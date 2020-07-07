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1 : 1
завершен
07 июля 2020, 23:00
вторник
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Стадион Балаидос (Виго)
|1’
|0:1
|Мората Альваро
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Фран Бельтран
ассистент Браис Мендес
|1:1
|49’
|Браис Мендес
|22’
|23’
|Лоди Ренан
|Нолито
|41’
|Санц Хорхе
|47’
|Мурильо Джейсон
|51’
|79’
|Хименес Хосе
|90+4’
|Эррера Эктор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мина Санти
|Смолов Федор
|59’
|Рафинья
|Браис Мендес
|60’
|68’
|Эррера Эктор
|Партей Томас
|68’
|Витоло
|Льоренте Маркос
|69’
|Санчес Ману
|Лоди Ренан
|73’
|Лемар Тома
|Корреа Анхель
|Вильяр Иван
|Бланко Рубен
|81’
|88’
|Шапоньич Иван
|Мората Альваро
|Брадарич Филип
|Аспас Яго
|90+1’
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|9
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|13
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|6
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|3
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|1
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|3
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Ничьи с Реалом Мадрид, Атлетико и Барсой.
Сельта хорошо играет во втором круге, если сравнивать составы и бюджет с этими соперниками.
Конечно есть и плохие отрезки. Но всё же, я хочу, чтоб Сельта осталась в Ла Лиге
Ничьи с Реалом Мадрид, Атлетико и Барсой.
Сельта хорошо играет во втором круге, если сравнивать составы и бюджет с этими соперниками.
Конечно есть и плохие отрезки. Но всё же, я хочу, чтоб Сельта осталась в Ла Лиге