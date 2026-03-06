Top.Mail.Ru
«Интер» летом покинут четверо игроков оборонительной линии

сегодня, 18:17

«Интер» планирует серьёзную чистку в обороне этим летом, несмотря на лидерство в борьбе за скудетто в текущем сезоне. По данным TMW, клуб разрешит уйти четырём ключевым игрокам по окончании контрактов.

Как ожидается, вратарь Ян Зоммер, защитники Франческо Ачерби, Маттео Дармиан и Стефан де Врей покинут «Нерадзурри». Судьба резервного голкипера Жозепа Мартинеса зависит от того, кого возьмут на место Зоммера.

Руководство «Интера» присматривается к защитнику «Удинезе» Умару Соле, а также вратарям Алиссону («Ливерпуль») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

A.S.A
A.S.A ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 20:20
Да знаю, но вот только не думаю, что Реал вернет его, им нужны игроки с именем, и это их главная ошибка в формировании состава
lazzioll
lazzioll ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 20:14
у Хилы что-то типа случай как у Нико Паса, это чел Реала с первоочередным выкупом))
A.S.A
A.S.A ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 20:12
Значит следующим Интер должен обратить внимание на Марио Хила)
По поводу Викарио, так он отлично играет на ленточке, шикарная реакция у него, но в игре ногами он слабоват, а миланцы любят играть в контроль от вратаря....
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:03, ред.
Интеру придется избавиться от "старой гвардии", ибо нельзя упускать момент омоложения состава, иначе в дальнейшем перестройка может оказаться болезненной. Я бы добавил в этот список еще Аканджи(как по мне просто слабый защитник) и Мхитаряна.
Выбирая вратаря, я бы сдела ставку на Жозе и подписал бы в качестве запасного, вратаря Хетафе Давида Сорию, который летом станет свободным агентом. Очень опытный кипер, хорош на ленточке и в игре ногами, в крайнем случае, если Мартинес не оправдает доверие, Давид может стать основным. В оборону идеально подошел бы Кристиан Ромеро или ван Хеке
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:58, ред.
Викарио это особенно пушка. чел сидел в Эмполях и Венециях и был нафиг никому не нужен, а тут съездил в вылетающий Тотен и сразу интерес)) у итальянцев в лиге перебор кстати отличных вратарей и они зачастую не замечают их. но Викарио это не тот случай. правда Зоммер это вообще для меня до сих пор трансфер недоразумение какое-то, не могу его понять. ну а так все защитники Лацио едут на пенсию через Интер))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:38
Интер и его преданные болельщики начинают приходить в себя
после жесточайших титульных пролетов прошлого сезона с последним гвоздем в виде ухода Индзаги.
Индзаги все равно спасибо за работу.
но раны нерадзурри все еще сильно кровоточат, и заслуженное Скудетто станет тем, что доктор прописал нерадзурии.
в летом пора прощаться ветеранами, поблагодарить за все и удачи в жизни.
Интер ждет великое переселение.
AleS
AleS
сегодня в 18:41
Я бы дал шанс Хосепу Мартинесу, хороший вратарь. Не понимаю, почему Киву его так игнорирует. По остальным согласен, надо прощаться.
Аллисона и Викарио видеть в команде не хотел бы.
particular
particular
сегодня в 18:33, ред.
Интеристы, возможно, вздохнут с облегчением и некоторой надеждой, а может и застынут в напряжённом ожидании...
матос
матос
сегодня в 18:24
Это известно давно , их контракты заканчиваются и продлены не будут. С этими возрастными игроками Интер прощается. Есть еще далеко не юный Генрих , что по нему будет увидим.
shur
shur
сегодня в 18:19
...чистка всегда полезна, своего рода встряска от застоя! Видел несколько игр команды, надеюсь всё к лучшему!!!
