«Бельграно» – «Индепендьенте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Аргентины «Бельграно» – «Индепендьенте», который состоится 2 августа 2025 года.
«Бельграно»
«Бельграно» на данный момент не отличается стабильными результатами и за три тура смог набрать лишь три очка. Команда настроена хорошо выступить в кубке Аргентины, но здесь нужна концентрация, ведь один неудачный поединок будет означать вылет из турнира. На своем поле команда принимает «Индепендьенте» и приложит все усилия, чтобы завершить встречу в хорошем настроении.
26 июля «Бельграно» сыграл вничью с «Индепендьенте Ривадавия» (0:0), а 21 числа команда минимально уступила «Расингу» (0:1).
«Индепендьенте»
Последние результаты команды также оставляет желать лучшего, но на кубок Аргентины эти результаты не влияют. «Индепендьенте» играет на выезде, что осложняет задачу гостям, однако гости являются фаворитами у букмекеров, а болельщики и руководство ждут хороший результат, который позволил бы выйти в четвертьфинал кубка Аргентины и продолжить борьбу за трофей.
27 июля «Индепендьенте» проиграл на выезде «Химнасия и Эсгрима» (0:1), а 21 числа команда уступила на своем поле «Тальерес Кордоба» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бельграно» – 3.75
- Ничья – 2.95
- Победит «Индепендьенте» – 2.12
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.55
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.45
Статистика
- «Индепендьенте» не может выиграть уже три поединка подряд
- Четыре последних домашних матча «Бельграно» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что команды будут играть в закрытый футбол и совсем без риска, ведь на кону место в четвертьфинале кубка Аргентины.