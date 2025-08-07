Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Флуминенсе» сохраняет интерес к защитнику «Зенита» Нино

вчера, 10:14

«Флуминенсе» по-прежнему заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Нино и намерен начать новые переговоры с «сине-бело-голубыми».

Руководство бразильского клуба осознаёт, что осуществить переход будет сложно, поскольку Нино является важным игроком для «Зенита».

Тем не менее, они надеются, что желание самого футболиста сыграет ключевую роль в ходе второго этапа переговоров.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Зениту» интересен нападающий «Севильи»
Вчера, 08:42
СлухиГлавный тренер «Галатасарая» лично заинтересован в переходе Кисляка из ЦСКА
06 августа
СлухиЗащитник «Локомотива» Фассон может перейти во «Фламенго»
06 августа
Кахигао начал поиски игрока центра обороны для «Спартака»
06 августа
В «Алавесе» отреагировали на слухи об интересе «Краснодара» к Висенте
06 августа
Слухи«Акрон» арендует полузащитника «Локомотива» Марадишвили
06 августа
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:50
Нино правильный игрок...
Флу обломается....
Как правило сильных бразильских защитников не бывает...исключения редки...
Он добротно адаптировался....и Флу его никакими коврижками не уговорит уйти от титулов и благополучия....
lotsman
lotsman
вчера в 12:05
За хорошую цену пусть забирают. Надо готовить своих защитников.
Датак
Датак
вчера в 10:58
для зенита это будет приговор.они его не отдадут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:54
Семаку надо хорошо думать насчёт лимита. Легионеров набрано с перебором...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 