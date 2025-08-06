Сын Черчесова может войти в тренерский штаб отца в «Ахмате»

1754457715

вчера, 08:21

По информации журналиста Ивана Карпова, , сын бывшего наставника сборной России, может войти в тренерский штаб отца в «Ахмате».

Для специалиста, ранее работавшего селекционером в «Химках», это станет первым опытом на тренерской должности.

Вместе с ним в команде будут работать: Владимир Паников, Рамзан Цуцулаев и Эдуард Цгоев.