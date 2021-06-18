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0 : 0
завершен
18 июня 2021, 22:00
пятница
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Стадион Уэмбли
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|15’
|МакГинн Джон
|87’
|О'Доннелл Стивен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Грилиш Джек
|Фоден Фил
|63’
|Рэшфорд Маркус
|Кейн Харри
|74’
|76’
|Армстронг Стюарт
|Гилмор Билли
|86’
|Нисбет Кевин
|Че Адамс
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|9
|Удары по воротам
|9
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|1
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|10
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|6
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|0
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|1
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|2
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Нельзя сказать что Шотландия была менее близка к тому чтобы забить, некоторые моменты были очень опасными, Пикфорду пришлось спасать свою команду более одного раза, у Англии были опасные моменты, и стоит отметить что пенальти после фола на Стерлинга назначить было нужно, но едва ли это максимум сборной Англии, она усложнила себе задачу сыграв вничью со значительно менее сильным соперником, притом не показав особо много хорошего по ходу матча, в итоге наиграв лишь на ничью.
Шотландцы молодцы, в хорошем смысле удивили, но, как по мне, до начала турнира и до начала этого матча их недооценивали, они не только удивили многих в этом матче, но ещё и сохранили шансы на проход дальше, Хорватии они точно доставят проблем, матч является интригующим и грозится стать настоящей битвой, но то же можно сказать про матч Англии с Чехией.
В общем эти ничьи сделали третий тур более интересным ввиду интересного распределения очков, всё запутаннее чем как оно могло быть если бы Англия и Хорватия победили во втором туре.
Нельзя сказать что Шотландия была менее близка к тому чтобы забить, некоторые моменты были очень опасными, Пикфорду пришлось спасать свою команду более одного раза, у Англии были опасные моменты, и стоит отметить что пенальти после фола на Стерлинга назначить было нужно, но едва ли это максимум сборной Англии, она усложнила себе задачу сыграв вничью со значительно менее сильным соперником, притом не показав особо много хорошего по ходу матча, в итоге наиграв лишь на ничью.
Шотландцы молодцы, в хорошем смысле удивили, но, как по мне, до начала турнира и до начала этого матча их недооценивали, они не только удивили многих в этом матче, но ещё и сохранили шансы на проход дальше, Хорватии они точно доставят проблем, матч является интригующим и грозится стать настоящей битвой, но то же можно сказать про матч Англии с Чехией.
В общем эти ничьи сделали третий тур более интересным ввиду интересного распределения очков, всё запутаннее чем как оно могло быть если бы Англия и Хорватия победили во втором туре.