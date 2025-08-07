«Флуминенсе» сохраняет интерес к защитнику «Зенита» Нино

«Флуминенсе» по-прежнему заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Нино и намерен начать новые переговоры с «сине-бело-голубыми».
Руководство бразильского клуба осознаёт, что осуществить переход будет сложно, поскольку Нино является важным игроком для «Зенита».
Тем не менее, они надеются, что желание самого футболиста сыграет ключевую роль в ходе второго этапа переговоров.
Флу обломается....
Как правило сильных бразильских защитников не бывает...исключения редки...
Он добротно адаптировался....и Флу его никакими коврижками не уговорит уйти от титулов и благополучия....
