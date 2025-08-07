«Зениту» советуют подписать спорных форвардов. Семак не определился с квартетом в атаке

1754557213

сегодня, 12:00

Отказались от известного серба.

Ромеро и Митрович не рвутся в Санкт-Петербург

Сербский форвард Митрович заработал много денег в Саудовской Аравии в «Аль-Хиляле», но шейхи могут указать ему на дверь. Причиной является свежий трансфер Дарвина Нуньеса. Нападающего «Ливерпуля» подписали по просьбе Симоне Индзаги. Возможно, тренер не является большим фанатом талантов Митровича. В «Интере» видели связку тяжелого и юркого форвардов, но уругваец Нуньес по стилю не дублирует Лаутаро Мартинеса, а Митрович не копия Ромелу Лукаку.

Сербу непросто жить в пустыне. В марте форварда госпитализировали: организм огромного Митровича пережил истощение в жарком влажном климате. Северный Санкт-Петербург ему тоже не подходит. Агент форварда Пини Захави опроверг слухи. Скорее всего, семья футболиста хочет вернуться в Англию. Захави поддержал босс «Зенита» Медведев – Митрович не приедет. С этим разобрались, но дальше в Санкт-Петербург сватают 25-летнего испанца из «Севильи» Ромеро.

Вот здесь ситуация интереснее. Понятно, что молодой испанский нападающий из Ла Лиги не хочет в РПЛ . И очевидно, что боссы «Севильи» умеют торговаться. Они продадут воду дельфинам, с такими клубами надо быть осторожными. «Севилье» нужны деньги, и они с радостью отправят Ромеро в «Зенит». В российском клубе по-прежнему нет спортивного директора, а руководство и Семак соглашались на трансферы с явной переплатой. За Ромеро просят 30 млн евро.

Рыночная стоимость форварда с низкой результативностью – 6 миллионов евро. «Зениту» надо вежливо послать представителей «Севильи» жевать паэлью. Пусть они успокоятся и не обманывают покупателей. Ромеро не стоит 30 миллионов евро. От таких сделок, как с ним или ветераном Митровичем, лучше отказаться. Но срыв трансфера Даку из «Рубина» оставил «Зенит» у разбитого трансферного корыта. Теперь клубу подсовывают нападающих в сомнительном состоянии.

Семак не встроил в нападение Глушенкова и Гонду

У «Зенита» много нападающих. На позиции «десятки», если она будет в схеме, могут сыграть Глушенков и Гонду. Вот только Максим и Лусиано не вписались в основной состав Семака, они редко проводят серии матчей без замен. Отец Глушенкова допускает уход Максима из «Зенита», если игрока дальше будут менять в перерыве, что обычно является проявлением неуважения к спортсмену и констатацией, что футболист подвел команду. А умного Гонду не видят новой «девяткой».

Лусиано бывает полезным в атаке, но аргентинец не вытеснил Кассьерру и Соболева на второй план на острие «Зенита». Кроме этих нападающих у Семака есть вингеры. Луис Энрике, Педро и Мантуан могут играть справа в атаке, а слева есть не только Мостовой, но и Педро с Вегой. Новый левый защитник «Зенита» может атаковать, как и его коллега справа – Мантуан. Педро закрывает оба фланга, а Луис Энрике умеет смещаться в центр на позицию «десятки» во время матчей.

Стартовый тур «Зенит» сыграл с Кассьеррой в центре атаки, Педро и Энрике на флангах и Глушенковым под нападающим. Победный гол забили, когда на поле был Мостовой. С «Рубином» Глушенков оказался на фланге, а Педро – в роли «восьмерки». Эксперимент не сработал: Семак выпустил Гонду вместо Глушенкова, а «Рубин» отыгрался с 0:2. Против ЦСКА рисковали проиграть с Кассьеррой на острие, а счет сравнял с пенальти Соболев, который привык выходить на замену.

Ждали, что несменяемым станет Луис Энрике, но бразилец открыл сезон хуже результативного Ракова, которого «Локомотив» не видел в основе и отправил в аренду в Самару. Энрике получал небольшую травму, а затем Луиса увлекли слухи о переходе в «Аль-Хиляль». Шейхам сложно отказать, особенно после того, как бразилец узнал имя форварда команды Индзаги. «Ливерпуль» отдал «Аль-Хилялю» Нуньеса, а дальше они могут забрать у «Зенита» молодого правого вингера.

Пока Глушенков не стал идеальной «десяткой», а Жерсон и Барриос не играют в дуэте в центре полузащиты. Гонду по готовности и доверию тренера тоже не выше конкурентов. У «Зенита» нет основной четверки атаки с Мостовым слева и с Энрике справа. Нет сыгранности – мало голов. Семак постоянно сомневается в исполнителях. В матчах с «Ахматом» и «Спартаком» будут перестановки. Ни один из футболистов линии атаки «Зенита» пока не является неприкасаемым.

Соболев и Кассьерра не тянут на «Золотую бутсу»

Разговоры о Даку и других нападающих ведутся, ведь тренерский штаб не доверяет Соболеву и Кассьерре. Хотя за россиянина отдали 10 млн евро, а колумбиец был лучшим снайпером РПЛ в позапрошлом сезоне, у Александра и Матео слишком резкие перепады формы, чтобы критиковать тренера «Зенита» за желание найти более стабильного форварда. Соболеву сложно куда-то отправить, зарубежные клубы знают о его темпераменте. А вот Кассьерра мог присмотреть себе новый клуб.

В случае ухода Матео слухи о новом нападающем обретают двойной смысл. «Зенит» затянул с трансферными решениями. Если Вендел не найдет новый клуб до осени, то вместе с Жерсоном и Барриосом сыграет в центре. Это значит возвращение Сантоса на левый фланг обороны. Автоматически Вега перемещается в запас, но аргентинец может подменять Мостового и Педро слева, если вингеры подведут. Семак запустил калейдоскоп экспериментов в пользу оппонентов.

«Краснодар» – чемпион, а «Динамо» было в шаге от титула, ведь «Зенит» подставляется. Будучи самой мощной командой РПЛ , они не играют в полную силу. Не потому, что не хотят, а потому, что не получается. Ни один из поединков сезона не был впечатляющим по командной работе. Победа над «Ростовом» оказалась волевой, а против «Рубина» и ЦСКА они потеряли очки. Черчесов хочет навредить «Зениту» с «Ахматом», а дальше встречи с «Рубином» в Кубке и со «Спартаком» в РПЛ .