Смолов, Дзюба и пустота. Насколько хороши российские форварды?

Смолов не спас сборную, Портнягин ушел на реабилитацию в «Урал», на Кокорине предлагают не ставить крест. «Соккер.ру» изучает проблему российских нападающих.

Сомнительный комплимент Карпина – что Смолов доказывает, что он лучший, ведь других просто нет, переход Портнягина в «Урал» - еще одна священная миссия Тарханова по реабилитации российского форварда, как было с самим дядей Федором, и очередное попадание Кокорина в историю вместо ворот вынуждают говорить о форвардах.

Но не об их «тяжелой судьбе» и проделках, а о голах. Оценим уровень российских нападающих с помощью любопытных цифр и фактов.

30 голов забил лучший нападающий в истории сборной России – профессиональный форвард-ветеран Кержаков. Александру 34 года, последний мяч за Россию забил в тридцать два.

Для сравнения, Тьерри Анри тридцатый гол за Францию забил в 28 лет, всего на счету Ба Ба Бума 51 гол за сборную. Златан Ибрагимович – это если вы думаете, что за чемпионом мира и Европы Анри было слишком просто забивать, показатель Кержакова поставил в тридцать, всего отличился 62 раза.

Андрей Шевченко до «полтинника» не добрался, но за сборную Украины отличился 48 раз, до показателя Кержакова Андрей добежал в 24 года, а Неймар, хотя он вингер, который за Бразилию играет всюду, тридцатый гол забил в 22. К чему ведем? К тому, что Кержаков сделал, что мог, а вот все молодые российские форварды обнаглели.

У Дзюбы 11 голов за сборную в 29 лет, у Кокорина – целых 12 и ему всего 26 лет, молодой и талантливый, не ставим на нем крест. Но у Канунникова, Полоза и Бухарова в сумме всего 2 гола за национальную команду. Учитывая мячи в товарищеских матчах и отсутствие стабильной игры всей пятерки – печальные результаты.

49 голов за «Краснодар» за два года забил Федор Смолов. Это много или мало? Сравним с иностранцами. Ляказетт за «Лион» наколотил за тот же отрезок 60 мячей, а он лишь на год младше, чем Федор, играет за четвертую команду Франции, правда, вышел в полуфинал Лиги Европы.

Луис Суарес – 96, Левандовски – 85, Игуаин – 70, Кейн – 63 мяча за два сезона. Как видите, к мировым стандартам Федору Михайловичу подобраться не удалось, особенно с учетом, что звезды чаще играют против именитых соперников. У Смолова достойная средняя результативность, но как остальные нападающие для сборной России поживают?

37 раз попал в ворота за два сезона Дзюба, но без Халка его общая результативность просела на 20 %, пусть это объяснимо - матчей в прошлом сезоне сыграл меньше, забив 14 раз.

Зарплата Дзюбы на 450 % выше, чем у Андреа Белотти – нападающего «Торино» с 26 голами в Серии А. И всего на 20 % ниже, чем у лучшего снайпера чемпионата Италии Джеко – форварда «Ромы», который забил 29 мячей.

Мертенс – фланговый форвард, забивший за «Наполи» в Серии А 28 голов, получает почти в три раза меньше, чем друг Дзюбы в «Зените» по имени Александр.

Проще говоря, российские форварды сборной пользу не приносят, не ставят рекорды скорострельности и получают при этом больше, чем таланты и мастера. Вот что с ними не так.

Например, 12 мячей Кокорина увидели фанаты «Зенита» за полтора сезона. Александр не играл в центре атаки, что учитываем, но без включения премиальных, но с «подъемными» за каждый его гол Миллер заплатил по 604 тысячи евро.

Для сравнения, гол Роналду стоит «Реалу» 615 тысяч евро голой зарплаты, Месси пару лет тому назад получал за гол меньше, по 486 тысяч, сейчас – заметно больше, чем сам Кокорин, вырос Лионель в цене.

