«Интер» летом покинут четверо игроков оборонительной линии

1772810237

сегодня, 18:17

«Интер» планирует серьёзную чистку в обороне этим летом, несмотря на лидерство в борьбе за скудетто в текущем сезоне. По данным TMW, клуб разрешит уйти четырём ключевым игрокам по окончании контрактов.

Как ожидается, вратарь , защитники , и покинут «Нерадзурри». Судьба резервного голкипера зависит от того, кого возьмут на место Зоммера.

Руководство «Интера» присматривается к защитнику «Удинезе» Умару Соле, а также вратарям Алиссону («Ливерпуль») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).