Форвард ЦСКА Койта близок к переходу в «Генчлербирлиги» на правах аренды

вчера, 11:16

По данным журналиста Ивана Карпова, «Генчлербирлиги» хочет взять форварда ЦСКА в аренду за 150 тысяч евро с обязательным выкупом за 1,2 млн евро.

Московский клуб предлагает 500 тысяч евро за аренду и выкуп за 1,5-2 млн евро; также обсуждаются условия активации выкупа и проценты от перепродажи (до 50%).