«Спартак» летит в пропасть, кульминация чемпионской гонки. Шикарный 29-й тур РПЛ

1747402158

сегодня, 16:29

Не стоит пропускать ни матча!

«Оренбург» – «Краснодар»

– «Ахмат» дважды подряд не проиграет, а южноуральцам не под силу забрать две победы кряду – хоть математические шансы на стыки и остаются, в реальности «Оренбург» вместе с «Факелом» отправляется на понижение. Хотя к апрелю Слишковичу удалось наконец оживить команду: случилась победа над «Пари НН», затем переиграли Махачкалу, а в двух последних турах поделили очки с «Локомотивом» и «Химками». Вполне неплохие показатели. Появились бы они раньше…

– Вот сейчас давление на «Краснодар» достигло апогея. Да, «быки» лидируют, но психологическое преимущество не на их стороне. «Зенит» хоть и кризисная, но запредельно опытная команда, что становится козырем как раз в таких случаях. А у южан нет права на ошибку после поражения от ЦСКА – это давление может сыграть злую шутку уже сейчас, а может вылезти на первый план в заключительном туре. Тогда играть предстоит с «Динамо».

«Химки» – «Рубин»

– Максимум, который удаётся Адиеву доставать из утопающего коллектива – ничьи с «Акроном», «Ростовом» и «Оренбургом». Де-факто судьба клуба зависит не от последних игр чемпионата, а от итогов лицензирования. И прогнозы для «Химок» пока неутешительные.

– Рахимов давно подтвердил, что решённые задачи не становятся для его команд поводом расслабиться. Казанцы в апреле успели обыграть «Локомотив», едва не сотворили камбэк с «Краснодаром» в начале мая, теперь – минимальная победа над «Ростовом».

«Пари НН» – «Факел»

– Разгромные 5:2 с «Крыльями» воодушевили «Пари НН». Ганчаренко почти решил задачу по сохранению прописки без стыков. Команда конкурирует с полуживыми «Химками» – это дополнительный козырь. Против «Факела» Шалимова будет крайне тяжело, но тут необходимо брать три очка. Тем более психологическое преимущество на стороне нижегородцев.

– Воронежцы, к сожалению, спустя три сезона прощаются с Премьер-лигой. Клуб запомнился сразу в нескольких составляющих. Прежде всего преданными болельщиками и отличной атмосферой на стадионе. Во-вторых, своей любовью к тренерским рокировкам под финиш сезона. В-третьих, тем, что это приносило результат. Только не в этот раз. Шалимов не смог вывести «Факел» из зоны прямого вылета. Никто бы не смог. По составу коллектив уступает даже конкурентам – при этом удавалось отобрать очки у «Спартака», навязать борьбу «Рубину». В любом случае этого мало.

«Крылья Советов» – «Спартак»

– Игра с «Пари НН», конечно, просто кошмар. С другой стороны, самарцы спокойно доигрывают сезон. Команда напряглась весной и выдала неплохой отрезок в апреле. Теперь же предстоит встретиться с кризисным «Спартаком» и лишившимся всяких надежд «Факелом».

– Москвичи сейчас в какой-то эмоциональной яме. Сезон, который мог стать прорывным, оказался провальным. «Красно-белые» вылетели из чемпионской гонки, вчера распрощались с мечтами о финале с ЦСКА и Кубке России (мечты разрушил «Ростов»). Даже медали за два тура до финиша под вопросом. Вопрос – удастся ли команде переломить этот спад. Потому что с таким «Спартаком» «Крылья» вполне могут справиться.

«Ахмат» – «Динамо Махачкала»

– Четыре поражения в предыдущих пяти играх не отражают состояния «Ахмата» при Сергее Ташуеве. Коллектив сделал рывок в плане качества игры – в то же время грозненцам катастрофически не везёт. «Акрон» в 28-м туре показал аномальную реализацию, с «Пари НН» и особенно с «Краснодаром» удача тоже улыбалась сопернику. В любом случае «Ахмат» наработал отрыв от зоны вылета, когда команда была на коне. И даже в случае попадания в стыки сделает разницу на классе.

– Напрямую махачкалинцы уже точно не вылетят, да и в стыки попадут вряд ли. Биджиев выстроил отличную команду, которая напрягает даже «Спартак» и «Зенит». В четырёх предыдущих турах «бело-голубые» проигрывали, но с равными по силе «Ростовом» и «Ахматом» за счёт организованности могут рассчитывать на три очка.

«Динамо» – «Акрон»

– Победа над «Спартаком» в прошлом туре – пока главное достижение Гусева у руля «Динамо». Медали чемпионата могут укрепить позиции тренера в клубе и позволить надеяться на полноценное сотрудничество. Отставание от ЦСКА – два очка.

– 35 очков – тольяттинцы заранее гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ . Для дебютанта Премьер-лиги это мощнейшее достижение. Сейчас на клуб нет никакого давления, а это окрыляет. В оставшихся матчах можно творить всё, что вздумается.

«Ростов» – «Зенит»

– Банда Альбы окрылена успехом со «Спартаком». Команда наконец борется за трофей – в финале сыграют с ЦСКА . И ведь обыграли «красно-белых» не автобусом, играя в свой футбол, с вертикальными атаками. С другой стороны, южане затратили слишком много эмоций на ту игру. Чемпионат, где южане ни на что не претендуют, им не так важен.

– Это может сыграть «Зениту» на руку. Петербуржцы дождались ошибки «Краснодара» и надеются, что «быки» под таким давлением дрогнут. «Сине-бело-голубые» с трудом обыграли «Пари НН» и Махачкалу, провалили матч с ЦСКА , сейчас могут остаться вообще без трофеев. Где, если не с «Ростовом» доставать из себя максимум?

«Локомотив» – ЦСКА

– Максимум, на который рассчитывают «железнодорожники» – место на окраине топ-5. В тройку «красно-зелёные» вряд ли ворвутся. Особенно учитывая их текущую форму. «Локо» было тяжело даже с «Факелом», до этого потеряли очки с «Ростовом» и «Оренбургом». От того же «Ростова», кстати, вылетели из Кубка.