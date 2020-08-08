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4 : 1
завершен
вчера, 22:00
3 - 0
Первый матч
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Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
|Левандовски Роберт
|1:0(П)
|10’
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Перишич Иван
ассистент Левандовски Роберт
|2:0
|24’
|44’
|2:1
|Абрахам Тэмми
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Толиссо Корентен
ассистент Левандовски Роберт
|3:1
|76’
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Левандовски Роберт
ассистент Одриосола Альваро
|4:1
|84’
|8’
|Кабальеро Вилли
|43’
|Эмерсон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Зюле Никлас
|Боатенг Джером
|64’
|Коутиньо Филиппе
|Перишич Иван
|64’
|Одриосола Альваро
|Киммих Йозуа
|71’
|Толиссо Корентен
|Алькантара Тьяго
|71’
|Мартинес Хави
|Гнабри Серж
|81’
|81’
|Жиру Оливье
|Абрахам Тэмми
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|18
|Удары по воротам
|10
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|7
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|6
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|4
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|5
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|3
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|2
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«РБ Лейпциг» – «Атлетико» (13 августа);
«Барселона» – «Бавария» (14 августа);
«Манчестер Сити» – «Лион» (15 августа
Кто говорил у Зенита была самая слабая группа в ЛЧ?)) В ЛЧ нет слабых групп.
«РБ Лейпциг» – «Атлетико» (13 августа);
«Барселона» – «Бавария» (14 августа);
«Манчестер Сити» – «Лион» (15 августа
Кто говорил у Зенита была самая слабая группа в ЛЧ?)) В ЛЧ нет слабых групп.
Ждём Лемпарда в пуховике
Ждём Лемпарда в пуховике
Лучший бомбардир Бундеслиги 34 гола
Лучший бомбардир кубка Германии 7 голов
Чемпионат и кубок он выиграл
Если это не золотой мяч то что ещё надо?
Лучший бомбардир Бундеслиги 34 гола
Лучший бомбардир кубка Германии 7 голов
Чемпионат и кубок он выиграл
Если это не золотой мяч то что ещё надо?
Удачи нам в следующем сезоне!
Удачи нам в следующем сезоне!