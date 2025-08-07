Форвард ЦСКА Койта близок к переходу в «Генчлербирлиги» на правах аренды

По данным журналиста Ивана Карпова, «Генчлербирлиги» хочет взять форварда ЦСКА Секу Койта в аренду за 150 тысяч евро с обязательным выкупом за 1,2 млн евро.
Московский клуб предлагает 500 тысяч евро за аренду и выкуп за 1,5-2 млн евро; также обсуждаются условия активации выкупа и проценты от перепродажи (до 50%).
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не рассчитывает на 25-летнего малийца, и есть вероятность его ухода.
Два года даже без проблеска надежды на перспективу
