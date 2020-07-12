В 35 Акинфеев Игорь Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пасы: 13 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 96

З 5 Васин Виктор Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 5 Пасы: 48 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 96

З 62 Карпов Вадим Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 96

З 23 Магнуссон Хордур Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 96

З 2 Фернандес Марио Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 96

З 42 Щенников Георгий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 45

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 5 Пасы: 38 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 96

П 87 Марадишвили Константин Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 45

П 98 Обляков Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 96

П 17 Сигурдссон Арнор Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 66

Н 9 Чалов Фёдор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 14 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 80

Запасные игроки

В 1 Помазун Илья

В 49 Тороп Владислав

З 53 Елеев Максим

З 13 Котин Никита

П 29 Бийол Яка Перехваты: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 30

П 25 Бистрович Кристиян Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 51

П 10 Дзагоев Алан Ударов всего: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 16

П 20 Кучаев Константин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 51

П 71 Тикнизян Наир