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Легенды в поиске. Сборная свободных суперагентов

Символические сборные // Рубрика: Символическая сборная, Касильяс Икер, Алвес Даниэль, Терри Джон, Пепе, Клиши Гаэль, Навас Хесус, Мунтари Салли, Хонда Кейсуке, Фламини Матье, Геззаль Рашид, Ибрагимович Златан
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: Официальные сайты футбольных клубов

Закончились двадцатидвухлетние отношения Терри и «Челси», Алвес, Ибрагимович и многие звезды – свободные агенты. «Соккер.ру» подыскивает всем новые клубы!

 

 

 

 

 

 

Вратарь

Икер Касильяс (Испания, 36 лет)

Статистика в сезоне 2016/2017: 43 матча, 23 гола пропущено.

Экономия на трансфере: 3-5 миллионов евро.

Кто претендует? ВБА, «Ливерпуль», клубы из США.

Зарплата: 5 млн. евро.

«Порту» не хочет продолжать отношения с Касильясом – оказалось, Икер связан с темными магами. А если без шуток о странных претензиях «драконов» к «Бенфике», то Икер просто получает под пять миллионов евро в год, что для его нынешнего клуба – слишком щедро. Но если испанец поумерит аппетиты, то окажется в АПЛ. Вряд ли мечты о «Ливерпуле» сбудутся, но все зависит от запросов легенды. Согласится на символический оклад, а через год уедет в США – сторгуется даже с клубом из АПЛ.

Защитники

Даниэль Алвес (Бразилия, 34 года)

Статистика в сезоне 2016/2017: 33 матча, 6 голов, 6 ассистов.

Экономия на трансфере: 6 миллионов евро.

Кто претендует? «Манчестер Сити», «Челси».

Зарплата: 5 млн. евро.

В «Ювентусе» хорошо обошлись с Дани Алвесом, который помог клубу выйти в очередной финал Лиги чемпионов – отпустили бесплатно. Бразилец мечтает успеть поиграть в АПЛ, а сделать это через год уже не сможет, ведь и так дозировал силы. В Серии А смотрелся не так круто, как в ЛЧ, но еврокубковая форма Дани впечатлила Конте и Гвардиолу. Алвес заявил, что не играет в футбол ради денег, но для любого гранда АПЛ 5 млн. евро зарплаты для свободного агента – не деньги. Кто подпишет Дани – сэкономит и усилит состав.

Джон Терри (Англия, 36 лет)

Статистика в сезоне 2016/2017: 14 матчей, 1 гол.

Экономия на трансфере: 4 миллионов евро.

Кто претендует? «Астон Вилла», «Суонси» и клубы из МЛС.

Зарплата: 3.3 млн. евро.

«Астон Вилла» сумела убедить Терри, если верить последним новостям – Джон якобы уже сообщил остальным претендентам, что годик побегает в Чемпионшипе, мешая Слуцкому становиться главной звездой лиги – Терри может сыграть против «Халл Сити» в первом же туре. Джону заплатят 3 миллиона фунтов, близко к его трансферной стоимости в тридцать шесть лет. Легендарный капитан способен помочь новому клубу, ведь соскучился по активной игре в футбол. Двадцать два года представлял «Челси» – пришло время перемен, а на пенсию не хочется.

Пепе (Португалия, 34 года)

Статистика в сезоне 2016/2017: 16 матчей, 2 гола, 1 «ассист».

Экономия на трансфере: 5 миллионов евро.

Кто претендует? ПСЖ, «Интер», «Бешикташ», клубы из Китая.

Зарплата: 4 млн. евро.

Вытеснили из «Реала», хотя Пепе мечтал завершить карьеру в «Реале», и даже отказался в прошлом году от предложения из Китая – собирались платить в три раза больше, чем чемпион Европы получал в Мадриде. Но и сейчас, имея все козыри для переговоров с китайцами, Пепе скорее выбирает между ПСЖ и «Интером». Во втором случае он ближе к игровой практике, и даже денег в Милане, что удивительно, могут дать больше, чем в Париже. Но ПСЖ – более престижный вариант, плюс там теперь спортивный директор из Португалии.

Гаэль Клиши (Франция, 31 год)

Статистика в сезоне 2016/2017: 37 матчей, 2 гола.

Экономия на трансфере: 7 миллионов евро.

Кто претендует? «Интер», «Ливерпуль», «Бордо».

Зарплата: 4.8 млн. евро.

Лот Колашинаца – еще одного свободного агента, который играет слева, быстренько разыграли. Защитник присоединился к «Арсеналу», где воспитали Гаэля Клиши. Французскому защитнику всего тридцать один, что для современного футбола и фармакологии – не возраст, поэтому его статус свободного агента открывает перспективы. «Манчестер Сити» Гаэль мешал, но в «Интере» или Лиге 1 может попадать в ноты, слух есть - не случайно планирует стать ди-джеем после завершения карьеры футболиста.

Полузащитники

Хесус Навас (Испания, 31 год)

Статистика в сезоне 2016/2017: 34 матча, 4 ассиста.

