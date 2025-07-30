Джака — о своём переходе в «Сандерленд»: «У меня хорошее предчувствие»

Бывший полузащитник «Байера» , сегодня подписавший контракт с «Сандерлендом», высказался о своём трансфере.

Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Когда я разговаривал с клубом, то увидел энергию и настрой, которые были у всех — и у руководства, и у игроков. Это именно то, чего я хотел. У меня очень хорошее предчувствие. Мы вернулись туда, где должен быть этот клуб («Сандерленд» по итогам прошедшего сезона вышел в АПЛ — прим.). И мы хотим остаться здесь, чтобы написать свою собственную историю. Я чувствую, что готов помочь команде своим опытом и профессионализмом.