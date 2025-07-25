Писарский подал апелляцию на решение о запрете занятия футболом

Нападающий подал апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза о запрете на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на четыре года, три из которых — условно.

В Telegram-канале футбольной правовой компании «Алетейя», представляющей интересы игрока, говорится следующее:

Сегодня от имени Владимира Писарского направили в апелляционный комитет РФС апелляционную жалобу на решение комитета РФС по этике от 03.07.2025.