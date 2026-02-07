«Севилья» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770479594

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Севилья» – «Жирона», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Севилья»

Команда идет не так далеко от зоны вылета и самое страшное, что болельщики клуба начали к этому привыкать. «Севилья» набрала 24 баллами и занимает 15 место, отставая на два позиции и один балл от «Жироны». На своем поле в игре с прямыми конкурентами за места ближе к середине таблицы, нужно играть на победу, что и собираются делать хозяева, ведь три пункта позволят обойти его в таблице.

2 февраля «Севилья» проиграла на выезде «Мальорке» (1:4), а 24 января одолела на своем поле «Атлетик» Бильбао (2:1).

«Жирона»

«Жирона» с самого старта сезона показывала очень слабые результаты и было понятно, что этот сезон лишь про выживание клуба в Ла Лиге. Коллектив располагается на 13 месте с 25 баллами и еще уступает трем клубам с таким же результатом, проигрывая по дополнительным показателям. Если гостям удастся победить в этой встрече, то они наверняка смогут подняться на 1-2 позиции и поднять настроение болельщикам.

31 января «Жирона» проиграла на выезде «Реал Овьедо» (0:1), а 26 января команда сыграла вничью с «Хетафе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Севилья» — 2.05

Ничья – 3.45

Победа «Жирона» — 3.65

Статистика

«Севилья» выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Жирона» проиграла шесть из десяти поединков на выезде

Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что хозяева смогут переиграть своего соперника, хотя качество футбола обоих клубов оставляет желать лучшего.