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Уэльс - Швейцария
Дания - Финляндия
Бельгия - Россия

Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс против Швейцария

Уэльс Логотип футбольный клуб Уэльс 1:1 Логотип футбольный клуб Швейцария Швейцария
Уэльс
1 : 1
завершен
сегодня, 16:00
Швейцария
Евро-2020, 1 тур
Стадион Олимпийский (Баку)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.813.052.32
Лига Ставок 4.60 3.20 1.96
Фонбет Live! 47.00 1.04 17.00
Мелбет 4.82 3.25 1.94
1XBET 4.40 3.12 2.12
BetBoom 4.49 3.11 2.00
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    47' Мур Киффер (13)
     
    74' (1:1) Мур Киффер (13) (Моррелл Джо (16))
     
    75' Джеймс Даниэл (20) уходит с поля, Брукс Давид (19) вышел на поле
     
    90+3' Рэмзи Аарон (10) уходит с поля, Ампаду Итан (15) вышел на поле
     
    30' Шер Фабиан (22)
     
    49' (0:1) Эмболо Брель (7) (Шакири Джердан (23))
     
    63' Мбабу Кевин (2)
     
    66' Шакири Джердан (23) уходит с поля, Закариа Денис (6) вышел на поле
     
    84' Сеферович Харис (9) уходит с поля, Гавранович Марио (19) вышел на поле
    Голы
    49’ 0:1 Эмболо Брель
    ассистент Шакири Джердан
    Мур Киффер
    ассистент Моррелл Джо     		1:1 74’
    Наказания
    30’ Шер Фабиан
    Мур Киффер 47’
    63’ Мбабу Кевин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    66’ Закариа Денис Шакири Джердан
    Брукс Давид Джеймс Даниэл 75’
    84’ Гавранович Марио Сеферович Харис
    Ампаду Итан Рэмзи Аарон 90+3’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 18
    		2 Удары в створ 4
    		6 Фолы 9
    		4 Угловые 12
    		0 Офсайды 4
    		36% Владение мячом 64%
    		3 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь
    сегодня в 18:31
    У валийцев миссия примитивна - играть и в случае необходимости слить англичанам)
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    сегодня в 18:25
    Хороший результат для обеих команд
    ProKop92
    ProKop92
    сегодня в 18:12
    Уэльс заслужил ничью
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 18:12
    Тфу. Вчера аж приятно было смотреть, команды спели гимны раставились по своим местам свисток и игра началась.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 18:04
    Насчет "переиграли вчистую концовку" они тогда заработали с десяток угловых подряд, которые ничего ровным счетом им не дали, а с игры было только два острых момента после ударов Гаврановича, но оба в офсайде. Так что это чисто доминирование ради доминирования было.
    Timur132
    Timur132 ответ ХУБУЛ (раскрыть)
    сегодня в 18:03
    Да.
    Timur132
    Timur132 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    сегодня в 18:02
    Первый тайм в чистую переиграли швейцарцы. И концовку второго тоже.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 18:00, ред.
    Эмболо заслуживал победы, но кривоногий Сеферович заслуживал поражения, так что ничья. Если бы у Швейцарии был нападающий вместо этого тела, она 2-0 после первого тайма вела бы и спокойно довела матч до победы.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 18:00
    Посмотрел только второй тайм, с гола Эмболо. Уэльс давил и заслуженно сравнял, Джеймс был неплох, Бэйл и Рэмси так себе. Но как сравняли стали играть на ничью и чуть не поплатились, пронесло с варом. В целом закономерный результат.
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    сегодня в 18:00
    Начало не смотрел эти на колено вставали?
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 18:00
    Неплохой футбол! 👌
    Швецарцы конечно посерьёзнее выглядят, как команда.
    Нам бы так сегодня сгонять! 🤔
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 17:58
    Победила дружба! В группе 1е можно смело макаронникам отдавать. Остальное покажет игра и время.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 17:45, ред.
    О как угадал!но оффсайд. Повезло валлийцам.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 17:35
    ГОООООЛ!!! УЭЛЬС!1:1!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ волгодон 2 (раскрыть)
    сегодня в 17:34
    Нетипичных всего трое: Зоммер, Шер, Фройлер). Остальные все типичные).
    Таганский
    Таганский
    сегодня в 17:34
    Красивая ответочка от Уэльса, 1:1..
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 17:11
    типичный швейцар Эбола забил
    Timur132
    Timur132
    сегодня в 17:10
      Таганский
      Таганский
      сегодня в 17:10
      Как-то просто забили (со стороны взгляд)..
      Футбольный Гуру
      Футбольный Гуру
      сегодня в 16:34
      ждем игру россиян, там то будет на что посмотреть, они же играют за нас
      Timur132
      Timur132
      сегодня в 16:30
      Так то переигрывают пока швейцарцы коленопреклонных бриташек.
      Bom Bom
      Bom Bom
      сегодня в 16:24
      В сон клонит от такой игры. Пока очень непримечательный футбол
      Футбольный Гуру
      Футбольный Гуру
      сегодня в 16:15
      скучное начало
      волгодон 2
      волгодон 2
      сегодня в 16:12
      Как-то не вяжутся негры со сборной Швейцарии,впрочем у Бельгии схожая ситуация.
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      сегодня в 16:02
      Думаю Щ решит всё в первом тайме
      1bear
      1bear
      сегодня в 16:00
      Швейцария победит 3-1
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 15:48
      ТМ2.25
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 15:47
      Гости
      УЕСКА
      УЕСКА
      сегодня в 14:03
      Уэльс победит и не пропустит.
      dok66
      dok66
      сегодня в 13:03
      П2
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