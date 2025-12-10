«Ференцварош» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1765392286

вчера, 21:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Рейнджерс», который состоится 11 декабря 2025 года.

«Ференцварош»

Команда из Венгрии может быть довольна результатом за пять стартовых туров, ведь сейчас в ее активе 11 баллов и текущее шестое место. «Ференцварош» хочет завершить групповой турнир в топ-8, поэтому обязан побеждать и дальше. В этот раз коллектив принимает «Рейнджерс», который находится на самом дне турнирной таблицы и попробует использовать ошибки шотландского клуба.

7 декабря «Ференцварош» крупно обыграл «Кишварду» на своем поле (3:0), а четвертого числа обыграл этого же соперника на выезде (1:0).

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» провалил большую часть основного этапа Лиги Европы и набрал всего один балл, занимая лишь 33 место. Только три победы могут позволить шотландцам побороться за плей-офф, но уже в этой игре они наверняка столкнутся с большими проблемами в Венгрии, а ничья практически ничего не изменит для гостей.

6 декабря «Рейнджерс» обыграл на выезде «Килмарнок» (3:0), а третьего числа поделил очки с «Данди Юнайтед» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ференцварош» – 1.8

Ничья – 3.95

Победит «Рейнджерс» – 4.1

Статистика

«Рейнджерс» не проигрывает уже шесть поединков подряд во всех турнирах

«Ференцварош» выиграл четыре из пяти последних матчей на своем поле

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных матчах

Прогноз

Поставить, на победу «Ференцвароша», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что венгерский коллектив более сыгран и стабилен на данный момент, поэтому сможет на своем поле одержать победу.