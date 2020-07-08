В 35 Акинфеев Игорь Спасений: 3 Пасы: 10 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 94

З 78 Дивеев Игорь Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 94

З 23 Магнуссон Хордур Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 6 Пасы: 53 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 94

З 14 Набабкин Кирилл Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 84

З 2 Фернандес Марио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 94

З 42 Щенников Георгий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 94

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 82

П 87 Марадишвили Константин Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 54

П 98 Обляков Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 94

П 17 Сигурдссон Арнор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 54

Н 9 Чалов Фёдор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 1 Помазун Илья

В 49 Тороп Владислав

З 5 Васин Виктор

З 53 Елеев Максим

З 62 Карпов Вадим Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 10

П 29 Бийол Яка Пасы: 16 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 23

П 25 Бистрович Кристиян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 40

П 10 Дзагоев Алан

П 20 Кучаев Константин Пасы: 12 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 40