Кто сыграет в финале Лиги чемпионов?

Один финалист - испанский, второй – из Франции или Италии. «Соккер.ру» интересно, «Реал» и «Ювентус» будут в финале, или Симеоне и Жардим удивят футбольных фаворитов?

«Монако» - «Ювентус»

Первый матч – 3 мая, второй матч – 9 мая.

Встречи между собой: 4 матча, +1=1-2, разница мячей – 4:7. В полуфинале ЛЧ 1997/98 (1:4; 3:2), и четвертьфинале ЛЧ 2014/15 (0:1, 0:0). Оба раза дальше прошел «Ювентус», который выиграл четыре полуфинала против французских клубов из четырех.

Статистика соперников в Лиге чемпионов

«Монако» Показатель «Ювентус» 12.1 (4.7) Удары (точные) 14.6 (4.8) 45.8 % Владение мячом 55.6 % 77.8 % Точность передач 86.2 % 392 Передач за матч 575 9.6 Пасы под удары 11.7 37.8 Отборы и перехваты 31.6

Плюсы полуфинала: 1. Жардим уже сказал – не намерен отказываться от атакующего стиля. Аллегри тоже почти целый сезон потратил, чтобы «Ювентус» иначе атаковал. Возможно, голов будет и немало. 2. Увидим становление новой классической дуэли ЛЧ, обе команды бывали в финалах в 21-м веке и играли между собой не так давно. 3. Старые счеты – составы изменились за два года, но тренеры те же, и эта схватка будет интересной. 4. Противопоставление обороны и атаки, опыта и молодости – подтекстов достаточно, сложная и интересная пара. 5. Мбаппе и Фалькао против Кьеллини, Бонуччи и Буффона, Фабиньо в борьбе с Дибалой и Пьяничем, Менди и Лемар против Дани Алвеса – на уровне индивидуальных дуэлей много интересных схваток. 6. Буффон может пройти дальше и получить еще один шанс – возможно, последний, выиграть Лигу чемпионов. В полуфинальной паре с «Реалом» его шансы были бы ниже, «Монако» ведь уступает испанцам в опытности.

Минусы полуфинала: 1. Тут немного минусов. Разве что помним о цене ошибки – нельзя верить тренерам на слово. Возможно, Аллегри и Жардим мечтают об атакующих матчах, а согласятся на игру до единственной ошибки, как два года тому назад. 2. Оба соперника симпатичные, оба заслужили финал и, в отличие от испанцев, так часто шансы не получали. 3. Эта пара может разочаровать, если получится, что двум командам выгодно играть вторым номером – посмотрите на отборы «Ювентуса» (не спешат прессинговать высоко) и передачи «Монако» (играют без промежуточных пасов, на контратаках).

Почему «Монако» победит «Ювентус»? Плюсов у «монегасков» много, пусть оборона не так хороша, как атака. А пройти дальше могут, поскольку слишком прост вариант с победами «Ювентуса» и «Реала» в полуфиналах. А Лига чемпионов не самый банальный турнир. Пусть в финалах часто мелькают знакомые многим команды, но порой в решающем матче могут оказаться «Монако» и «Порту». И «Атлетико» готов сыграть роль бывшей команды Моуриньо, а Симеоне – самого Жозе.

У Жардима тоже амбиции. Очень интересная команда, и она не откажется от финала с любым испанским соперником. «Монегаски» показывают отличный футбол, работают на кураже. Поэтому «Ювентусу» может быть сложнее держать удар, чем против Неймара, Месси и Суареса. Французы не так хорошо изучены. Эффект неожиданности сработал против «Манчестер Сити» и «Боруссии». «Ювентус» солиднее. Но это не самый удачливый клуб в истории Лиги чемпионов - всего одна победа в пяти финалах.

Почему «Ювентус» пройдет «Монако»? Потому что обычно так и поступал. Чемпион Италии является формальным фаворитом полуфинала. И забавно, что дважды туринский монстр играл в финале в сезонах, когда до этого проходил «Монако». Пока оба раза проигрывали испанскому гранду – «Реалу» и «Барселоне». Однако сейчас они уже обыграли каталонцев и собираются победить снова, если встретят легенду «Ювентуса» Зидана в финале. Аллегри уверенно говорит, уверенно работает, уверенно идет в ЛЧ.

У «Ювентуса» шикарная оборона, легенды на поле, интересная тактика. Они опытнее, чем «Монако», поэтому могут выиграть. Тем более, команда долго шла к еще одному финалу – подготовка обстоятельная. А Дибала может затмить Мбаппе, у него опыта больше и вариативности в игре тоже. Итальянцы – чемпионская команда. Таких морально так легко, как бестолковых «горожан» и пострадавших от теракта немцев не сломать. «Ювентус» собран лучше, чем бывшие соперники французов. А Буффону только человек без сердца не желал бы победы в ЛЧ.