Экономия на трансфере: 12-15 миллионов евро.

Кто претендует? «Рома», «Севилья», «Фенербахче».

Зарплата: 4.8 млн. евро.

В «Манчестер Сити» столько людей в атаке, что могут отпустить чемпиона мира и Европы свободным агентом и не переживать по поводу. И раз Мончи – футбольный крестный отец хавбека, сейчас бушует в Риме, то Хесуса сватают в «Рому». Якобы он отказался возвращаться в «Севилью». Игрока такого уровня можно представить в разных лигах и клубах, тем более, по лидирующей роли испанец давно соскучился, был у «горожан» на подхвате.

Салли Мунтари (Гана, 32 года)

Статистика в сезоне 2016/2017: 9 матчей, 1 гол.

Экономия на трансфере: 1 миллион евро.

Кто претендует? США или Китай.

Зарплата: 2 млн. евро.

Звезды опорной зоны Яя Туре и Даниэле Де Росси долго торговались с «Манчестер Сити» и «Ромой», но оба остались в привычных клубах. А вот Салли Мунтари сменит команду. Бывший хавбек «Интера» и «Милана» не играл за «Пескару» качественно – пришел в январе и вылетел из Серии А, да и запомнился только уходом с поля против «Кальяри». Причина протеста ясна - по словам Салли, расистские выкрики звучали даже от детей. Так что, скорее всего, Мунтари уедет из Италии – подыщет более спокойное для себя место.

Кейсуке Хонда (Япония, 31 год)

Статистика в сезоне 2016/2017: 9 матчей, 1 гол.

Экономия на трансфере: 2 миллиона евро.

Кто претендует? «Леванте», клубы из США и Китая.

Зарплата: 2.5 млн. евро.

Друг Мунтари не заиграл в «Милане» так, как планировал, но решил досидеть до конца контракта – никуда не уехал в январе. Теперь ему тридцать один год, нужна игровая практика накануне ЧМ-18, но положительных отзывов о действиях Кейсуке на поле сейчас так мало, что очереди из покупателей не заметно. Японца могут не понять в случае отъезда в Китай – вот где, учитывая особенности лимита, ему платили бы все 10 миллионов в год, а вот о США он говорил давно.

Матье Фламини (Франция, 33 года)

Статистика в сезоне 2016/2017: 13 матчей.

Экономия на трансфере: 2 миллиона евро.

Кто претендует? ВБА, «Астон Вилла», клубы из США.

Зарплата: 3 млн. евро.

В этом случае сильно не сэкономишь – у Фламини может быть большой оклад, невзирая на возраст, поэтому «Кристал Пэлас» и отпустил его. Но для многих середняков из АПЛ, для «Астон Виллы», которая интересуется в Терри, и для клубов из США – о перелете за океан говорили давно, Матье может быть приличным новичком. Фламини, конечно, давно не в той форме, что был в молодости в «Арсенале», однако это опытный мастер. 

Рашид Геззаль (Алжир, 25 лет)

Статистика в сезоне 2016/2017: 37 матчей, 3 гола, 7 ассистов.

Экономия на трансфере: 10-15 миллион евро.

Кто претендует? «Рома», «Милан», «Интер», «Эвертон».

Зарплата: 3.5 млн. евро.

В двадцать пять лет оказаться свободным агентом можно по нескольким причинам – потеря формы, частые травмы или упрямство при переговорах с привычным клубом. В случае полуфиналиста Лиги Европы – последний вариант. Не стоит удивляться, но «Рома» снова фигурирует среди претендентов на подписание и Наваса, и Геззаля. Оба точно знакомы новому спортивному директору «волков», а Салаха надо заменить. Рашид молодой и перспективный – новый клуб найдет быстро, тут самая большая экономия и выгода.

Нападающий

Златан Ибрагимович (Швеция, 35 лет)

Статистика в сезоне 2016/2017: 40 матчей, 23 гола, 8 ассистов.

Экономия на трансфере: 10-15 миллион евро.

Кто претендует? «Атлетико», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Майами».

Зарплата: 13 млн. евро.

Не Полоз, конечно, но из Златана тоже неплохой свободный агент – 23 гола забил и Лигу Европы выиграл. Смущает только зарплата, но футболки Ибрагимовича в цене, спонсорские контракты при нем – многие клубы подумают, невзирая на возраст. Даже МЮ, если зимой окажется, что нужен нападающий, позвонят. А пока Райола пристроил Балотелли – подмахнули новый контракт с «Ниццей», и ждет предложения по Златану. В «Зенит», США и Китай форвард не хочет, но клуб себе обязательно найдет, ведь «приходит, говорит и побеждает».

Почти всем в списке немало лет, но порой старенький Терри может более положительно повлиять на команду, подписав контракт в качестве свободного агента, чем защитник за тридцать миллионов евро, но без опыта. Даже Златан способен еще показать себя в европейском клубе – многим в представленной символической сборной рано уезжать в США, как показывает опыт Давида Вильи. Испанец, словно Марадона против англичан, накручивает всех в МЛС – рано уехал из Европы.

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