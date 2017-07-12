Неугомонный Константин Зырянов

«Зенит» продлил контракт с Зыряновым, полузащитник продолжит выполнять функции играющего тренера во второй команде. «Соккер.ру» восхищен Константином и его карьерой.

Зырянов поздно обрел широкую известность, но уже в зрелом возрасте вошел в узкую когорту лучших полузащитников России, а три года назад его вроде бы проводили из футбола, но Константин продолжает играть на приличном уровне и пока не заканчивает, хотя осенью ему исполнится 40 лет.

Детство

Константин появился на свет и вырос в Перми, в микрорайоне Крохлева, где жили сплошь рабочие семьи, а улицы были главной школой для детей и подростков. Зырянов часто вспоминает, как колесил на велосипеде «Кама» по району – отец работал на велозаводе и иногда даже получал зарплату продукцией, так что двухколесный друг у Костика был всегда. А вот о хулиганских свершениях известный футболист не любит распространяться, предпочитает размытые формулировки откровенным рассказам: «Райончик у меня был рабочий, серьезный. Случалось всякое».

Юность

А в жизни Константина важнейшим событием стало зачисление в СДЮШОР «Звезда», где он начал заниматься футболом. Условия были ужасные: гаревое поле или зал, отсутствие необходимой экипировки, тех же бутс и так далее. Первый тренер Зырянова – Вячеслав Иванович Ладейщиков, видел в воспитаннике форварда, в хавбека Константин переквалифицировался позднее.

17 лет

В этом возрасте у Зырянова случился кризис веры в свой футбольный талант, к тому же, Константин вообще не видел перспектив в футболе. Нужно понимать, что время многомиллионных контрактов еще не наступило, поэтому тут было, о чем подумать. К счастью, Сергей Оборин и Юрий Гребенюк, по собственному выражению Зырянова, затащили его в футбол и показали перспективы, которых он не видел.

18 лет: третий дивизион

«Амкар» только-только появился на свет и играет в третьей лиге, где в первый же сезон Зырянова во взрослом футболе зарабатывает повышение в классе. Молодой футболист отличился 8 раз в 24 матчах и основательно закрепился в команде.

19 лет – 21 год: второй дивизион

Зырянова можно уважать только за то, что на пути к большой славе и хорошему контракту он пахал, как ломовая лошадь, пройдя всю иерархию российского футбола – от дна (третий дивизион) до вершины (чемпионства с «Зенитом», выступления за сборную России). Три года Константин провел во втором дивизионе, где «Амкар» застрял на своем пути наверх. Но в кампании 1998 года долгожданное для всей Перми событие случилось: местная команда пробилась в Первый Дивизион, где уже пахло футболом всероссийского масштаба. В триумфальной кампании «Амкар» потерпел только одно поражение, а Зырянов забил 18 голов, став вторым бомбардиром пермяков после легендарного Константина Парамонова.

22 года

Зырянов и «Амкар» штурмуют новую высоту – Первый Дивизион. У «Амкара» получается неплохо для новичка – 6-е место, а у Константина просто замечательно, ведь он получает приглашение от «Торпедо» и отправляется в элиту.

23 года

Первый сезон на высшем уровне оказался скомканным из-за травм. Зырянов не мог играть полгода, зато так соскучился по футболу, что после возвращения из лазарета сходу стал забивать: 4 гола в 8-ми встречах. По личной результативности и по командному достижению это лучший сезон Константина в составе автозаводцев – третье место, бронзовые награды.

24 года

Зырянов вливается в состав команды, но уходит в глубину поля и учится вести игру оттуда. «Торпедо» по-прежнему в числе сильнейших команд лиги: на этот раз четвертое место в турнирной таблице. Впрочем, народная любовь приходит к Константину не сразу: многие эксперты с трибун считают Зырянова «не уровнем» «Торпедо».

25 лет

Черный год в жизни Константина. Отец погиб в автокатастрофе, брат получил ножевые ранения на улице и тоже ушел из жизни, а настоящая дичь случилась, когда жена Зырянова, пристрастившаяся к наркотикам и алкоголю, спрыгнула с восьмого этажа с четырехлетней дочерью на руках. Нельзя представить, что творилось в душе у Константина, но он сумел выкарабкаться: «Если бы я оставался дома в тот момент, я бы покончил жизнь самоубийством. Удары по мячу – единственное занятие, которое помогло мне забыть этот кошмар».

26 – 28 лет: звезда «Торпедо»

Автозаводцы превращаются в середняка чемпионата, но Зырянов играет регулярно, хотя большие клубы и тренеры сборной не обращают на него ровным счетом никакого внимания. Позже Гус Хиддинк возмущался и удивлялся: как можно было проглядеть такого футболиста?!

29 лет

В последнем сезоне Зырянова «Торпедо» вылетает в ФНЛ, а полузащитник впервые обзаводится агентом, чтобы найти новый клуб. Почти договаривается с «Рубином», но тут на сцене появляется «Зенит» и Сарсания, и Константин присоединяется к «сине-бело-голубым». Многие подумали, что это «трансфер на лавку». Как же они ошибались.

30 лет

Наверное, это был пик карьеры, который неожиданно настиг Зырянова. В первый же сезон в «Зените» он выигрывает чемпионат и признается лучшим игроком России, потом берет Кубок УЕФА, причем забивает гол в финале, успешно выступает на Евро-2008, где приносит победу над сборной Греции, и выигрывает еще один ценный трофей с «Зенитом» - Суперкубок УЕФА. Кто бы мог подумать, что нечто подобное произойдет с уже немолодым и вечно недооцененным игроком?

31 год – 36 лет: по-прежнему крут!

Константин провел семь сезонов в «Зените», причем основным не был только в последней кампании, после которой, собственно, и решил уйти из главной команды, но не клуба. Адвокат называл его самым креативным игроком «Зенита», Хиддинк восхищался футбольным интеллектом и способностью восстанавливаться, Спаллетти называл лидером и тем, с кого берут пример партнеры. В итоге, поздно начав играть на высоком уровне, Зырянов успел многое: сыграл в составе сборной на двух чемпионатах Европы (после Евро-2012 завершил международную карьеру) и выиграл 8 трофеев с «Зенитом», в том числе три чемпионата России и два еврокубка. А ведь его столько раз списывали со всех счетов!

37 лет – 39 лет: Зырянов всё ещё в игре!

Сейчас думается, что Константин рано решил перейти на роль играющего тренера: мог бы еще поиграть на уровне РФПЛ, пусть не в «Зените», но в другой команде. За последние три сезона Зырянов отыграл за «Зенит-2» 85 матчей, в которых забил 10 голов. И это еще не все! Стало известно, что Константин подписал еще на один год контракт с питерским клубом и продолжит выполнять обязанности играющего тренера во второй команде. То есть встретит 40-летие на футбольном поле! Возможно, в новом чемпионате Константин Георгиевич все-таки будет больше тренером, нежели футболистом, хотя наверняка возникнут моменты, когда молодежи пригодится его опыт. У Зырянова можно и нужно учиться, ведь человек преодолел профессиональные и жизненные трудности перед тем, как стать тем, кем он стал. И до сих пор с удовольствием гоняет мяч. Всем бы нашим молодым футболистам такой характер и такую преданность футболу!