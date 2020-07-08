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0 : 4
завершен
08 июля 2020, 18:00
среда
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Стадион Газовик (Ростоши)
|32’
|0:1
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Чалов Фёдор
ассистент Влашич Никола
|59’
|0:2
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Влашич Никола
ассистент Чалов Фёдор
|78’
|0:3
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Щенников Георгий
ассистент Бистрович Кристиян
|90+3’
|0:4
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Обляков Иван
ассистент Тикнизян Наир
|Фамейе Джоэль
|25’
|47’
|Дивеев Игорь
|Кулишев Артем
|51’
|57’
|Набабкин Кирилл
|Криворучко Даниил
|84’
|Терехов Сергей
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Шкофлек Жига
|Черных Федор
|46’
|54’
|Кучаев Константин
|Сигурдссон Арнор
|54’
|Бистрович Кристиян
|Марадишвили Константин
|Бидловский Давид
|Шахов Виталий
|64’
|72’
|Бийол Яка
|Чалов Фёдор
|Криворучко Даниил
|Чуканов Андреа
|80’
|82’
|Тикнизян Наир
|Влашич Никола
|83’
|Карпов Вадим
|Набабкин Кирилл
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|9
|Удары по воротам
|17
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|3
|Удары в створ
|9
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|10
|Фолы
|12
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|1
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|6
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|2
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Чалова, Влашича, Щенникова, Облякова с забитыми голами.
Акинфеева с очередным "сухарем".
Чалова, Влашича, Щенникова, Облякова с забитыми голами.
Акинфеева с очередным "сухарем".
https://youtu.be/Ev8CgDxslzo