Прогноз «Соккер.ру»: признавая красоту «Монако» как кометы, предположим, что они сгорят в слоях итальянской защитной атмосферы – ждем в финале «Ювентус».

«Реал» - «Атлетико»

Первый матч – 2 мая, второй матч – 10 мая.

Встречи между собой: 169 матчей, +90=38-41, разница мячей – 296:221. В еврокубках 2 финала ЛЧ 2013/14 (4:1 в дополнительное время), ЛЧ 2015/16 (1:1, 5:3 по пенальти), и четвертьфинал ЛЧ 2014/15 (0:0, 1:0). Во всех случаях побеждал «Реал».

Статистика соперников в Лиге чемпионов

«Реал» Показатель «Атлетико» 19.8 (7.4) Удары (точные) 13.7 (4.7) 51.8 %, Владение мячом 50.5 %, 86.7 % Точность передач 80.5 % 556 Передач за матч 514 13.6 Пасы под удары 10.4 37.4 Отборы и перехваты 39

Плюсы полуфинала: 1. Исключен мононациональный финал, что хорошо, ведь это был бы третий матч «Реала» и «Атлетико» за четыре года – перебор. 2. «Реал» в случае успеха может сломать главную традицию ЛЧ – действующий обладатель пока не побеждал дважды подряд. 3. Симеоне понимает, что этот шанс последний – подготовка к матчам будет небывалой, а «Реал» вынужден отвлекаться на Ла Лигу. 4. «Атлетико» - неудобный для «Реала» соперник, невзирая на победы «королевского клуба», играть им с соседями непросто. 5. «Матрасники» чаще раскрываются, чем раньше, у «Реала» спорная оборона – стереотип о закрытости могут развенчать. 6. Гризманн против Роналду, Коке против Крооса, Луис против Марсело, Годин против Рамоса – много персональных сравнений. 7. Это дерби, что всегда добавляет эмоций на трибунах и на поле!

Минусы полуфинала: 1. Так часто играют, что новизны тут мало. 2. «Реал» и «Атлетико» чаще всего ограничиваются малым количеством голов – не факт, что получится зрелищно. Даже если линия защиты «Реала» намекает на обратное. 3. Если Симеоне снова вылетит, то получим повторение истории, которое подтвердит отсутствие интриги. 4. «Атлетико» не относится к любимым командам арбитров УЕФА, если «Реалу» снова помогут – будет неприятно. Хотелось бы футбола, не скандалов.

Почему «Реал» снова победит «Атлетико»? Сила привычки. Моральное превосходство в паре однозначно на стороне более именитого соперника. Также, если будут судейские разночтения, то эпизоды скорее трактуют в пользу «Реала». Сложно представить, чтобы «Атлетико» «тащили» в финал. Симеоне понимает, что его команда не может быть фаворитом, поскольку слишком часто уступали «Реалу» за последние годы. А у соперника один Роналду забил в ЛЧ столько же, как весь «Атлетико».

Роналду, Марсело, Серхио Рамос, Кроос, Модрич и Бэйл – люди, которые привыкли не проигрывать «Атлетико». Семь последних матчей – одно поражение. Серия может продолжиться, поскольку по качеству игры «Реал» не хуже «Атлетико». А Диего мало чем может удивить Зинедина. Тут качественный футбол способны показать обе стороны, но обычно «Атлетико» менее везучий из двух соседей. Хотя тоже стал грандом по уровню мастерства.

Почему «Атлетико» выбьет «Реал»? Старые счеты. Думаете, если у «Реала» 28 полуфиналов в истории, а у «Атлетико» всего 5, то у «матрасников» нет шансов? Ошибаетесь, «Реал» в 13 случаях вылетал в полуфиналах – почти в половине. Думаете, если оба финала «Атлетико» проиграл именно «Реалу», а в недавних матчах в Испании Роналду выигрывал 3:0, то Симеоне снова уступит? Не факт. Как раз количество сыгранных матчей и понимание, что для этого созыва «Атлетико» полуфиналы – как два решающих финала, может помочь.

Кроме того, «Реалу» всегда проще в одном матче взять верх, а вот когда включится стратегическое планирование – фавориту станет сложнее. Тем более, «Атлетико» за последние годы не стал слабее. И хотя их сосед – действующий король футбольной Европы, пора бы уже Гризманну опередить Роналду хотя бы разок. Соперники близко друг от друга по уровню игры и классу, соперники отличные и «индейцы» могут снять корону и скальп со «сливочных». Тем более, о Ла Лиге сейчас думают не так часто, как «Реал».

Прогноз «Соккер.ру»: пора бы «Реалу» вылететь? Возможно, но почему-то кажется, что если «Лестер» и «Байер» имели шансы, чтобы забить Облаку больше мячей, то у Роналду и его коллег тоже получится. Годы идут, а «Реал» не перестает быть чуть сильнее, чем замечательный «Атлетико». Поэтому не исключено, что расплата за благосклонный арбитраж против «Баварии» настигнет Зидана в финале, а не в полуфинале.