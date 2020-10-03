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0 : 2
завершен
03 октября 2020, 16:30
суббота
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Стадион Екатеринбург-Арена
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|52’
|0:1
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Зайнутдинов Бактиор
ассистент Влашич Никола
|56’
|0:2
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Марадишвили Константин
ассистент Влашич Никола
|Емельянов Роман
|40’
|49’
|Магнуссон Хордур
|72’
|Обляков Иван
|79’
|Марадишвили Константин
|80’
|Тикнизян Наир
|Калинин Игорь
|81’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|53’
|Васин Виктор
|Чалов Фёдор
|Евсеев Алексей
|Емельянов Роман
|63’
|85’
|Сигурдссон Арнор
|Влашич Никола
|90+1’
|Дзагоев Алан
|Тикнизян Наир
|90+1’
|Эджуке Чидера
|Кучаев Константин
|Артем Шаболин
|Егорычев Андрей
|90+2’
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|8
|Удары по воротам
|12
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|2
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|12
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|4
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|0
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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Всех армейцев с безоговорочной победой.
Всем здоровья.
Всех армейцев с безоговорочной победой.
Всем здоровья.