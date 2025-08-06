Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сын Черчесова может войти в тренерский штаб отца в «Ахмате»

вчера, 08:21

По информации журналиста Ивана Карпова, Станислав Черчесов, сын бывшего наставника сборной России, может войти в тренерский штаб отца в «Ахмате».

Для специалиста, ранее работавшего селекционером в «Химках», это станет первым опытом на тренерской должности.

Вместе с ним в команде будут работать: Владимир Паников, Рамзан Цуцулаев и Эдуард Цгоев.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиРуководство «Локо» вместе с тренером может быть уволено ближайшей зимой
03 августа
СлухиОсинькин может возглавить «Сочи»
27 июля
Кононов может быть уволен с поста главного тренера «Торпедо»
23 июля
В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с Пиняевым
23 июля
Песьяков: «Жду прихода Кафанова в „Динамо“»
06 июля
Черчесов высказался о возможном назначении в сборную Польши
24 июня
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 11:13
Надо было еще дочь и жену в семейный подряд взять.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:12
Два Стаса и по мимо всего - это ещё плюс две пары "усов надежды" для Ахмата...)
Шуня771
Шуня771 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:33
Здесь как то намедни привели слова одного тренера: "На поле играю не деньги, и игроки (или футболисты)..."
Интересно, что бы ему на это ответили Гвардиола, Энрике, Алонсо...., в конце концов Семак!?
Нет, конечно я не ставлю в один ряд сына Черчесова с вышеперечисленными товарищами, особенно первыми тремя, но при наличии новых, существенных, финансовых вливаний в ФК "Ахмат", а это без сомнений было обговорено, иначе Черчесов старший не дал бы согласие на кресло главного...., то то талант сына может и не затеряться....
112910415
112910415
вчера в 09:29
А есть у Стаса ещё сыновья?
А племянники?
jRest
jRest
вчера в 09:29
Для некоторых размножаться не всегда верная стратегия. 🤔
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:02
Прямо семейный подряд, вот он, в чистом виде. Мне кажется, Станислав Саламович выбрал не самое подходящее время для начала трудовой деятельности своего сына, да и место тоже. Ахмату сейчас нужна бригада кризисных управленцев, умеющих работать в жёстком режиме, но, видимо, таковы были условия нового тренера клуба. Посмотрим, как Черчесову удастся совместить роль хорошего отца и тренера, который сможет решить проблемы Ахмата.
Viollator
Viollator
вчера в 08:58
Лучшая лига мира ждёт
uj96rhgh79rx
uj96rhgh79rx
вчера в 08:55
Вместе будет легче команду до пердива довести.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:28
Ну вот, началось... А не мог он сначала на кошках потренироваться?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 