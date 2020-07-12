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ЦСКА - Рубин
Локомотив - Уфа
Динамо - Крылья Советов
Оренбург - Ростов
Краснодар - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Рубин

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) Рубин
ЦСКА
Рубин
Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)
1 : 1
завершен
12 июля 2020, 18:30
воскресенье
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Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 28 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
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Голы
Чалов Фёдор
ассистент Бистрович Кристиян 		1:0 62’
87’ 1:1(П) Марков Евгений
Наказания
Сигурдссон Арнор 19’
21’ Йевтич Дарко
Марадишвили Константин 24’
68’ Зуев Александр
Обляков Иван 69’
78’ Уремович Филип
Фернандес Марио 81’
Магнуссон Хордур 90’
90+3’ Тарасов Дмитрий
Кучаев Константин 90+6’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Кучаев Константин Щенников Георгий 46’
Бистрович Кристиян Марадишвили Константин 46’
63’ Тарасов Дмитрий Абильдгор Оливер
Бийол Яка Сигурдссон Арнор 66’
68’ Самошников Илья Сантос Пабло
68’ Марков Евгений Йевтич Дарко
78’ Давиташвили Зурико Макаров Денис
78’ Бакаев Солтмурад Игнатьев Иван
Дзагоев Алан Чалов Фёдор 79’
Статистика
 19 Удары по воротам 13
5 Удары в створ 6
11 Фолы 5
5 Угловые 5
3 Офсайды 0
49% Владение мячом 51%
5 Cэйвы 4
6 Предупреждения 4
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Все комментарии
аналитег 1
аналитег 1 ответ artsinalex (раскрыть)
17 июля в 02:59
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ Альфи (раскрыть)
    14 июля в 06:21
    Зенит сеяный (если тебе это хоть что то говорит ?)
    Поэтому и не может играть ни с кем из 1 корзины..
    Играйте,зарабатывайте очки и вы будите (мало вероятно) в 1 корзине..
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ ildar_3871 (раскрыть)
    14 июля в 06:17
    ставя глубокий автобус,сидя вечно в обороне нельзя никак заработать пенальти ..
    димон 37
    димон 37 ответ Армейская душа (раскрыть)
    13 июля в 17:29
    Вот лудогорец играла, вы так
    димон 37
    димон 37 ответ oFANATo (раскрыть)
    13 июля в 17:29
    Ты игру то смотрел или только голы глянул?
    Багров-брат
    Багров-брат
    13 июля в 05:16
    Как и ожидал, хороший получился матч. Рубин молодцы, не на отбой играли, а нашим пора научиться дожимать, а не расслабляться после успеха...)))
    Bolshoy
    Bolshoy ответ oFANATo (раскрыть)
    12 июля в 23:10
    Оправдывает свое имя- Иван -.....не царевич.
    Bolshoy
    Bolshoy ответ RIR68 (раскрыть)
    12 июля в 23:08
    Ваня никак не может выпрыгнуть из команды без мощного пинка под зад!
    zdeniss
    zdeniss
    12 июля в 23:03
    Признаюсь, не смотрел не смог, но результатом разочарован, по классу выше, игра дома, по ходу вели и на тебе... В концовке... В который раз!
    Паровозов
    Паровозов
    12 июля в 22:30
    Не воспользовались осечкой Локо, теперь очная встреча не всё решает.
    Армейская душа
    Армейская душа ответ димон 37 (раскрыть)
    12 июля в 22:16
    Присутствуете вы, а ЦСКА играет
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    12 июля в 22:09
      oFANATo
      oFANATo ответ димон 37 (раскрыть)
      12 июля в 22:09, ред.
      Прямо-таки и поставили ...дерби ЦСКА- спартак 2:0. Дубль Влашича.
      димон 37
      димон 37 ответ Армейская душа (раскрыть)
      12 июля в 22:05
      Присутствовать в ЕК ты наверное хотел сказать
      димон 37
      димон 37 ответ oFANATo (раскрыть)
      12 июля в 22:04
      Прямо таки и поставили?
      RIR68
      RIR68
      12 июля в 22:02
      эх, Ваня, Ваня. кто же так прыгает в штрафной вперёд ногами.
      serh62
      serh62
      12 июля в 21:55
      жаль что в этом чемпионате отменили переходные игры. вот был бы позор...федун как в воду глядел и чуял одним местом, что нужно заканчивать чемпионат, и не доигрывать его.
      Армейская душа
      Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      12 июля в 21:55
      Я тоже этого хочу
      oFANATo
      oFANATo ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      12 июля в 21:55, ред.
      А вы что уже Кубок выиграли?
      Главное не забывай как мы вас в дерби в хлев поставили.)))
      Хотелось пожелать вам попасть в еврокубки...но с 11-го места туда не берут.))
      Армейская душа
      Армейская душа
      12 июля в 21:54
      Сегодня же в аргентинских СМИ появилась информация, что клубы договорились и трансфер будет оформлен в ближайшее время . ЦСКА заплатит за игрока 8,5 млн евро и будет обязан выплатить 20% "Сан-Лоренцо" со следующей продажи игрока.

      ========================================

      Ждём официального подтверждения
      serh62
      serh62 ответ Армейская душа (раскрыть)
      12 июля в 21:54
      уверен, не остановятся. следующий тур борьба конкурентов за 13 место. надеюсь Ахмат поставит на место спартак.
      Армейская душа
      Армейская душа ответ Serg_Diamond (раскрыть)
      12 июля в 21:52
      ЛЧ это хорошо, но рано. ЛЕ надёжней
      oFANATo
      oFANATo ответ Serg_Diamond (раскрыть)
      12 июля в 21:51
      Вот, вот...сам заметил, что Обляков совершил безрассудный подкат. Голова должна быть на плечах. Куда ты летишь в подкат в штрафной.
      Армейская душа
      Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      12 июля в 21:51
      Вот и славно. Вы на 12 месте гармонично смотритесь, но не останавливайтесь на достигнутом! Уровень спартака - пердив, ваш дом ждёт вас )))
      Maksim Perepyolkin
      Maksim Perepyolkin
      12 июля в 21:50
      Сомнительный пеналь, даже глянув повтор такие не ставят
      serh62
      serh62 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
      12 июля в 21:49
      согласен...но только отчасти....подкатываться так под игрока в штрафной, это безумие. любое неосторожное движение и пенальти. так и произошло. стоял бы на ногах-ничего бы не было
      НЕ президент рфс
      НЕ президент рфс ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      12 июля в 21:47
      Что ты знаешь про блокаду?Лучше молчи ,о чём не знаешь. Удачи с самым самым клубом.
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond ответ oFANATo (раскрыть)
      12 июля в 21:46, ред.
      Не надо на Облякова вешать всех собак за безрассудный подкат. Во-первых, это была зона ответственности Карпова. Где он был? Во-вторых, команда задолго до этого перестала играть, будто уже выиграла матч. В-третьих, замены во втором тайме сломали игру команды. Результат на совести Гончаренко. Команда с большой долей вероятности пролетает мимо ЛЧ. Но если честно, что ей там с такой игрой делать?
      oFANATo
      oFANATo ответ serh62 (раскрыть)
      12 июля в 21:42, ред.
      Играли ЦСКА - Рубин
      А в результате хрюши опустились на 11-ое место.))))
      oFANATo
      oFANATo
      12 июля в 21:41
      Отскочил Рубин в концовке.
      Должны в ножки Облякову поклониться.
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