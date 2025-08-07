Soccer.ru
Форвард ЦСКА Койта близок к переходу в «Генчлербирлиги» на правах аренды

вчера, 11:16

По данным журналиста Ивана Карпова, «Генчлербирлиги» хочет взять форварда ЦСКА Секу Койта в аренду за 150 тысяч евро с обязательным выкупом за 1,2 млн евро.

Московский клуб предлагает 500 тысяч евро за аренду и выкуп за 1,5-2 млн евро; также обсуждаются условия активации выкупа и проценты от перепродажи (до 50%).

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не рассчитывает на 25-летнего малийца, и есть вероятность его ухода.

arsena1
arsena1
вчера в 18:42
Ну наконец-то
Два года даже без проблеска надежды на перспективу
Сп62
Сп62
вчера в 13:08
Однако, ЦН армейцам искать всёравно надо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Nifan (раскрыть)
вчера в 12:47
Если Сейку хочет поиграть в Турции, а в ЦСКА Фабио выпускает его только на замены, то держать его нет смысла. .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:50
Он пришел в ЦСКА бесплатно свободным агентом. Поэтому выручить за него какие либо деньги это уже хорошо
jRest
jRest
вчера в 11:28
Надо ещё 10% добавить секретарше, которая в сопроводительных бумагах будет прописывать название этого клуба.
Nifan
Nifan
вчера в 11:19
Койта вроде хороший игрок. Интересно зачем его продать хотят.
