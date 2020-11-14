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1 : 1
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Сент Якоб-Парк
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Фройлер Ремо
ассистент Эмболо Брель
|1:0
|26’
|89’
|1:1
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Морено Жерар
ассистент Регилон
|Эльведи Нико
|15’
|Эмболо Брель
|58’
|Фройлер Ремо
|72’
|Эльведи Нико
|79’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Мората Альваро
|Руис Фабиан
|Штеффен Ренато
|Цубер Стивен
|73’
|Соу Джибриль
|Шакири Джердан
|73’
|73’
|Каналес Серхио
|Ольмо Даниэль
|73’
|Траоре Адама
|Ойарсабаль Микель
|73’
|Коке
|Бускетс Серхио
|80’
|Морено Жерар
|Мерино Микель
|Омерагич Бечир
|Сеферович Харис
|84’
|Мехмеди Адмир
|Эмболо Брель
|90+1’
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|7
|Удары по воротам
|20
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|4
|Удары в створ
|7
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|18
|Фолы
|11
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|2
|Угловые
|10
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|3
|Офсайды
|1
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|29%
|Владение мячом
|71%
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|6
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|0
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|1
|Удаления
|0
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