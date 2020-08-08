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Бавария - Челси
Барселона - Наполи

Текстовая онлайн трансляция матча Бавария против Челси

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    Голы
    Левандовски Роберт 1:0(П) 10’
    Перишич Иван
    ассистент Левандовски Роберт     		2:0 24’
    44’ 2:1 Абрахам Тэмми
    Толиссо Корентен
    ассистент Левандовски Роберт     		3:1 76’
    Левандовски Роберт
    ассистент Одриосола Альваро     		4:1 84’
    Наказания
    8’ Кабальеро Вилли
    43’ Эмерсон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Зюле Никлас Боатенг Джером 64’
    Коутиньо Филиппе Перишич Иван 64’
    Одриосола Альваро Киммих Йозуа 71’
    Толиссо Корентен Алькантара Тьяго 71’
    Мартинес Хави Гнабри Серж 81’
    81’ Жиру Оливье Абрахам Тэмми
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 10
    		7 Удары в створ 4
    		8 Фолы 6
    		4 Угловые 3
    		1 Офсайды 5
    		63% Владение мячом 37%
    		3 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    ceret
    ceret
    сегодня в 01:54
    Суарес покусает ,а Месси будет забивать
    VALENCIA C.F.
    VALENCIA C.F.
    сегодня в 01:33
    Бавария - машина.
    Pancher_95
    Pancher_95 ответ Hoyar (раскрыть)
    сегодня в 01:23
    Тут хоть гол престижа есть, позор был 7:0, когда балерин раскатали
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:22
    у лемперда нет такого мастерства. да и игроки у него шалтай балтай. на лигу чемпионов. ожидаемый результат
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:18
    Предсказуемо
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    сегодня в 01:12
    «Аталанта» — «ПСЖ» (12 августа);
    «РБ Лейпциг» – «Атлетико» (13 августа);
    «Барселона» – «Бавария» (14 августа);
    «Манчестер Сити» – «Лион» (15 августа

    Кто говорил у Зенита была самая слабая группа в ЛЧ?)) В ЛЧ нет слабых групп.
    бензиновый учитель физкультуры
    бензиновый учитель физкультуры ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 00:27
      Hoyar
      Hoyar ответ Шишанутый (раскрыть)
      сегодня в 00:21
      Да уж, тогда Бавария по всем котком прошлась, если ничего экстраординарного не случится с такой игрой как минимум в финале будут, очень интересный матч будет по мне МС - Бавария. 40:60 думаю так.
      Давайте думать
      Давайте думать
      сегодня в 00:19
      На изи, даже не пропотели, МАШИНА одним словом!!!
      Шишанутый
      Шишанутый ответ Hoyar (раскрыть)
      сегодня в 00:15
      Барса с распиареным Месськой вон вообще 7-0 проигрывала Баварии. Но на этот раз ей повезло что будет только один матч, не упеют пустить больше пяти)
      Hoyar
      Hoyar
      сегодня в 00:13
      7:1 - это позор..
      Я тут был..
      Я тут был.. ответ Шишанутый (раскрыть)
      сегодня в 00:13
      Видать Варан мало вам накидал))
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ ХУБУЛ (раскрыть)
      сегодня в 00:12
      Бавария на изи вынесет Барсу тут да же финты месси не помогут.
      bn20
      bn20
      сегодня в 00:12
      Бавария возьмет ушастого, в следующем туре выйкинут Барсу.
      Я тут был..
      Я тут был..
      сегодня в 00:12
        Шишанутый
        Шишанутый
        сегодня в 00:11, ред.
        Лева красава должен Барсе накидать! Ждем очередные 0-7 для каталонских)
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответ Beka_byaka (раскрыть)
        сегодня в 00:10
        Зато у финале будет команда явно послабее двух этих, разве кроме Атлетов только)
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ eleven LC (раскрыть)
        сегодня в 00:07
        Абсолютно прав. Но справедливости ради, Бавария вся сильная. В этом сезоне как команда очень сильная.
        ХУБУЛ
        ХУБУЛ
        сегодня в 00:07
        Теперь жду Бавария-Месси, только он может что противопоставить, остальные балласт.
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
        сегодня в 00:05
        Всегда угарал с фанов муму, которые пытаются уколоть других, хотя сами забыли, что такое вообще ЛЧ, вы крайне забавные гыгы)
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответ Тео Джонс (раскрыть)
        сегодня в 00:04
        Жаль отменили зм Лева заслужил
        Zola
        Zola
        сегодня в 00:04
        Ждем нового сезона!
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        сегодня в 00:02
        Бавария очень мощная, есть большие сомнения, сможет ли Барса противопоставить хотя бы что то ей, кроме гения Месси.
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответ eleven LC (раскрыть)
        сегодня в 00:01
        Согласен, ЗМ его абсолютно по всем статьям. Лучший сезон в его карьере без сомнений.
        dimagas2
        dimagas2 ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
        вчера в 23:58
        Мда,давно МЮ из ЛЕ выползло?)))Такую дичь сморозил)))
        ВиталикManUtdRus
        ВиталикManUtdRus
        вчера в 23:57
        Челси продолжает славные традиции Арсенала - заняли 4е место в чемпионате , а из ЛЧ позорно вылетели от Баварии )))
        Ждём Лемпарда в пуховике
        eleven LC
        eleven LC
        вчера в 23:57
        Левандовски лучший бомбардир лч 13 голов
        Лучший бомбардир Бундеслиги 34 гола
        Лучший бомбардир кубка Германии 7 голов
        Чемпионат и кубок он выиграл
        Если это не золотой мяч то что ещё надо?
        juvenale
        juvenale
        вчера в 23:57
        Бавария в шикарной форме
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        вчера в 23:54
        Лева машина
        azkan
        azkan
        вчера в 23:53
        Да и в целом с удачным сезоном фанатов Челси! Интересный был сезон. Столько своих молодых игроков открыли и главное они играют.
        Удачи нам в следующем сезоне!
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