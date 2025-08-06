Сын Черчесова может войти в тренерский штаб отца в «Ахмате»

По информации журналиста Ивана Карпова, Станислав Черчесов, сын бывшего наставника сборной России, может войти в тренерский штаб отца в «Ахмате».
Для специалиста, ранее работавшего селекционером в «Химках», это станет первым опытом на тренерской должности.
Вместе с ним в команде будут работать: Владимир Паников, Рамзан Цуцулаев и Эдуард Цгоев.
Интересно, что бы ему на это ответили Гвардиола, Энрике, Алонсо...., в конце концов Семак!?
Нет, конечно я не ставлю в один ряд сына Черчесова с вышеперечисленными товарищами, особенно первыми тремя, но при наличии новых, существенных, финансовых вливаний в ФК "Ахмат", а это без сомнений было обговорено, иначе Черчесов старший не дал бы согласие на кресло главного...., то то талант сына может и не затеряться....
А племянники?
