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Оренбург - ЦСКА
Зенит - Сочи
Спартак - Локомотив
Ростов - Уфа

Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург против ЦСКА

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Голы
32’ 0:1 Чалов Фёдор
ассистент Влашич Никола
59’ 0:2 Влашич Никола
ассистент Чалов Фёдор
78’ 0:3 Щенников Георгий
ассистент Бистрович Кристиян
90+3’ 0:4 Обляков Иван
ассистент Тикнизян Наир
Наказания
Фамейе Джоэль 25’
47’ Дивеев Игорь
Кулишев Артем 51’
57’ Набабкин Кирилл
Криворучко Даниил 84’
Терехов Сергей 90+1’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Шкофлек Жига Черных Федор 46’
54’ Кучаев Константин Сигурдссон Арнор
54’ Бистрович Кристиян Марадишвили Константин
Бидловский Давид Шахов Виталий 64’
72’ Бийол Яка Чалов Фёдор
Криворучко Даниил Чуканов Андреа 80’
82’ Тикнизян Наир Влашич Никола
83’ Карпов Вадим Набабкин Кирилл
Статистика
 9 Удары по воротам 17
3 Удары в створ 9
10 Фолы 12
1 Угловые 6
2 Офсайды 0
45% Владение мячом 55%
6 Cэйвы 3
4 Предупреждения 2
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Все комментарии
Сокол 9
Сокол 9
10 июля в 19:00
Коников с очередной разгромной победой )))
Великолепный
Великолепный
09 июля в 09:31
Великолепная победа!!!
112910415
112910415
09 июля в 06:57
очень мощно ... финиш оставляет разные надежды ...
конь конявый
конь конявый
08 июля в 23:14
Вот бы ещё Уфа у Локо очки отобрала , да и нам Локомотив двинуть и возможно в троечку бы попали!
Bon Scott
Bon Scott
08 июля в 22:17
Отличная работа господин Гончаренко!!! 👏👏👏
sihafazatron
sihafazatron
08 июля в 21:57
уверенная победа, ну почему же раньше так не играли?
minai
minai
08 июля в 21:42
Ну что сказать .. Коней с убедительной победой. Поздравляю!
демасек эксперт
демасек эксперт
08 июля в 21:38
По делу фарм клуб зенитушки переиграли.
Давайте думать
Давайте думать
08 июля в 21:31
Вот и хорошо, вот и славно , армейцев с победой!!!
RomzesRZN
RomzesRZN
08 июля в 21:22
Да, Гинер опять принялся за старое - пошёл по кабинетам, чтоб не потерять бойфренда белорусского.
Навзир
Навзир
08 июля в 21:03
Армейцев с победой!
RamonCSKA
RamonCSKA
08 июля в 21:03
Зенит всемогущий превратил своими 4-0 этих бездарей в команду которая побеждает по 4-0)))
Red blu
Red blu
08 июля в 20:59
Не дурно так 10:0 за 3 матча. Да ещё там была победа в Дерби.
oFANATo
oFANATo
08 июля в 20:53
ЦСКА с победой!
Чалова, Влашича, Щенникова, Облякова с забитыми голами.
Акинфеева с очередным "сухарем".
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 20:50
это радовало бы с зенитом))
Рожден в СССР
Рожден в СССР
08 июля в 20:50
с победой пони, очень круто!!!!
Caniggia
Caniggia
08 июля в 20:37
Не кисло так - 2 выезда и 0-8! Видимо встряска крутая была после возвращения Картошки.
Legend 6
Legend 6
08 июля в 20:32
ЦСКА вернул 4 обратно в проект Газпрома.
RTS-25
RTS-25
08 июля в 20:25
Два раза по 4:0 конечно впечатляет. В психологическом плане растёт уверенность. И это радует. С победой.
Альфи
Альфи
08 июля в 20:25
С ПОБЕДОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛУБ И ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ... и по традиции...
cevin cigan
cevin cigan
08 июля в 20:22
Всё это хорошо,"коней" с очередной крупной победой,но почему команда играла без траурных лент,как ни как у тренера Мама померла(земля ей пухом). Всё таки,это элементарное уважение...............
Goger90
Goger90 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 20:21
Для этого надо, чтобы и Ростов очки потерял, и Локо проиграл помимо матча с нами.
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK ответ mihaluch (раскрыть)
08 июля в 20:17
Не смешно.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 20:16
Давно надо было Ганчаренко на родину отпустить.
ceret
ceret
08 июля в 20:15
C победой ! Ещё есть шанс зацепится за лч
Трезвый повар
Трезвый повар
08 июля в 20:13
Поздравляю болельщиков ЦСКА с победой. Я был уверен что ЦСКА победит, так и получилось
Клим Ворошилов
Клим Ворошилов
08 июля в 20:12
респект парням, играли до свистка
andrefino13
andrefino13
08 июля в 20:07, ред.
Очень рад за Ганчаренко, за Облякова, ну и за Гинера, всегда восхищался его адекватностью.. Молодцы, с победой!
nubom
nubom
08 июля в 20:07, ред.
Смотрел Зенит, но очень рад за ЦСКА!
Мы не рабы
Мы не рабы
08 июля в 20:05
Ц.В.Б.П!!!
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