В 13 Бланко Рубен

З 18 Айду Джозеф Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 2 Мальо Уго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 21 Мурильо Джейсон Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 15 Оласа Лукас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 16 Санц Хорхе Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 6 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

П 23 Браис Мендес Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 60

П 5 Йокушлу Окай Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 8 Фран Бельтран Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

Н 10 Аспас Яго Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 89

Н 9 Смолов Федор Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 59

Запасные игроки

В 25 Вильяр Иван Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 9

З 20 Кевин Васкес

З 31 Фонтан Хосе

П 14 Брадарич Филип Минут сыграно: 1

П 29 Гонсалес Якобо

П 24 Диоп Папе

П 12 Рафинья Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 30

П 11 Систо Пионе

Н 22 Мина Санти Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 30

Н 3 Нолито

Н 19 Фернандес Габриэль