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Джака — о своём переходе в «Сандерленд»: «У меня хорошее предчувствие»

вчера, 13:33

Бывший полузащитник «Байера» Гранит Джака, сегодня подписавший контракт с «Сандерлендом», высказался о своём трансфере.

Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Когда я разговаривал с клубом, то увидел энергию и настрой, которые были у всех — и у руководства, и у игроков. Это именно то, чего я хотел. У меня очень хорошее предчувствие. Мы вернулись туда, где должен быть этот клуб («Сандерленд» по итогам прошедшего сезона вышел в АПЛ — прим.). И мы хотим остаться здесь, чтобы написать свою собственную историю. Я чувствую, что готов помочь команде своим опытом и профессионализмом.

В минувшем сезоне Джака провёл 33 матча в Бундеслиге, забил 2 мяча и отдал 7 голевых передач.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:36
Даже непонятно, на повышение пошёл или на понижение...
Гость
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