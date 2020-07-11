|Вальядолид
|0:1
|Барселона
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0 : 1
завершен
11 июля 2020, 20:30
суббота
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Стадион Хосе Соррилья (Вальядолид)
|15’
|0:1
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Видаль Артуро
ассистент Месси Лионель
|40’
|Ленгле Клеман
|Алькарас Рубен
|45’
|60’
|Бускетс Серхио
|Перес Кике
|65’
|78’
|Альба Жорди
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мартинес Начо
|Гарсия Рауль
|25’
|Унал Энес
|Алькарас Рубен
|46’
|Эрвиас Пабло
|Фернандес Борха
|46’
|46’
|Суарес Луис
|Гризманн Антуан
|57’
|Араухо Рональд
|Ленгле Клеман
|57’
|Ракитич Иван
|Пуч Рикард
|Рамирес Сандро
|Гвардиола Серхи
|61’
|74’
|Фирпо Эктор
|Бускетс Серхио
|Рубио Вальдо
|Плано Оскар
|80’
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|13
|Удары по воротам
|9
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|4
|Удары в створ
|6
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|15
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|5
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|5
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|3
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Ведь в прошлом году у него такие же заслуги как и в этом
Было бы логично снова ему дать
Ну и в следущем раз уж на то пошло...
Ведь в прошлом году у него такие же заслуги как и в этом
Было бы логично снова ему дать
Ну и в следущем раз уж на то пошло...
Ну вобщем образ у тебя прикольный но к сожалению (для тебя)ты не до конца сам понимаешь что это такое!
Во времена инквизиции тебя сожгли бы на костре,так как своими словами о эволюции ты отвергаешь саму инквизицию!
Короче говоря подтяни матчасть,а так ничего,норм!
Ну вобщем образ у тебя прикольный но к сожалению (для тебя)ты не до конца сам понимаешь что это такое!
Во времена инквизиции тебя сожгли бы на костре,так как своими словами о эволюции ты отвергаешь саму инквизицию!
Короче говоря подтяни матчасть,а так ничего,норм!
АХА_АХА)!
АХА_АХА)!