится другим человеком в морально-нравственном отношении:
меняется все в нем.
Он меняется внешне ,думает иначе,поступки иные...
Это я так думаю, иначе трудно объяснить действия этого ,,героя".
Но постольку-поскольку речь о футболисте идёт, замечу, что в будущее этого горе -футболиста не верю.
Р.S. Это так, разговор в кулуарах...
Наказание жебыло вынесено по принципу "НО ОН ЖЕ МОГ ДЕЛАТЬ СТАВКИ, РАЗ ЕГО ДРУГ ЭТО СДЕЛАЛ???"
В общем, бред сивой кобылы от РФС.
Наказание жебыло вынесено по принципу "НО ОН ЖЕ МОГ ДЕЛАТЬ СТАВКИ, РАЗ ЕГО ДРУГ ЭТО СДЕЛАЛ???"
В общем, бред сивой кобылы от РФС.