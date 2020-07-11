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Вальядолид - Барселона
Осасуна - Сельта
Атлетико - Бетис

Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид против Барселона

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Голы
15’ 0:1 Видаль Артуро
ассистент Месси Лионель
Наказания
40’ Ленгле Клеман
Алькарас Рубен 45’
60’ Бускетс Серхио
Перес Кике 65’
78’ Альба Жорди
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Мартинес Начо Гарсия Рауль 25’
Унал Энес Алькарас Рубен 46’
Эрвиас Пабло Фернандес Борха 46’
46’ Суарес Луис Гризманн Антуан
57’ Араухо Рональд Ленгле Клеман
57’ Ракитич Иван Пуч Рикард
Рамирес Сандро Гвардиола Серхи 61’
74’ Фирпо Эктор Бускетс Серхио
Рубио Вальдо Плано Оскар 80’
Статистика
 13 Удары по воротам 9
4 Удары в створ 6
15 Фолы 13
4 Угловые 5
35% Владение мячом 65%
5 Cэйвы 4
2 Предупреждения 3
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Все комментарии
WAZZAAP
WAZZAAP ответ cevin cigan (раскрыть)
12 июля в 11:33
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    12 июля в 10:09
    На классе, как говорится. Но чемпионом в этом сезоне Барселоне не стать) Хала Мадрид!
    abramjan
    abramjan
    12 июля в 10:03, ред.
    Сколько там Месси?...33 годика?еле ноги волочит сердешный аж жалко его...но это не отменяет того факта что он по совокупности достоин золотого мяча)))
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ feris1 (раскрыть)
    12 июля в 09:16
    Может португал сдулся, который теперь забивает, в основном, с левых пенок
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    12 июля в 08:59
    С победой всех кулес! Гризман чего то блеклый. Понравился как играет Рики Пуч, почаще бы его выпускать =)
    barcamilan
    barcamilan
    12 июля в 08:30
    опять убогая игра барсы и вырванная победа
    Тага Дага
    Тага Дага
    12 июля в 07:39
    Месси гениальный распасовщик,прошлой игре отдал две..и сегодня, кому отдал. ...Видалю,отдаёт тому,кто в лучшей позиции. ..гений.Не то что дельфинка..только с пенок...наносить 120 ударов...и одного в цель...позорище...стыд. Мои поздравления лучшему клубу Испании.
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 июля в 02:57
    Еле-еле душа в теле.
    SDSPanther
    SDSPanther ответ гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет (раскрыть)
    12 июля в 00:35
      SDSPanther
      SDSPanther ответ амурец (раскрыть)
      12 июля в 00:21
      Это лучше чем левые пендали при ВАР ... ))))
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ R.Carlos. (раскрыть)
      12 июля в 00:20
      Левандовски заслужил.
      SDSPanther
      SDSPanther ответ Шишанутый (раскрыть)
      12 июля в 00:18
        R.Carlos.
        R.Carlos.
        12 июля в 00:07
        Ну в этом году Месси тоже получит золотой мяч
        Ведь в прошлом году у него такие же заслуги как и в этом
        Было бы логично снова ему дать
        Ну и в следущем раз уж на то пошло...
        амурец
        амурец
        11 июля в 23:25
        в этот раз Барселону к победе вытащил Видаль, ну что же победили и молодцы
        мангo
        мангo
        11 июля в 22:54
        Уже за слово "облом" закрывают - ужас что тут происходит после обнуления
        eleven LC
        eleven LC ответ Inquisitor... (комментарий удален) (раскрыть)
        11 июля в 22:52
          Шишанутый
          Шишанутый ответ Тео Джонс (раскрыть)
          11 июля в 22:50
          Из которых всего четыре клубам из первой десятке. Остальные 18 мечей аутсайдерам. Король Легонесов во всей красе!
          cevin cigan
          cevin cigan
          11 июля в 22:48
          А что барсуки гундосят? Победили,вот вам и счастье!
          Sandvikens AIK
          Sandvikens AIK ответ Тео Джонс (раскрыть)
          11 июля в 22:47
          И это в колхозной лиге, где Жироин рекорды бил. Аха-ха.
          Тео Джонс
          Тео Джонс ответ Шишанутый (раскрыть)
          11 июля в 22:46
          Придется поставить кое кого на место. Месси - 22 + 20, Гелевый - 26 + 5. Так кто сдулся то в итоге? Ахах)
          BarSlona
          BarSlona
          11 июля в 22:46
          Фаны реала чтото выговаривающие тут , после ваших 3 матчей родряд выиграных по пенальти ....порядочные люди просто молчат в тряпочку
          гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
          гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет ответ NGYRZ (раскрыть)
          11 июля в 22:45
          А толку от ВАР? Иди посмотри с какой пенки в первом круге гном Леванте забил. Во время фола на Барселонаце был офсайд, а ВАР это якобы случайно не заметил, ахахаха
          ФанГалактикоса
          ФанГалактикоса
          11 июля в 22:45
          Глорью кажется вообще пофиг на Барсу и что с командой, одни обсуждения Месси и Роналду который вообще в Серии А играет. Уйдет Месси ветка вообще опустеет, хотя лучше так чем с фейковыми фанами которые везде видят заговоры с чемоданами масона Переса :D
          feris1
          feris1
          11 июля в 22:44
          Мдааа гном сдулся по полной......
          Шишанутый
          Шишанутый ответ Тео Джонс (раскрыть)
          11 июля в 22:44
          Даже если сравнить по гол+пас все равно гном проигрывает Рону. У Месськи 2 гола и 6 пасов за 8 матчей, а у Роналду 7 голов и 4 паса в 8 матчах. По гол+пас 11 на 8 в пользу Рона! Рон лучший в свои 35 лет, а гном хоть и моложе но уже сдулся!!
          мангo
          мангo
          11 июля в 22:43
          Спокойно на классе взяои свои 3 очка
          WAZZAAP
          WAZZAAP ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
          11 июля в 22:42
          Аха-ха)!


          АХА_АХА)!
          juvenale
          juvenale ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
          11 июля в 22:42
          не знаю ,тебе виднее хахаа
          мангo
          мангo
          11 июля в 22:41
            WAZZAAP
            WAZZAAP
            11 июля в 22:41
            Фанаты Азербаджана !! К вам обращаюсь!! Суаресов много в Испании!!!
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