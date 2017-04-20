Тренер для «Интера». В поисках идеала

«Интер» собирается вернуть величие с помощью китайских миллионов? Но для этого «нерадзурри» понадобится архитектор. «Соккер.ру» перебирает кандидатов.

Какой специалист нужен «Интеру»?

1. Лидер по натуре. Когда в клубе отлажены все механизмы, команда крепкая, сбитая и адекватная, а футболисты понимают, какой клуб представляют, достаточно пригласить «просто тренера». Тихоню, тактика, человека, который будет уверенно и скромно делать свою работу, пользуясь знаниями и опытом. «Интер» сейчас не в таком состоянии, «нерадзурри» нужна личность на тренерском мостике, вокруг которой сплотится команда. Новый тренер «Интера» должен стать главным лидером нового «Интера».

2. Носитель внятной футбольной идеи. У всех серьезных наставников есть краеугольный принцип, определяющий стилистическое воплощение команды: будь это тотальная оборона, удушающий контроль мяча, гегенпрессинг, максимально быстрое продвижение мяча к чужим воротам или что-то еще. «Интеру» не требуется какая-то конкретная идея, но нужен человек с конкретными принципами, потому что «нерадзурри» важно обрести игровой почерк. Тренер должен создать душу и лицо «нерадзурри», поэтому к вопросу выбора наставника следует подойти более чем серьезно. «Интер» ищет ключевую персону нового проекта, его сердцевину.

3. Свой парень, непререкаемый авторитет или душа компании. Не обязательное, но желательное условие. Работа предстоит крайне непростая, поэтому руководство «Интера» должно подумать о том, как создать атмосферу лояльности вокруг команды. Нужен человек, которого в идеале будут любить или уважать больше побед. По крайней мере, на первоначальном этапе. Нужен кто-то знакомый, специалист с мировым именем или наставник, который быстро подружится с тифози и прессой, внушит всем, что «Интер» на правильном пути.

Кандидаты

Стефано Пиоли (Италия)

На минутку, у «Интера» прямо сейчас есть тренер, так что подыскиваем работника на «живое» место. А что если не нужно никого искать, и в большой поход можно отправляться с Пиоли во главе? Нет, нельзя. Стефано – средний тренер, который к 51-му году много где поработал, но не всегда успешно или начинал за здравие, а заканчивал за упокой. Ему уже повезло побыть у руля «Интера», но летом «алленаторе» покинет свой пост. Не сомневаюсь, что Пиоли знаком со всеми премудростями игры, но здесь важны и другие свойства: управление коллективом, лидерские качества, умение построить команду вокруг идейного ядра. Стефано обычно плывет по течению и делает только то, что необходимо, создать новую систему он не сможет. А еще можно поинтересоваться мнение Карло Анчелотти из его книги: «Футбол – простая игра, а в тонкостях тактики вы научитесь разбираться за несколько месяцев. Зачастую большого тренера выделяет всего-навсего наличие внутренней интуиции, чуйки. Она либо есть, либо ее нет». Замечали что-то подобное за Пиоли?

Лучано Спаллетти (Италия)

В апреле появилась информация, что «Интер» ведет переговоры со Спаллетти. Лучано редко промахивается мимо Лиги чемпионов, он выстраивал сильные команды в Риме и Санкт-Петербурге. Правда, никогда не покидает ощущение, что у Спаллетти есть определенный потолок, выше которого он – ни-ни. А еще Лучано лучше себя проявляет в спокойных ситуациях, или даже когда у команды есть конкретная игровая проблема: вспоминаем его «Рому» без форвардов и «Зенит», который был гораздо круче до приезда звездных Халка и Витселя. Изобилие – враг Спаллетти, а миланцы не собираются жить впроголодь.

Хорхе Сампаоли (Аргентина)

Очень качественный тренер – с характером, с идеей. Правда, пока опыт работы Хорхе в Европе измеряется только одним сезоном с «Севильей», которая не выдержала собственного темпа, вылетев из Лиги чемпионов от «Лестера» и подвинувшись с третьей строчки в Ла Лиге. Сампаоли – интереснейший кандидат, но и рискованный. «Интер» может оказаться слишком большим клубом для него.

Лоран Блан (Франция)

Лоран Блан знаком тифози «Интера», ведь на стыке веков чемпион мира и Европы провел два сезона на «Джузеппе Меацца», и хотя не завоевал титулов, запомнился профессиональным отношением к своей работе. С тех пор француз успел стать видным тренером: он привел «Бордо» к победе в Лиге 1, поработал со сборной Франции, а потом укрепил ПСЖ в статусе национального гегемона. В Париже и команде «трехцветных» работал со звездами, сам дико титулованный игрок, так что Лорана именами не напугаешь. И он определенно умеет быть лидером, только Блан – вожак-молчун, а «Интеру» не помешало бы больше огня. Как бы то ни было, Лоран, сидящий без работы, может оказаться самым реальным кандидатом, ведь два «идеальных» тренера, о которых ниже, не обязательно согласятся на переезд в Милан.

Антонио Конте (Италия)

Человек «Ювентуса», но при этом один из лучших тренеров планеты прямо сейчас. Конте доказал, что умеет поднимать грандов с колен: сначала он проделал этот фокус в Турине, а в этом сезоне вдохнул жизнь в лондонский «Челси». Антонио всем хорош, приди он в «Интер», готов спорить, что в первом же сезоне обязательно займет место не ниже второго, а то и замахнется на Скудетто. Только весьма сомнительно, что Конте оставит «Челси» после одного сезона ради авантюры на родины с командой, которая является главным недругом его родного «Ювентуса».

Диего Симеоне (Аргентина)

Просто царский вариант для «Интера», ведь Симеоне соответствует всем обозначенным критериям: он человек-зажигалка и вожак по призванию, тренер с четкой идеей, готовый создать выжигающую газон команду, к тому же, не чужой для «нерадзурри» человек – два сезона в конце 90-х, завоевывал Кубок УЕФА с миланцами. «Интер» готов предложить Диего пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год, а это стопроцентный карт-бланш. Нужно понимать, что не каждый тренер Фергюсон, и, возможно, Эль Чоло банально устал сидеть на одном месте, хочет сменить обстановку. Неспроста же договаривался о сокращении срока действия контракта с «Атлетико». Симеоне мечтает выиграть Лигу чемпионов, и если добьется цели в нынешнем сезоне, то может покинуть Мадрид в статусе триумфатора. А для «Интера» более «идеального» тренера не найти.