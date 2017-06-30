7 россиян, которые зачахли в «Зените»

Разговором об удачных российских подписаниях «Зенита» тема не раскрыта. «Соккер.ру» приводит негативные примеры: кто сгинул в запасе питерского клуба, попав в золотую клетку?

Нет футболистов, которые не выиграли бы в финансовом плане, переходя в «Зенит». Это важный аргумент, поэтому новые и новые игроки продолжают испытывать судьбу, присоединяясь к команде, где априори высокая конкуренция и высокие шансы оказаться в глубоком запасе. Полоз, Ерохин, Терентьев и Кузяев идут на осознанный риск, хотя понятно, что они рассчитывают не повторить судьбу тех, о ком расскажем ниже.

Александр Бухаров (возраст на момент перехода – 25 лет)

Трансфер: в июле 2010 года из «Рубина» за 12 миллионов евро

Один из самых неудачных трансферов в истории «Зенита». Когда платишь за форварда 12 миллионов евро, то рассчитываешь, что он за четыре года забьет несколько больше, чем 17 голов, причем если поначалу Бухаров еще приносил эпизодическую пользу «сине-бело-голубым», то вторую часть своего контракта отрабатывал спустя рукава. Александр – талантливый футболист, но его необходимо постоянно мотивировать, что умеет только Курбан Бердыев, вернувший Бухарова на прежний уровень в «Ростове». А в «Зените» форвард потерял время, в лучшие годы своей карьеры играл от случая к случаю, а забивал и того реже.

Иван Соловьев (возраст на момент перехода – 20 лет)

Трансфер: в августе 2013 года из «Динамо» как свободный агент

Вопиющий случай, ведь Соловьев с помощью «Зенита» разрушил себе карьеру, которая могла сложиться гораздо успешнее. Осенью 2012 года 19-летний Иван вдруг стал основным левым вингером «Динамо», показывал содержательную игру, раздавал результативные передачи и вдохновлял болельщиков «бело-голубых». Однако через пару месяцев стало известно, что Соловьев переходит в «Зенит», который воспользовался ситуацией с истекающим контрактом молодого футболиста, заманив того солидными обещаниями на берега Невы. Иван согласился, и с тех пор его никто не видел. Соловьев принял участие в шести официальных матчах «Зенита» (ни одного в стартовом составе), потом ездил в командировки в «Амкар» и финский «Лахти», которые не слишком задавались. Прошедший сезон 24-летний Иван провел в воронежском «Факеле» без особого блеска, а в новой кампании будет выступать за санкт-петербургское «Динамо», где планирует использовать «колоссальный опыт, полученный в „Зените“».

Александр Рязанцев (возраст на момент перехода – 27 лет)

Трансфер: в январе 2014 года из «Рубина» как свободный агент

До перехода в «Зенит» Рязанцев был одним из лидеров «Рубина», забивал «Барселоне» на «Камп Ноу», вызывался в сборную России. В Питере Александр изначально согласился на роль игрока ротации – иногда играл больше и даже появлялся в стартовом составе, потом оставался в запасе или выходил на поле на 80-х минутах, но со временем игровой практики было все меньше и меньше. Прошлой весной Рязанцев на правах аренды выступал за «Урал», а в кампании 2016/2017 лишь несколько раз попал в заявку главной команды и провел четыре поединка за «Зенит-2» на финише сезона. Да, были травмы и прочие неприятности, но человек перестал быть частью своей команды, причем, похоже, готов отсидеть еще год по контакту.

Павел Могилевец (воспитанник клуба)



Могилевец – воспитанник «Зенита», сумевший заявить о себе в арендах. После командировки в «Рубин» Павел был включен в состав сборной России на ЧМ-2014, после чего вернулся в «Зенит» и потерял целый год. В следующий раз Павел «выстрелил» в «Ростове» у Бердыева, финишировав с дончанами выше родного клуба. «Зенит» призвал Могилевца домой и еще полгода промариновал в запасе, пока Павел прошедшей зимой не подписал с «Ростовом» полноценный контракт.

10 россиян, выигравших от перехода в «Зенит»

Денис Ткачук (возраст на момент перехода – 25 лет)

Трансфер: в июле 2015 года из «Крыльев Советов» как свободный агент

Денис, конечно же, «чах» в «Зените», если просто измерить жалкие минуты игровой практики, которые ему достались, но Ткачук провел в составе «сине-бело-голубых» всего год, причем пришел в «Зенит» из ФНЛ, так что в его случае можно согласиться с формулировкой «это огромный опыт». Просто странно, на что рассчитывали питерцы, подписывая 25-летнего вингера из Первого Дивизиона? Из-за таких переходов трансферную кампанию «Зенита» и называют хаотичной: появляется слишком много футболистов, в которых команда не нуждается изначально.

Артур Юсупов (возраст на момент перехода – 25 лет)

Трансфер: в июле 2015 года из «Динамо» как свободный агент

На момент перехода из «Динамо» в «Зенит» трансферная стоимость Юсупова оценивалась в 6 миллионов евро, сейчас он стоит втрое меньше, хотя, возможно, Артур даже несколько превзошел ожидания: при Виллаше-Боаше он играл более-менее регулярно, чему главным образом способствовал лимит на легионеров. Мирча Луческу доверял полузащитнику меньше, как следствие – только девять выходов в основе за последний год.

Иван Новосельцев (возраст на момент перехода – 24 года)

Трансфер: в июле 2016 года из «Ростова» за неизвестную сумму (8 миллионов рублей?)

Основной защитник серебряного «Ростова» имел все шансы заиграть в сборной России при Станиславе Черчесове, но переход в «Зенит» спутал все карты, ведь толковый защитник Иван оказался на обочине планов Мирчи Луческу, для него прошедший сезон оказался потерянным. Не похоже, чтобы при Манчини ситуация поменялась кардинальным образом, поэтому если Новосельцев хочет играть в футбол, а не просто зарабатывать деньги, то должен поднимать вопрос о своем уходе.

Итого, «Зенит» не так уж часто становился тупиком для российских футболистов. А если судить с точки зрения эффективности, то только трансфер Бухарова был провальным, так как за форварда отдали 12 миллионов евро. Все остальные достались бесплатно, повелись на большие подъемные и зарплату, за что и поплатились. Тем не менее, Полозу, Ерохину и Терентьеву есть, о чем призадуматься: Бухаров, Рязанцев, Могилевец и Новосельцев тоже приходили в «Зенит» из рук Бердыева, а ведь еще были легионеры, которые не могли заиграть в Санкт-Петербурге после работы с Курбаном Бекиевичем. Принесут ли трансферы этого лета прогресс футболистам и пользу «Зениту»?