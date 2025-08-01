«Бельграно» – «Индепендьенте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 09:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Аргентины «Бельграно» – «Индепендьенте», который состоится 2 августа 2025 года.

«Бельграно»

«Бельграно» на данный момент не отличается стабильными результатами и за три тура смог набрать лишь три очка. Команда настроена хорошо выступить в кубке Аргентины, но здесь нужна концентрация, ведь один неудачный поединок будет означать вылет из турнира. На своем поле команда принимает «Индепендьенте» и приложит все усилия, чтобы завершить встречу в хорошем настроении.

26 июля «Бельграно» сыграл вничью с «Индепендьенте Ривадавия» (0:0), а 21 числа команда минимально уступила «Расингу» (0:1).

«Индепендьенте»

Последние результаты команды также оставляет желать лучшего, но на кубок Аргентины эти результаты не влияют. «Индепендьенте» играет на выезде, что осложняет задачу гостям, однако гости являются фаворитами у букмекеров, а болельщики и руководство ждут хороший результат, который позволил бы выйти в четвертьфинал кубка Аргентины и продолжить борьбу за трофей.

27 июля «Индепендьенте» проиграл на выезде «Химнасия и Эсгрима» (0:1), а 21 числа команда уступила на своем поле «Тальерес Кордоба» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бельграно» – 3.75

Ничья – 2.95

Победит «Индепендьенте» – 2.12

Тотал больше 2.5 мячей – 2.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.45

Статистика

«Индепендьенте» не может выиграть уже три поединка подряд

Четыре последних домашних матча «Бельграно» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что команды будут играть в закрытый футбол и совсем без риска, ведь на кону место в четвертьфинале кубка Аргентины.