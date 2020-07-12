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2 : 1
завершен
12 июля 2020, 18:30
воскресенье
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
|16’
|0:1
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Ляказетт Александр
ассистент Джака Гранит
|Сон Хын-Мин
|1:1
|19’
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Алдервейрелд Тоби
ассистент Сон Хын-Мин
|2:1
|81’
|Ло Чельсо Джовани
|16’
|Орье Серж
|34’
|45’
|Ляказетт Александр
|Дэвис Бен
|45+2’
|61’
|Пепе Николя
|Уинкс Харри
|76’
|Бергвейн Стевен
|87’
|90’
|Сака Бакайо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|70’
|Сака Бакайо
|Пепе Николя
|Бергвейн Стевен
|Моура Лукас
|82’
|Скипп Оливер
|Ло Чельсо Джовани
|84’
|84’
|Уиллок Джозеф
|Тирни Киран
|84’
|Соареш Седрик
|Бельерин Эктор
|84’
|Нельсон Рейсс
|Колашинац Сеад
|Ламела Эрик
|Сон Хын-Мин
|90+4’
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|15
|Удары по воротам
|13
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|9
|Удары в створ
|4
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|16
|Фолы
|11
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|6
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|0
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|3
|Cэйвы
|7
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|5
|Предупреждения
|3
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Нужно просто доиграть сезон и на мой взглят будет даже лучше не бороться за попадание в евро кубки.
команде нужно грамотно провести трансферное окно,обязательно усилить центр обороны и в следующем сезоне постараться вернуться в топ 4...
Нужно просто доиграть сезон и на мой взглят будет даже лучше не бороться за попадание в евро кубки.
команде нужно грамотно провести трансферное окно,обязательно усилить центр обороны и в следующем сезоне постараться вернуться в топ 4...