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Англия - Шотландия
Швеция - Словакия
Хорватия - Чехия

Текстовая онлайн трансляция матча Англия против Шотландия

Англия Логотип футбольный клуб Англия 0:0 Логотип футбольный клуб Шотландия Шотландия
Англия
0 : 0
завершен
18 июня 2021, 22:00
пятница
Шотландия
Евро-2020, 2 тур
Стадион Уэмбли
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.315.7011.50
Лига Ставок 1.35 5.20 9.40
Фонбет Live! 9.50 1.11 33.00
Мелбет 1.31 5.35 12.20
1XBET 1.33 5.65 11.50
BetBoom 1.33 5.29 9.79
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    63' Фоден Фил (20) уходит с поля, Грилиш Джек (7) вышел на поле
     
    74' Кейн Харри (9) уходит с поля, Рэшфорд Маркус (11) вышел на поле
     
    15' МакГинн Джон (7)
     
    76' Гилмор Билли (23) уходит с поля, Армстронг Стюарт (17) вышел на поле
     
    86' Че Адамс (10) уходит с поля, Нисбет Кевин (19) вышел на поле
     
    87' О'Доннелл Стивен (2)
    Наказания
    15’ МакГинн Джон
    87’ О'Доннелл Стивен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Грилиш Джек Фоден Фил 63’
    Рэшфорд Маркус Кейн Харри 74’
    76’ Армстронг Стюарт Гилмор Билли
    86’ Нисбет Кевин Че Адамс
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 9
    		1 Удары в створ 2
    		10 Фолы 10
    		6 Угловые 4
    		2 Офсайды 0
    		60% Владение мячом 40%
    		1 Cэйвы 1
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    RR117
    RR117
    вчера в 13:15
    Вот вам и Шотландия, это конечно не сборная из хваленной латинской америки, где якобы " все сборные сильнее" европейских средних команд.
    galem72
    galem72
    вчера в 10:59
    Какое же убожество прошло на поле. Лучше бы спать пошёл.
    ladrINTER
    ladrINTER
    вчера в 09:53
    Тут нет ничего удивительного. Скажу больше, это Шотландия не смогла обыграть Англию. Англичане ни на что не способны в любых сферах деятельности, а все "их" успехи обеспечиваются чужими руками. Сборная как раз чётко характеризует умения и организацию англичан. ))
    амурец
    амурец
    вчера в 09:08
    шотландцы молодцы
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 07:58
    Слабовато сыграли. Саутгейт исправил ошибку, выпустив Шоу, который провел добротный матч. А вот в атаке у Фодена и Маунта не идет, хочу увидеть сочетание Рэшфорд, Грилиш и Санчо. Шотланды сыграли на пределе своих возможностей, но с нападающими у них проблемы, некому забивать. Пока ничего ясно в этой группе, Англия явно выйдет но с какого места с такой игрой вопрос.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    вчера в 07:42
      Gentleman.tdk
      Gentleman.tdk
      вчера в 06:51
      Короче Свутгейтом ловит нечего сборной Англии 😡
      k5fmspkp4t9b
      k5fmspkp4t9b ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 05:52
      Значит Барселона без двоих больше никогда не станет классной,ты прямой гений.
      Kostya P.
      Kostya P. ответ steelhead (раскрыть)
      вчера в 01:45
      Да. Тренеры - англичане это нечто особенное. Имея такой состав , английской ассоциации, или как она там у них называется , возможно не нужно было вообще назначать главного тренера.
      Kostya P.
      Kostya P. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 01:28
      Так было почти всегда , но не думаю ,что такое можно сказать про этот состав . Здесь , что ни имя - то суперзвезда - игроки ,которые на ведущих ролях в грандах , а если из команды попроще , то они буквально тащат эти команды. Тем удивительней то , что они пока показывают на этом турнире. Наверное дело не в игроках , а в тренерах - англичанах.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 01:21
      Если сборная стоит 1,26 миллиарда, а тренер слаб интеллектом, то он может спокойно нивелировать эту стоимость.

      Если Саутгейт дает весь матч играть Кейну против жестко обороняющихся команд - а ведь в ТТХ Кейн играет на контратаках, и ему нужно пространство для работы - то с кого тут можно спрашивать?

      Или если в команде есть два топовых игрока, способные обыграть пару человек на платке - Санчо и Сака, а при этом Физругейт максимум может заменить Кейна на Рэшфорда, то есть варьировать тактику для него табу (а именно это и будет делать умный тренер в поисках взлома соперника). И Сака, и Санчо превосходят по технике всех остальных, и могут обыграть двух-трех человек или отдать нестандартную передачу.
      steelhead
      steelhead ответ Kostya P. (раскрыть)
      вчера в 01:19
      Этой команде не игроки нужны, а тренер))). Все-таки на высоком уровне без топового тренера никуда.
      steelhead
      steelhead ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 01:11
      Шава ушел в Арс за 15, Головин в Монако за 30. Шава хуже Головина в два раза??? Все это условности. Головина никто и не вспомнит через пяток лет, имхо.
      Kostya P.
      Kostya P. ответ УЕСКА (раскрыть)
      вчера в 01:11
      Не сторонник всяких заговоров , но тут -да , тоже так показалось. Этим игрокам обычно хватает полумомента для гола , а тут такое бестолковой топтание перед воротами.А если это была чистая игра с их стороны - плохи их дела.
      Kostya P.
      Kostya P.
      вчера в 01:07
      Какие ещё нужны игроки этой сборной , что бы ,наконец , добиться большой победы? Выводы делать пока рано , но как эта команда собирается обыгрывать других явных фаворитов непонятно.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 01:03
      Если сборная чей состав в 5 раз превосходит соперника по стоимости (Англия 1,26 млрд...Шотландия 269 млн) - не способна ничего показать.......то вопрос не в том что ей делать в плейофф....а что они вообще делают на ЧЕ...)))))
      steelhead
      steelhead ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 00:59
      А мне кажется, это от перегрева. Ну реально, дерби какие-нибудь пару раз в год, а тут матч века впервые за 20 с лишним лет. Вышел пшик, это футбол, так бывает. Может, и к лучшему такой счет. Много неудовлетворенных, зато мало огорчившихся))).
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 00:53, ред.
      Англичане по-прежнему не умеют играть в футбол....
      Еврокубки им приносят иностранцы в составах команд АПЛ...
      Две игры на евро - 1 забитый гол....
      Это прямо таки черчесовщина какая то...)))

