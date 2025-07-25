Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкции

Писарский подал апелляцию на решение о запрете занятия футболом

вчера, 17:42

Нападающий Владимир Писарский подал апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза о запрете на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на четыре года, три из которых — условно.

В Telegram-канале футбольной правовой компании «Алетейя», представляющей интересы игрока, говорится следующее:

Сегодня от имени Владимира Писарского направили в апелляционный комитет РФС апелляционную жалобу на решение комитета РФС по этике от 03.07.2025.

Требуем отменить решение комитета РФС по этике и вынести по делу новое решение, которым прекратить производство по обращению генерального секретаря РФС М.Л. Митрофанова от 24.06.2025 в связи с отсутствием в действиях Писарского В.В. вины в нарушении ст.18. регламента РФС по этике.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Фулхэм» запретил игроку снимать закулисные моменты
Вчера, 00:39
Бывшего форварда МЮ и «Реала» оштрафовали за слова о женщинах
24 июля
Лоськов назвал главную проблему молодых российских футболистов
23 июля
ОфициальноВратаря «Удинезе» дисквалифицировали на два месяца
23 июля
«Кристал Пэлас» подал апелляцию в CAS по делу об исключении клуба из ЛЕ
22 июля
ОфициальноЭкс-директор «Ювентуса» и «Тоттенхэма» отбыл 30-месячную дисквалификацию
21 июля
Сортировать
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:46
О ,, пижонстве" и я тогда подумал, но только к ,,фрайеру" добавил слово ,,дешёвый"...
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 09:54
Приветствую, Артем!!!
А он мне сразу не понравился, показался нескромным и фраероватым. Особенно, после того, как он сделал предложение своей барышне, прямо на поле. Типичное пижонство, причем дешёвое. А как игрок- самый примитивный...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:22
Привет,Витя!
Думаю, что ты попал в точку своей репликой...
Дело в том, что когда человек меняет фамилию , то вне его желания, он меняется сам и изнутри...
Он становится другим человеком в морально-нравственном отношении:
меняется все в нем.
Он меняется внешне ,думает иначе,поступки иные...
Это я так думаю, иначе трудно объяснить действия этого ,,героя".
Но постольку-поскольку речь о футболисте идёт, замечу, что в будущее этого горе -футболиста не верю.
Р.S. Это так, разговор в кулуарах...
hgxv5jnw2jnq
hgxv5jnw2jnq
вчера в 21:01
Я за Вовку, вина не доказана, а все совпадения имеют место
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
И кто за ними может стоять? У Вас есть гипотезы?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:43, ред.
Адвокатики теперь уж подоят Писарского игрока на ставках...)))
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:35
Это было ожидаемо, поскольку его участие в спортивном тотализаторе никем и ничем не доказано.
Наказание жебыло вынесено по принципу "НО ОН ЖЕ МОГ ДЕЛАТЬ СТАВКИ, РАЗ ЕГО ДРУГ ЭТО СДЕЛАЛ???"
В общем, бред сивой кобылы от РФС.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:04
А я говорил, что мы теперь часто будем слышать об этом человеке... Теперь его интересы уже предоставляет целая футбольная правовая компания. Я бы на месте РФС насторожился, для начала.. Попытался узнать,, кто за ними стоит... На всякий случай.
Capral
Capral
вчера в 17:50
Писарский вынул писуарский и забил на решение комитета.
Futurista
Futurista
вчера в 17:45
от имени Писарского написали писанину...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 