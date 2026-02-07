Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Севилья» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 18:53
«Севилья» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Севилья» – «Жирона», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Севилья»

Команда идет не так далеко от зоны вылета и самое страшное, что болельщики клуба начали к этому привыкать. «Севилья» набрала 24 баллами и занимает 15 место, отставая на два позиции и один балл от «Жироны». На своем поле в игре с прямыми конкурентами за места ближе к середине таблицы, нужно играть на победу, что и собираются делать хозяева, ведь три пункта позволят обойти его в таблице.

2 февраля «Севилья» проиграла на выезде «Мальорке» (1:4), а 24 января одолела на своем поле «Атлетик» Бильбао (2:1).

«Жирона»

«Жирона» с самого старта сезона показывала очень слабые результаты и было понятно, что этот сезон лишь про выживание клуба в Ла Лиге. Коллектив располагается на 13 месте с 25 баллами и еще уступает трем клубам с таким же результатом, проигрывая по дополнительным показателям. Если гостям удастся победить в этой встрече, то они наверняка смогут подняться на 1-2 позиции и поднять настроение болельщикам.

31 января «Жирона» проиграла на выезде «Реал Овьедо» (0:1), а 26 января команда сыграла вничью с «Хетафе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа «Севилья» — 2.05
  • Ничья – 3.45
  • Победа «Жирона» — 3.65

Статистика

  • «Севилья» выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Жирона» проиграла шесть из десяти поединков на выезде
  • Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что хозяева смогут переиграть своего соперника, хотя качество футбола обоих клубов оставляет желать лучшего.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 