Конечно, эти цифры приведены в шутку – никто не сравнивает несравнимых персон, но получается показательно. Также учитываем, что Криштиану и Лионель – невероятно, но факт, приносят клубам прибыль.

К слову, о нищете казанской – Роналду платят за минуту игрового времени вдвое меньше, чем российскому нападающему Погребняку. Посчитали, что руководители «Динамо» отстегивают Павлу по 860 тысяч рублей за минуту на поле.

1.8 миллиона евро в год возрастному нападающему, который вообще не забивает. За эти деньги точно ни одного молодого футболиста для сборной России нельзя воспитать?

Пока смотрим эту замкнутую круговую дорогу. Игорь Портнягин, которого Семин записал на курс реабилитации в Екатеринбурге у доктора Тарханова, обошелся «Локомотиву» в 3 миллиона евро.

Он молодой и перспективный, примерно как Васин – 28 лет, один раз в жизни забил за сезон в «Рубине» 12 голов, «Локомотиву» кубковый мяч Портнягина «Химкам» обошелся в более чем четыре миллиона евро, ведь вряд ли зарплата была меньше 1 миллиона.

Надо еще проверить, «железнодорожники» часом не платят Сычеву пенсию на такую сумму? Ведь отдать российского форварда в аренду – целая история.

Из-за лимита зарплаты не зависят от результативности и даже игровой практики. В результате, когда Сычев – бывший талант, играл за минское «Динамо», то три четверти оклада висели на шее у «Локомотива». С Портнягиным так же?

Хорошо, хоть Смолов и Дзюба в пределах РФПЛ – лучшие снайперы, целых 18 и 13 мячей, но где все остальные? Промес – сильный вингер, но Балай и Жонатас – средние таранные форварды, но при этом они, как и хавбеки Глушаков и Жулиано, результативнее остальных россиян.

Полоз, Канунников и Бухаров – участники заявки на Кубок Конфедераций, в сумме собрали 20 голов в РФПЛ, причем они – в пятерке лучших среди россиян... Как и Чалов из ЦСКА, сыгравший в три раза меньше минут, чем Полоз и Канунников.

К слову, Андре Силва – молодой форвард сборной Португалии, в одиночку за «Порту» забил 16 мячей в чемпионате. Странно, что его, а не Канунникова, подписал «Милан».

Всего три российских нападающих догадались, что надо часто бить по воротам, чтобы забить. У Смолова 102 удара, у Дзюбы – 54, у Павлюченко – 51. Последний ушел в «Арарат». Скоро в РФПЛ не останется мастеров, которые открыли тайну мироздания – без ударов нет голов?

Защитник Иван Новосельцев занимает третье место по средней результативности среди российских игроков РФПЛ благодаря 2 голам в 5 матчах за «Ростов». Центральный защитник выше всех, кроме Смолова и Дзюбы – приехали.

Если вратарь Акинфеев, его трагическая участь в сборной, его ошибки и вопрос о логичности ставки на Игоря в будущем вызывает жаркие споры, то констатация о плачевном уровне форвардов описывается еще одной показательной цифрой.

20 лет прошло с последнего Кубка Конфедераций, на котором в полуфиналах вообще не было хозяев турнира. Россия повторила за Саудовской Аравией, и пусть очевидно влияние персональных ошибок не нападающих, после всех приведенных фактов хочется задать вопрос о форвардах.

Почему в России нет ни одного парня, которому интересно стать местным Левандовски, Ибрагимовичем или Кейном? Поле пустое, Канунников не кусается. Конкуренция нулевая, деньгами в результате можно растапливать камин холодными июньскими вечерами, до показателей рекордсмена Кержакова по голам в сборной добраться нетрудно – легендой стать просто.

В России, чтобы быть бомбардиром, много ума не надо. И вряд ли стоит придираться только к лимиту, тренерам, системе подготовки, ошибкам клубов. Ведь нужен один независимый, профессиональный футболист, не табун. Стабильного снайпера нет, но как бы он выручил на Кубке Конфедераций, где в двух решающих матчах дважды попали в створ.