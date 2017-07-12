Дзюба в тумане. «Зенит» или не «Зенит»?

Запущен слух, что «Зенит» не прочь расстаться с Дзюбой, но Манчини утверждает, что ждет много голов от Артема. «Соккер.ру» ищет правду и пути отступления для Дзюбы.

У «Зенита» есть причины для расставания с Дзюбой?

Ответ на этот вопрос утвердительный. Впрочем, точно так же у «Зенита» есть причины сохранить Дзюбу в составе. Но раз уж заговорили о возможном расставании, то ищем аргументы в его пользу. На самом деле, все упирается в то, какой видит Манчини атаку своей команды. А видит он ее, похоже, быстрой, маневренной и легкой. Дзюба – это башня в чужой штрафной площади и ярко выраженная конечная точка всех созидательных операций. Роберто может не хотеть, чтобы такая точка была одна. Объяснимо, если итальянцу интереснее использовать разносторонних Дриусси, Кокорина и Полоза, каждый из которых может сыграть на любой позиции в атаке. А уж если Манчини не видит Дзюбу в железном старте, то лучше с ним и вовсе расстаться, потому что зарплата у Артема высокая, как и самомнение, а это дает неэффективное расходование финансов и создает потенциальную угрозу атмосфере в команде. По мне, так все предельно просто и сводится к такой формуле: Дзюба как игрок стартового состава нужен «Зениту», с Дзюбой-запасным лучше сразу расстаться. Вопрос в том, какую роль для него приготовил Манчини.

Семь причин расстаться с Артёмом Дзюбой

Где может продолжить карьеру Дзюба?

Манчини утверждает, что ждет голов от Кокорина и Дзюбы, даже установил планку в 35 взятий ворот на двоих. То есть на словах сейчас Артем входит в планы итальянца, но мог ли он сказать иначе? Ставшая достоянием общественности СМС Антонио Конте, отправленная Диего Косте, обойдется «Челси» в десятки миллионов не извлеченной прибыли. Свои пожелания Манчини озвучивает руководству, а не прессе, что совершенно правильно. Допустим, Роберто действительно не видит Дзюбу основным игроком своей команды. Допустим, «Зенит» об этом знает и совместно с агентом форварда занят поисками вариантов. Какие они?

Из разряда фантастики. Возвращение в «Спартак»

Можете в это поверить? Лично я – нет. Да, Федун в одном из интервью на вопрос о возможном возвращении Дзюбы ответил избитым философским изречением: «Никогда не говори никогда». По ощущениям, это самое «никогда» для «Спартака» еще не наступило. Команда войдет в новый сезон в ранге чемпионов, благодаря завоеванию долгожданного чемпионства удалось существенно увеличить посещаемость матчей, фанаты готовы пригласить футболистов на свою трибуну, чтобы поблагодарить за победы и самоотдачу, а не «напихать». Переход Дзюбы моментально разрушит только-только установившуюся идиллию. Нужны «Спартаку» такие приключения? Точно нет. В другой ситуации тут стоило бы оставить лазейку и задать пугающе-риторический вопрос: а впрочем, чем Федун не шутит? Но нет, так не шутит даже Федун.

Редкий экспонат. Переход в ЦСКА

Поиграть в «Спартаке», «Зените» и ЦСКА дано не каждому, последним таким футболистом был Роман Широков. Армейцам, конечно, не помешал бы сильный нападающий, глядишь, сыгрался бы с Витиньо не хуже, чем с Халком. Но, во-первых, может ли ЦСКА позволить себе Дзюбу? Расход на трансфер плюс зарплата. Во-вторых, зачем «Зениту» усиливать прямого конкурента? Собственно, это относится ко всем переходам внутри РФПЛ, ведь не конкуренты «Зенита» не могут позволить себе Дзюбу и не соответствуют его амбициям. Это не значит, что трансфер невозможен, просто такой сценарий не является приоритетным для питерцев.

Кто ещё в РФПЛ? «Краснодар», «Локомотив» или «Рубин»»

«Локомотиву» нужен нападающий, ведь Семину не на кого опереться, кроме как на Ари. «Железнодорожники» – популярное пристанище для экс-спартаковцев всех сортов, на осень у москвичей запланированы выступления в Лиге Европы (плюс для Дзюбы), а для «Зенита» названные в заголовке клубы являются конкурентами второй шеренги, если сравнивать их со «Спартаком» и «Зенитом». Вот только «Локо» материально не готов к столь большому трансферу. С «Краснодаром» можно было бы затеять обмен на Смолова, но «быкам» не нужен Дзюба, который совершенно не вписывается в концепцию игры. Остается «Рубин» и это, пожалуй, самый реальный для Артема вариант в России в случае ухода из «Зенита». В Казани есть деньги, теперь там есть тренер, с которым форвард уже работал в «Ростове», но главное – Сарсания и Бердыев всегда смогут договориться. Вопрос в другом: нужен ли «Рубину» Дзюба при наличии Жонатаса и, вероятно, Азмуна? Российский паспорт – аргумент, но не обязательно решающий.

За кордон. «Халл», Китай…

В январе Дзюба в шутку прощался с болельщиками и говорил, что принял предложение от китайского клуба. И на самом деле, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» как будто и вправду выходил на «Зенит» и запрашивал информацию по трансферу нападающего. Нужно было соглашаться, ведь теперь уехать в Поднебесную не так уж и просто: там и лимит на легионеров, и штраф в размере трансферной стоимости на приобретение иностранцев. На востоке дали бы хорошую зарплату, а в случае отъезда на запад придется соглашаться на понижение. Да и где реально ждут Дзюбу? Даже в среднюю команду высшего дивизиона топ-5 европейских чемпионатов трудно попасть: у испанцев нет денег, у немцев хватает своих футболистов, в АПЛ, напротив, слишком много денег и адская конкуренция и так далее. Никто не мечтает о Дзюбе. Разве что выручит Леонид Слуцкий, про которого моментально вспомнили, ведь человек все-таки устроился в «Халл Сити». Но для этого перехода нет пока никаких предпосылок, не считая знакомства Слуцкого и Дзюбы. Да и готов ли Артем играть в Чемпионшипе?

«Зенит» и Дзюба. Скованные одной цепью

Все очень непросто. Мало кто готов платить Дзюбе такую зарплату, как в «Зените», не говоря уже о самом трансфере. У Артема контракт с питерцами до 2020 года, какой ему смысл уходить на понижение? Допустим, «Зенит» мог бы отдать форварда в аренду и платить часть зарплаты. Но тогда зачем это «сине-бело-голубым»? Пусть лучше остается в команде. Есть некий риск, что выставит Манчини «тренеришкой», если будет редко появляться на поле, но тут уж вся надежда на профессионализм. Резюме такое: если Артем действительно не вписывается в план «A» Роберто Манчини, маловероятно, что «Зенит» и Дзюба смогут разойтись легко, и чтобы все остались довольны. Только переход в «Рубин» может более или менее удовлетворить запросы всех действующих лиц, но, скорее всего, вне зависимости от положения в команде российский форвард останется в Санкт-Петербурге.