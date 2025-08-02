«Витория» – «Палмейрас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Витория» – «Палмейрас», который состоится 4 августа 2025 года.
«Витория»
Коллектив располагается в нижней части турнирной таблицы и отстает от топ-12 на три пункта. В активе «Витории» 17 набранных баллов, 15 место и отставание на три очка сразу от трех соперников в турнирной таблице. Даже в домашней игре с «Палмейрасом», который борется за лидерство в чемпионате у хозяев не будет много шансов набрать очки, поэтому им бы пригодилась максимальная реализация моментов в этом поединке.
27 июля «Витория» поделила очки с «Мирассолом» (1:1), а 24 числа не смогла на своем поле обыграть аутсайдера «Спорт Ресифи» (2:2).
«Палмейрас»
«Палмейрас» безусловно является одним из лидеров бразильского футбола и запомнился многим болельщика по выступлениям на недавнем клубном чемпионате мира 2025. Команда занимает третье место в чемпионате с 32 баллами, но имеет на одну игру меньше, чем у лидера и отстает от него всего на четыре пункта. Гости рассчитывают на победу, так как сейчас не время терять очки, а также они имеют отличную статистику личных встреч с соперником.
31 июля «Палмейрас» минимально проиграл на выезде «Коринтиансу» (0:1), а 27 числа уже на своем поле победил «Гремио» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Витория» – 4.5
- Ничья – 3.3
- Победит «Палмейрас» – 1.9
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.45
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.55
Статистика
- Пять из десяти последних матчей «Витории» завершились ничейными результатами
- Четыре из шести матчей «Палмейраса» за последнее время закончились исходом «обе забьют»
- «Палмейрас» выиграл восемь из десяти последних поединков у «Витории» при двух поражениях
Прогноз
Поставить на победу «Палмейраса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Гости имеют отличную статистику личных встреч с «Виторией» и с большой вероятностью добудут три очка и в этот раз.