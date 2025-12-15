«Зринськи Мостар» – «Рапид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1765807173

сегодня, 16:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Зринськи Мостар» – «Рапид», который состоится 18 декабря 2025 года.

«Зринськи Мостар»

«Зринськи Мостар» боролся во всех матчах Лиги конференций, но смог добиться лишь шести баллов. Команда занимает 26 место в турнирной таблице, но победа в заключительном туре с огромной вероятностью выведет коллектив в плей-офф. В домашней игре с кризисным «Рапидом», хозяева вполне могут создать проблемы сопернику, ведь максимально мотивированы и сделают все, чтобы продолжить участие в турнире.

14 декабря «Зринськи Мостар» проиграл на своем поле «Сараево» (0:1), а 11 числа на выезде минимально уступил «Раукуву» из Польши в Лиге конференций.

«Рапид»

«Рапид» на удивление многим является худшей командой Лиги конференций на данный момент и единственным клубом, который не набирал очков. Разумеется, оставшийся поединок станет для австрийцев формальностью и вряд ли они принципиально будут бороться за баллы в последней игре, ведь клуб имеет куда больше проблем в сезоне, которые надо решать.

14 декабря «Рапид» сыграл вничью с «БВ Линц» (1:1), а 11 числа в Лиге конференций на своем поле проиграл «Омонии» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Зринськи Мостар» – 2.03

Ничья – 3.6

Победит «Рапид» – 3.5

Статистика

«Зринськи Мостар» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рапид» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить, на победу «Зринськи Мостар», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.03. Предполагаем, что хозяева имеют больше желания и сил для достижения победы и смогут добиться своего, набрав важнейшие три балла.