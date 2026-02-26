Top.Mail.Ru
Непомнящий не видит Дзюбу в топе бомбардиров текущего сезона РПЛ

сегодня, 16:39

Тренер Валерий Непомнящий, который работал с Артемом Дзюбой в «Томи», высказался о шансах бомбардира попасть в число лучших голеадоров сезона.

Думаю, что Дзюба не войдет в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона РПЛ. Но он точно будет привлекать к себе внимание, будет забивать голы и отдавать результативные передачи. Но шансы войти в тройку бомбардиров очень малы, достаточно отстает.

shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:01
.....не видит пол беды, а вдруг вспомнит, что тогда...???!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:57, ред.
Дзюба прячется от Непомнящего.....вот он и не видит.....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:51
В принципе он правильно сказал. И про внимание в точку)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:36, ред.
"Но он точно будет привлекать к себе внимание.."
---------
Вот это точно, и скорее не в футбольном плане.
Опять видео снимать или памперсы наденет, а может в Дэдпула переоденется... Ну варианты для клоунады у него есть
shur
shur
сегодня в 16:46
...не знаю, не верю, не помню...!! Шоу с Карпиным, Сборной и голом прошло! Цирк уехал, а клоуны.....
Гость
