«Омония» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759318330

сегодня, 14:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Омония» – «Майнц», который состоится 2 октября 2025 года.

«Омония»

«Омония» неплохо себя чувствует в чемпионате Кипра и идет в группе лидеров, а в Лиге конференций только начинает свой путь. Первым соперником станет представитель Бундеслиги «Майнц», который имеет амбиции и цели на этот турнир и настроен на победу. Хозяева должны играть аккуратно в обороне, чтобы иметь шансы в этом поединке, но и реализация своих моментов не должна подвести.

28 сентября «Омония» разгромила на выезде «Анортосис» (5:0), а 22 числа с тем же счетом не заметила АЕЛ (5:0).

«Майнц»

«Майнц» в прошлом сезоне даже имел шансы попасть в Лигу чемпионов, но оказался в Лиге конференций. Команда в этом футбольном году не так ярко выглядит в Бундеслиге, но на Лигу конференций у футболистов особый настрой. Гости являются фаворитами и постараются уже в первой игре обзавестись первыми тремя полноценными баллами.

27 сентября «Майнц» проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:2), а 20 числа крупно обыграл «Аугсбург» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Омония» – 3.8

Ничья – 3.75

Победит «Майнц» – 1.9

Статистика

«Омония» выиграла восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Майнца» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Майнца», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.1. Предполагаем, что гости окажутся немного сильнее «Леха» и добьются преимущества в 1-2 мяча над хозяевами.