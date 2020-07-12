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Тоттенхэм - Арсенал
Вулверхэмптон - Эвертон
Астон Вилла - Кристал Пэлас
Борнмут - Лестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Арсенал

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Голы
16’ 0:1 Ляказетт Александр
ассистент Джака Гранит
Сон Хын-Мин 1:1 19’
Алдервейрелд Тоби
ассистент Сон Хын-Мин 		2:1 81’
Наказания
Ло Чельсо Джовани 16’
Орье Серж 34’
45’ Ляказетт Александр
Дэвис Бен 45+2’
61’ Пепе Николя
Уинкс Харри 76’
Бергвейн Стевен 87’
90’ Сака Бакайо
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
70’ Сака Бакайо Пепе Николя
Бергвейн Стевен Моура Лукас 82’
Скипп Оливер Ло Чельсо Джовани 84’
84’ Уиллок Джозеф Тирни Киран
84’ Соареш Седрик Бельерин Эктор
84’ Нельсон Рейсс Колашинац Сеад
Ламела Эрик Сон Хын-Мин 90+4’
Статистика
 15 Удары по воротам 13
9 Удары в створ 4
16 Фолы 11
6 Угловые 5
2 Офсайды 0
37% Владение мячом 63%
3 Cэйвы 7
5 Предупреждения 3
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
13 июля в 19:00
ну 10 место ещё не совсем законное,например Борнмут играет куда зрелищней и убидительней, Саутгемптон.да и тот же Норвич. Шпоры играют в футбол Дайича.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ст_прапорщик (раскрыть)
13 июля в 18:51
при Пончике был нормальный европейский прогрессирующий футбол. команда была в полном поряде, проигрывая 0-2 в амстердаме,за один тайм смогли перевернуть всё с головы на ноги. Так же с МС бились наравных. в АПЛ 4 место всегда было забранированно,ещё до старта,потому что команда играла... а сейчас это и назвать Тотенхем очень сложно. Да и вообще ставить у руля Жозе - это чисто пиар,да - с ним будет не скучно,с ним будет весело и команда будет у всех на устах,даже попав в ЧШ - шума будет ещё больше.чем от финала,потому что Жозэ отправил Шпор туда.
galem72
galem72
13 июля в 11:55
Это не победа Птиц, а именно проигрыш Арса.
azkan
azkan
13 июля в 11:21
Матч не видел. Но судья по карточкам серьезно друг друга попинали.
DXTK
DXTK
13 июля в 08:27
Кое как победили, хотя бы соседей обыграли. Моур хоть Артете не слился.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
13 июля в 00:16
Шас куры на своем законном месте 10
youtomee
youtomee ответ A.S.A (раскрыть)
12 июля в 23:03
если вы про Арсенал, то они же продлили вроде контракт с Луисом, так что не уверен, что они будут искать дорогого и классного защитника в центр
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ Foxes (раскрыть)
12 июля в 21:57
спасибо, Лис)))
Foxes
Foxes
12 июля в 21:52
Шпор с победой!
berda2003
berda2003
12 июля в 21:38
для обеих команд сезон провальный...
juvenale
juvenale ответ Брулин (раскрыть)
12 июля в 21:28
степа пиши тут не стесняйся, а то на спортсе так Ювентус поливаешь хахаха
ZaZizu
ZaZizu
12 июля в 21:27
нужно всех этих трлих клоунов-сократиса,мустафи и луиса отправить на пенсию и в то купить ге одного,а двух топовых цз т наигоывать с ними Чамберса и Холдинша плюс Седиба....не избавимся от этого цирка так и будем с вулвером за 7-8 строчку бороться!
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ заDOOMчивый (раскрыть)
12 июля в 21:22
нудный...низкоквалифицироаваный... дворовой... Времена мкняются и скоро про вас с МС будут такие реплики
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ Таганский (раскрыть)
12 июля в 21:17
Приветы, Таганыч! Рад видеть. Тут фарт, не более
A.S.A
A.S.A
12 июля в 21:06
С такой игрой в обороне надеяться на что то положительное невозможно...
Нужно просто доиграть сезон и на мой взглят будет даже лучше не бороться за попадание в евро кубки.
команде нужно грамотно провести трансферное окно,обязательно усилить центр обороны и в следующем сезоне постараться вернуться в топ 4...
Ice van Reed
Ice van Reed
12 июля в 20:58
А Моур то могёт!!!
Drossel
Drossel
12 июля в 20:45
осталось продуть ливеру и сити, ну а с уотфордом и с астонвилой пободаемся за выживание.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
12 июля в 20:44
нудный футбол побеждает низкоквалифицированный азарт. Игра двух середняков,на уровне дворового футбола. Лисы или Волки просто смяли два этих недоразумения,я уже промолчу про Сити и Ливерпуль. Кстати канонирам и предстоит задача, выдержать удар.на их счастье, ТруРэды уже давным давно решили чемпионскую задачу и могут подарить три очка,хотя скорее ограничатся дружбой.
ЮHBА
ЮHBА
12 июля в 20:43
Опять Озил все испортил!
LMI
LMI
12 июля в 20:43
Пинали мячик два мертвяка. Те что в белом оказались удачливей
RUPRICHT
RUPRICHT
12 июля в 20:43
СОН МИН ОПРАВДАЛ МОЮ НАДЕЖДУ МОЛОДЕЦ!
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ Сантус (раскрыть)
12 июля в 20:39
Спасибо, Олежка! Да хрен с ним, с Жозиком, а вот где-то бегаю я с дурацкой улыбкой на лице и с криком: хто, едри его м...молодец, а это Шпоры - молодец! Хотя, по чесноку, Вулвич был нисколько не хуже
Брулин
Брулин
12 июля в 20:35
ну что ж, (не побоюсь этого слова) легендарная, великая, лучшая оборона в АПЛ отыграла на ура, надеюсь Артета сохранит ее величие и в следующем сезоне
sihafazatron
sihafazatron ответ Сантус (раскрыть)
12 июля в 20:35
жозик на коленях пол лондона проехал уже)))
Drossel
Drossel
12 июля в 20:35
соареша надо в старт толку больше будет
112910415
112910415
12 июля в 20:32
тренер счастлив !
Таганский
Таганский ответ ст_прапорщик (раскрыть)
12 июля в 20:32
Поздравляю, Валерчик!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
12 июля в 20:31
Тренера у "Арсенала" все еще нет. Нафиг ставить Балерину, которая ни в защите, ни в нападении? Ни в одном моменте у ворот "Арсенала" ее не было в зоне видимости, ни одного паса Пепе, который на этом фланге, от нее не получил. Это просто тупость покупать игрока за 80 миллионов и ставить под него самого бесполезного бота "Арсенала".
Drossel
Drossel
12 июля в 20:30
балерина и мустафи ужасны, мы опять на дне
lobsterdam
lobsterdam
12 июля в 20:29
ничего нового: очередной привоз защиты Арсенала. Ну и опытный лис ЖМ обыграл выскочку Артету, хотя владение было в пользу последнего.
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