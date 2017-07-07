10 россиян, отказавших «Зениту»

Сложно ответить веским «нет» на предложение «Зенита», который умеет убеждать футболистов. Однако Смолов не хочет в Санкт-Петербург, и «Соккер.ру» вспомнил других отказников.

Денис Колодин с 2005-го по 2009-й («Динамо»)

«Зенит» сохранял интерес к Колодину на протяжении нескольких трансферных окон подряд. Начать стоит с того, что питерцы хотели забрать Дениса из «Крылышек» вместе с Анюковым, но тогда защитник сделал выбор в пользу «Динамо», а впоследствии или у Колодина в стане «бело-голубых» все было хорошо, и он не хотел менять обстановку, или «Зенит» не проявлял должной настойчивости. Переходы из «Динамо» в «Зенит» не редкость, в те годы по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» прошли Данни и Семшов, а вот Колодин такой опцией не воспользовался.

Дмитрий Торбинский в 2008-м («Спартак»)

Менеджмент «Спартака» допустил промашку, и после сезона-2007 Торбинский покинул московский клуб на правах свободного агента. Дмитрия звал «Зенит» - полузащитник мог бы сходу стать обладателем Кубка УЕФА, было предложение от ФК «Москва», но Торбинский отказал этим клубам и сделал выбор в пользу «Локомотива», который оказался самым расторопным и щедрым.

Динияр Билялетдинов в 2008-м году («Локомотив»)

Билялетдинов классно играл за «Локомотив» и, естественно, привлекал внимание «Зенита», который интересовался каждым сильным российским игроком. Динияр как раз вел диалог с железнодорожниками о новом контракте, а питерцы готовы были удовлетворить требования полузащитника по зарплате, однако Билялетдинов не бросил «Локо». Вот как комментировал ситуацию тогдашний президент московского клуба Николай Наумов: «Могу вам сообщить, что Билялетдинов ответил отказом на предложение о переходе в „Зенит“, который предлагал ему более выгодные финансовые условия. В разговоре со мной Динияр заявил, что не может в нынешней ситуации покинуть „Локомотив“, также он отметил, что в России не собирается выступать за другой клуб». После возвращения из Англии Билялетдинов все-таки поиграл за другие клубы, но это уже другая история.

Роман Павлюченко в 2010-м («Тоттенхэм»)

После успешного выступления на Евро-2008 Павлюченко уехал в Англию, где «Спящий Гигант» то просыпался, то снова начинал клевать носом. «Зенит» предпринимал попытки приобрести видного бомбардира, однако Роман ответил отказом: «Могу успокоить всех сразу или, может быть, кого-то расстроить, но дорога в санкт-петербургский клуб для меня закрыта. Причем это мое личное решение». Позже Павлюченко объяснил свои мотивы: «Я долго играл за „Спартак“, поэтому никогда не стану своим в „Зените“. Знаю об отношениях спартаковскими и зенитовскими болельщиками: первые меня не поймут, а вторые никогда не примут полностью. Я не рассматривают трансфер в питерский клуб, потому что нельзя наплевательски относиться к чувствам болельщиков, которые тебя любили и поддерживали».

Сергей Игнашевич в 2010-м (ЦСКА)

Не совсем отказ, ведь судьбу Игнашевича решили на уровне клубов, но не сомневаюсь, что Сергей поступил точно так же, будь его воля. Вообще, между ЦСКА и «Зенитом» существует джентльменская договоренность о ведении переговоров с футболистами из стана конкурента. Если все-таки интерес существует, то диалог ведется исключительно на уровне президентов двух клубов. Так было в случае с Игнашевичем, за которого «Зенит» давал хорошие деньги, но, получив отказ, приобрел Бруну Алвеша за 22 миллиона евро.

Денис Глушаков в 2012-м («Локомотив»)

Нынешний капитан «Спартака», который в «Твиттере» регулярно обменивается колкостями с официальным аккаунтом «Зенита», вполне мог оказаться на берегах Невы. Ближе всего к такому переходу Глушаков был в 2012-м году: «Предложение от „Зенита“ поступило, когда у меня складывался хороший сезон в „Локомотиве“. Решил отказаться. Не обошлось и без Коусейру, который попросил меня остаться. „Локомотиву“ предстояли ответственные встречи в Лиге Европы. Я думал об этом переходе, взвешивал все „за“ и „против“. Тогда неплохо выступал в „Локо“, ко мне хорошо относился тренер, доверял мне. В свою очередь оправдывал его надежды, забивал голы. Вот и решил, что незачем так резко все менять». Будучи капитаном «Спартака» по ходу золотого сезона Денис снова поднял эту тему: «В „Зенит“ переходить не собираюсь. Меня туда раза два или три уже приглашали – в 2009-м были слухи, в 2011-м и 2012-м питерцы официально выходили на руководство „Локо“. В начале карьеры видел, что происходит с молодыми футболистами, которые шли в „Зенит“ за деньгами, и не хотел повторять их судьбу, а потом мне давали шансы в „Локомотиве“, я играл и был благодарен клубу».

Владимир Гранат в 2015-м («Динамо»)

Кандидат в сборную России покидал «Динамо» в статусе свободного агента, что автоматически поднимало к нему интерес. У Граната на руках было предложение от «Зенита», но защитник выбрал «Спартак», так как не хотел покидать Москву и поддался на уговоры своих друзей из стана «красно-белых» - Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова и Артема Реброва.

Александр Селихов в 2016-м («Амкар»)

Мирча Луческу хотел приобрести Селихова еще прошлым летом, так как не был уверен в Лодыгине, но тогда молодой вратарь отказался от перехода в «Зенит», так как сомневался в своем положении в новом клубе. Аналогичный отрицательный ответ получил и московский «Спартак» в августе 2016-го, однако москвичи проявили настойчивость и через несколько месяцев все-таки подписали контракт с Александром, который пока довольствует ролью дублера Артема Реброва.

Роман Зобнин в 2017-м («Спартак»)

«Зенит» предпринимал попытку переманить в свои ряды хавбека, который стал чемпионом России и одним из открытий прошедшего чемпионата. Питерцы рассчитывали воспользоваться тем, что до недавнего времени у Романа был скромный контракт со «Спартаком», явно не соответствующий статусу одного из лидеров команды. Зобнин моментально ответил отказом и продлил соглашение с «красно-белыми» на улучшенных условиях, которые предложил клуб.

Фёдор Смолов в 2017-м («Краснодар»)

Во всех последних отказах, которые получал «Зенит» от российских футболистов, так или иначе, фигурировал «Спартак». Не исключено, что и Смолов отдает предпочтение московскому клубу, у которого есть важные для Федора козыри – прописка в любимом городе и выступление в Лиге чемпионов уже этой осенью. Впрочем, трансферная сага Смолова продолжится, и даже отказ «Зениту» не обязательно окончательный, хотя он и предоставил повод вспомнить других смельчаков.