Булыкин оценил шансы «Локомотива» на титул в РПЛ

Двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» оценил шансы команды побороться за титул в нынешнем сезоне.

«Локомотив» замахнулся и поставил задачу биться за чемпионство, конечно, будет сложно это сделать в борьбе с «Краснодаром», «Зенитом», да и ЦСКА , который хорошо закупился. Поэтому будет тяжело. Но все возможно, всегда нужно перед собой ставить высокие цели, чтобы была хорошая мотивация. Интересно, как «Локомотив» выступит во второй части сезона.

За «Локомотив» в борьбе за чемпионство сыграет то, что на них никто не ставит, они могут спокойно, без нервов составить конкуренцию командам. Такое было у «Динамо» в позапрошлом сезоне, когда команда могла стать чемпионом. Но в последней игре не получилось. Поэтому все возможно, нужно биться за максимальный результат.