«Штурм» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759312293

сегодня, 12:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Штурм» – «Рейнджерс», который состоится 2 октября 2025 года.

«Штурм»

Австрийский чемпион пока выглядит не очень в еврокубках, ведь сначала был бесславный вылет из Лиги чемпионов, а в Лиге Европы клуб проиграл уже в первом туре. Теперь «Штурму» нужно реабилитироваться и на это есть шанс уже в этой игре с «Рейнджерс», который выглядит на выезде не так уверенно, как дома. Еще одно поражение австрийского клуба сильно осложнит их положение в турнирной таблице.

28 сентября «Штурм» выиграл на своем поле у «Хартберга» (1:0), а 24 числа команда уступила на выезде «Мидтьюланну» (0:2) в Лиге Европы.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» не так мощно выглядит на выезде, но и домашний матч команда умудрилась проиграть. В последнее время шотландский клуб не так часто выигрывает и имеет проблемы с результатами, как в чемпионате, так и Лиге Европы. Матч со «Штурмом» шанс для одной из команд поправить свое турнирное положение, но соперник явно имеет более выгодную позицию.

28 сентября «Рейнджерс» обыграл «Лингвистон» (2:1) на выезде, а 25 числа в Лиге Европы минимально уступил «Генку» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Штурм» – 2.3

Ничья – 3.55

Победит «Рейнджерс» – 2.3

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерс» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Штурм» выиграл четыре из десяти последних матчей на своем поле

Клубы обменялись домашними победами в двух последних поединках между собой

Прогноз

Поставить на победу «Штурма», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.3. Оба клуба не лучшим образом вошли в сезон, но победитель в этой паре все же обязан появиться и у хозяев на это шансов немного больше.