В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 57 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Перехваты: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 63

З 19 Дэвис Альфонсо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

П 6 Алькантара Тьяго Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 6 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 70

П 22 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Пасы: 33 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 81

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

П 32 Киммих Йозуа Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 71

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 64

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

Н 25 Мюллер Томас Ударов всего: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 26 Ульрайх Свен

В 39 Хофманн Рон-Торбен

З 43 Аррей-Мби

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 27

З 2 Одриосола Альваро Голевые передачи: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 19

З 21 Эрнандес Люка

П 10 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 26

П 11 Кюйсанс Микаэль

П 8 Мартинес Хави Пасы: 11 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 9

П 42 Мусиала Джамал

П 40 Тилльман Малик