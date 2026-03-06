«Интер» летом покинут четверо игроков оборонительной линии

«Интер» планирует серьёзную чистку в обороне этим летом, несмотря на лидерство в борьбе за скудетто в текущем сезоне. По данным TMW, клуб разрешит уйти четырём ключевым игрокам по окончании контрактов.
Как ожидается, вратарь Ян Зоммер, защитники Франческо Ачерби, Маттео Дармиан и Стефан де Врей покинут «Нерадзурри». Судьба резервного голкипера Жозепа Мартинеса зависит от того, кого возьмут на место Зоммера.
Руководство «Интера» присматривается к защитнику «Удинезе» Умару Соле, а также вратарям Алиссону («Ливерпуль») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).
Аллисона и Викарио видеть в команде не хотел бы.
после жесточайших титульных пролетов прошлого сезона с последним гвоздем в виде ухода Индзаги.
Индзаги все равно спасибо за работу.
но раны нерадзурри все еще сильно кровоточат, и заслуженное Скудетто станет тем, что доктор прописал нерадзурии.
в летом пора прощаться ветеранами, поблагодарить за все и удачи в жизни.
Интер ждет великое переселение.