      Правильное решение проводить финал Евро в Будапеште...хоть Европа...
      А на острове пока в футбол играть не научатся - никаких финалов....

      Шотландцы - молодцы....порой были ближе к победе чем "родоначальники"....
      djo11
      djo11
      вчера в 00:44
      самое интересное что англии и с чехами победа не нужна и они постараются и там вничью сыграть и чехи тогда займут первое место за счет разницы мячей))) а англия спокойно выйдет со второго места на вторую команду группы Е
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 00:40
      Так и с Чехами, судя по количеству созданных моментов Скоты должны были побеждать, но реализация у них почти нулевая. И все-таки выстояли с командой выше классом, хотя по сегодняшней игре я бы вообще не сказал, что Англия была выше классом.
      djo11
      djo11
      вчера в 00:23
      англии не нужна победа в этом матче была. в этой группе нельзя занимать первое место победитель этой группы выходит на вторую команду группы F а это скорее всего будет германия, проще занять второе место и выйти на вторую команду группы Е а это скорее всего будут шведы. думаю англии именно ничья и была нужна и они специально поддались так как не хотят играть со второй командой из группы F.
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 00:19
      Похоже на договорняк. Англия не захотела выигрывать чтобы не выходить из группы с первого места потому что в таком случае попадает на Францию или Германию.
      allemz
      allemz ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      вчера в 00:19
      После ухода из мирового футбола Хави и Иньесты, каталонский футбол уже не может ассоциироваться с "классным" футболом, бесполезное занятие (я бы еще сказал, безрезультатное)
      fanliverpoolfan llll
      fanliverpoolfan llll
      вчера в 00:18
      Не понятно зачем Саутгейт включил в сборную Хендерсона он же после травмы во Физрук дает
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 00:17, ред.
      Так вот, как я и говорил и даже не сделал ставку на этот матч, это будет самый не предсказуемый матч. Каких только футбольных экспертов не слушал, ни один из них не говорил и даже близко не был в своих предсказаниях к истине к факту! Никто вообще не мог даже предсказать о именно нулевой ничьей. Все говорили о мячах забитых в ворота Шотландии, разнились только в количестве. Некоторые говорили что обязательно должны огрызнуться Шотландцы и забить хоть один гол в ворота Англии, поймать их на контратаках. Но ничего этого мы не увидели. Не знаю почему, но я вообще не мог сделать ставку на этот матч, мне казалось что этот матч будет таким который я себе даже не могу представить, так и получилось. Я так и не сделал ставку и матч так и закончился непредсказуемо! И оказывается что в истории противостояния этих двух команд, этот счёт был зафиксирован впервые! Оказывается и такое бывает! Мне очень интересно кто-нибудь отгадал исход этой встречи?!! В общем, сам матч мне не понравился, сумбурно всё как-то. Со стороны Шотландии это было может быть предсказуемо, а вот Англия разочаровала. Ну вообщем как-то так! Крайний тур я думаю будет намного интереснее, подождём развязки в этой группе! Всем Добра!
      David Young
      David Young ответ nikoladolgov (раскрыть)
      вчера в 00:14
      Это выражение в данном случае можно применить к обеим командам, но оно не является точным с точки зрения того как развивался матч.
      David Young
      David Young
      вчера в 00:12
      Англия не наиграла на победу. Показав в целом средний футбол команда Саутгейта дала возможность Шотландии использовать в большей степени чем как это могло быть свои лучшие качества, что Шотландия и сделала, показав не просто качественный, боевой, в хорошем смысле агрессивный футбол, но и сумев показать качество футбола которое мало в чём было лучше или хуже того что показала Англия.

      Нельзя сказать что Шотландия была менее близка к тому чтобы забить, некоторые моменты были очень опасными, Пикфорду пришлось спасать свою команду более одного раза, у Англии были опасные моменты, и стоит отметить что пенальти после фола на Стерлинга назначить было нужно, но едва ли это максимум сборной Англии, она усложнила себе задачу сыграв вничью со значительно менее сильным соперником, притом не показав особо много хорошего по ходу матча, в итоге наиграв лишь на ничью.

      Шотландцы молодцы, в хорошем смысле удивили, но, как по мне, до начала турнира и до начала этого матча их недооценивали, они не только удивили многих в этом матче, но ещё и сохранили шансы на проход дальше, Хорватии они точно доставят проблем, матч является интригующим и грозится стать настоящей битвой, но то же можно сказать про матч Англии с Чехией.

      В общем эти ничьи сделали третий тур более интересным ввиду интересного распределения очков, всё запутаннее чем как оно могло быть если бы Англия и Хорватия победили во втором туре.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 00:10
      Заголовок неверно написан.
      Англия ушла от поражения - так было правильно.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ alfranza (раскрыть)
      вчера в 00:09
      Мимо не проедут, спасибо хорватам, а вот дальше им делать нечего, если не начнут играть в футбол
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
      вчера в 00:06
      Выстояли? Ребят, ну смешно, вы хоть смотрите футбол то, равное катание мяча было и моментов у скотов было не меньше
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