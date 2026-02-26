Булыкин оценил шансы «Локомотива» на титул в РПЛ

Двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы команды побороться за титул в нынешнем сезоне.
«Локомотив» замахнулся и поставил задачу биться за чемпионство, конечно, будет сложно это сделать в борьбе с «Краснодаром», «Зенитом», да и ЦСКА, который хорошо закупился. Поэтому будет тяжело. Но все возможно, всегда нужно перед собой ставить высокие цели, чтобы была хорошая мотивация. Интересно, как «Локомотив» выступит во второй части сезона.
За «Локомотив» в борьбе за чемпионство сыграет то, что на них никто не ставит, они могут спокойно, без нервов составить конкуренцию командам. Такое было у «Динамо» в позапрошлом сезоне, когда команда могла стать чемпионом. Но в последней игре не получилось. Поэтому все возможно, нужно биться за максимальный результат.
У Локомотива сейчас совсем другая ситуация, и дело не в том, что их не воспринимают как соперника в борьбе за чемпионство. Потенциально, конечно Локо на сегодня не выглядит чемпионским коллективом, а потеря Баринова ослабила команду в важнейшей игровой зоне. Но состав у Локо не плохой, игровой, атака очень симпатичная, поставленная игра, в рамках РПЛ. Ну и Галактионов набрался опыта. Локо очень опасный соперник, непредсказуемый...
Да, я тоже мало верю в чемпионство этой команды, но очки терять будут все, и кто будет стабильней на финише, тот, возможно и будет ближе к первому месту, хотя, фaвориты, конечно есть- они обще известны.....................................
