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1 : 1
завершен
12 июля 2020, 18:30
воскресенье
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
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Чалов Фёдор
ассистент Бистрович Кристиян
|1:0
|62’
|87’
|1:1(П)
|Марков Евгений
|Сигурдссон Арнор
|19’
|21’
|Йевтич Дарко
|Марадишвили Константин
|24’
|68’
|Зуев Александр
|Обляков Иван
|69’
|78’
|Уремович Филип
|Фернандес Марио
|81’
|Магнуссон Хордур
|90’
|90+3’
|Тарасов Дмитрий
|Кучаев Константин
|90+6’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кучаев Константин
|Щенников Георгий
|46’
|Бистрович Кристиян
|Марадишвили Константин
|46’
|63’
|Тарасов Дмитрий
|Абильдгор Оливер
|Бийол Яка
|Сигурдссон Арнор
|66’
|68’
|Самошников Илья
|Сантос Пабло
|68’
|Марков Евгений
|Йевтич Дарко
|78’
|Давиташвили Зурико
|Макаров Денис
|78’
|Бакаев Солтмурад
|Игнатьев Иван
|Дзагоев Алан
|Чалов Фёдор
|79’
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|19
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|5
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|5
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|0
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|5
|Cэйвы
|4
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|6
|Предупреждения
|4
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