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1 : 1
завершен
сегодня, 16:00
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Стадион Олимпийский (Баку)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|49’
|0:1
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Эмболо Брель
ассистент Шакири Джердан
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Мур Киффер
ассистент Моррелл Джо
|1:1
|74’
|30’
|Шер Фабиан
|Мур Киффер
|47’
|63’
|Мбабу Кевин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|66’
|Закариа Денис
|Шакири Джердан
|Брукс Давид
|Джеймс Даниэл
|75’
|84’
|Гавранович Марио
|Сеферович Харис
|Ампаду Итан
|Рэмзи Аарон
|90+3’
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|9
|Удары по воротам
|18
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|2
|Удары в створ
|4
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|6
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|12
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|0
|Офсайды
|4
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|3
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|2
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Швецарцы конечно посерьёзнее выглядят, как команда.
Нам бы так сегодня сгонять! 🤔
Швецарцы конечно посерьёзнее выглядят, как команда.
Нам бы так сегодня сгонять! 🤔