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Текстовая онлайн трансляция матча Урал против ЦСКА

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 0:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Урал
ЦСКА
0 : 2
завершен
03 октября 2020, 16:30
суббота
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 10 тур
Стадион Екатеринбург-Арена
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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    Голы
    52’ 0:1 Зайнутдинов Бактиор
    ассистент Влашич Никола
    56’ 0:2 Марадишвили Константин
    ассистент Влашич Никола
    Наказания
    Емельянов Роман 40’
    49’ Магнуссон Хордур
    72’ Обляков Иван
    79’ Марадишвили Константин
    80’ Тикнизян Наир
    Калинин Игорь 81’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    53’ Васин Виктор Чалов Фёдор
    Евсеев Алексей Емельянов Роман 63’
    85’ Сигурдссон Арнор Влашич Никола
    90+1’ Дзагоев Алан Тикнизян Наир
    90+1’ Эджуке Чидера Кучаев Константин
    Артем Шаболин Егорычев Андрей 90+2’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 12
    		2 Удары в створ 3
    		10 Фолы 12
    		4 Угловые 7
    		1 Офсайды 0
    		54% Владение мячом 46%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Alexey24
    Alexey24
    05 октября в 11:00
    Думаю отменят красную...
    blitz
    blitz ответ Игорь Иркутск (раскрыть)
    04 октября в 11:02
    Не факт через две недели после перерыва на сборные могут уже подтянуться Дивеев и Фукс.
    Red blu
    Red blu
    04 октября в 10:58
    ЦСКА с трудовой победой в меньшинстве.
    Акинфеева с очередным сухарем.
    Beekeeper
    Beekeeper ответ санек002 (раскрыть)
    04 октября в 09:12
    Зенит вчера в ничейку сгонял, так что с победой только ЦСКА )
    Игорь Иркутск
    Игорь Иркутск
    04 октября в 04:56
    Всех с победой ! Но пара защитников на матч с братьями - динамовцами - Васин и Карпин .........
    3ton
    3ton
    03 октября в 23:59
    Выиграла команда - все отлично
    Проиграла - Ганчаренко физрук и пусть валит на родину 🤣🤣🤣
    Типичная русская логика ))
    Болеют за клуб , пока он побеждает ))
    ЦСКА на победу наиграл , но явно 3 место это потолок
    oFANATo
    oFANATo
    03 октября в 23:42
    Отличный сегодня денёк....ЦСКА победил в меньшинстве и уходит на двухнедельный перерыв в отличном настроении ...

    спартак- зенит сыграли в ничью и потеряли по 2 очка.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    03 октября в 22:35
    Урал что-то вообще
    Absinthe2
    Absinthe2
    03 октября в 21:17
    Обычный слив Урала
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    03 октября в 21:06
    Не надо юлить. Прочитай ещё раз свой перл. Я всегда реагирую на грязные выпады в адрес лучшего вратаря РФ 21 века.
    протон1
    протон1
    03 октября в 20:42
    цска на классе отобрали очки
    санек002
    санек002
    03 октября в 20:40
    цска и зенит с победой!нам только в рпл !эхххх
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    03 октября в 20:32
    У этой команды есть характер! Даже после удаления парни собрались и ударно провели второй тайм) Настоящий армейский характер и воля к победе. Всю красно-синюю семью с заслуженной и столь важной победой ЦСКА!
    Альфи
    Альфи
    03 октября в 20:22
    С ПОБЕДОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛУБ!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    03 октября в 19:56
    Красная то за что, там не было явной возможности забить и игрока Урала, даже близко
    Сокол 9
    Сокол 9
    03 октября в 19:43
    Коников с победой.)))
    Red blu
    Red blu
    03 октября в 19:26
    После удаления Магнуссона армейцы разозлились аж на два гола.
    Galaxy real way
    Galaxy real way
    03 октября в 19:21
    Фанатов ЦСКА с победой. Отдельно рад за нашего земляка Бактиора, исполнение удара на хорошем уровне.
    Oleg1956
    Oleg1956
    03 октября в 19:17, ред.
    Молодцы Армейцы. Просто подарили радость. Марио и Никола просто супер трудяги. Чалов к сожалению больше похож на дерево а жаль. Удачи ЦСКА.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ tims (раскрыть)
    03 октября в 19:10
    Полностью согласен, за исключением слова " великим"- не дорос пока, может когда-нибудь и будет таковым.
    tims
    tims ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    03 октября в 19:01
    Лучше бы не проигрывать "Рубинам" и "Локомотивам", да и с "Зенитом"-великим играть увереннее. Тогда не надо будет обращать внимание как играют друг с другом поросята и бомжи...
    YUSUP BAZAROV
    YUSUP BAZAROV
    03 октября в 18:58
    Всех с победой. Туркменистан болеет за ЦСКА.
    blitz
    blitz
    03 октября в 18:56
    ЦСКА С ПОБЕДОЙ!!!
    mihaluch
    mihaluch
    03 октября в 18:54
    ЦСКА выглядел убедительнее.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    03 октября в 18:54
    Просто красавцы! Сегодня бомжики с поросятами вничью сгоняют и нам до них останется всего пару очков. Всех красно-синих с победой!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    03 октября в 18:54
    Не понял вопроса. Вообще-то продолжение фразы " Игорь в белом великолепен". Не вежливо в чужую беседу встревать не зная о чём речь.
    andrefino13
    andrefino13
    03 октября в 18:54
    Порадовал выход Дзагоева на поле,игрок не слабее Влашича,а в плане креатива посильнее будет,дай бог ему здоровья...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ Faustello (раскрыть)
    03 октября в 18:49
    Абсолютно точно!
    oFANATo
    oFANATo
    03 октября в 18:48
    Зайнутдинов явно пришелся ко двору
    Молодец победный гол сегодня забил.
    А так вся команда сегодня постаралась
    Что бы отряд не заметил потери бойца(Магнуссона)
    tims
    tims
    03 октября в 18:46, ред.
    Как ни пытался арбитр в соответствии с новыми установками питерской банды в РФС отнять очки в пользу "Зенита" у ЦСКА, считающегося основным соперником питерцев, на этот раз, как с "Локо", не получилось... Вообще, все эти карточки и удаление надо армейскому тренерскому штабу проанализировать. И при необходимости подать протест на судейство. Нельзя спускать это безобразие судье. Тем более, с такой глупой мoрдoй...
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