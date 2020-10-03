В 35 Акинфеев Игорь Спасений: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 62 Карпов Вадим Фолов совершено: 1 Выносы: 5 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 23 Магнуссон Хордур Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 49

З 2 Фернандес Марио Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 85

З 19 Зайнутдинов Бактиор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 20 Кучаев Константин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 89

П 22 Марадишвили Константин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 98 Обляков Иван Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 71 Тикнизян Наир Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 89

Н 9 Чалов Фёдор Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 53

Запасные игроки

В 49 Тороп Владислав

З 5 Васин Виктор Ударов всего: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 37

П 10 Дзагоев Алан Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 17 Сигурдссон Арнор Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

Н 21 Гаич Адольфо

Н 99 Шкурин Илья

Н 11 Эджуке Чидера Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 1