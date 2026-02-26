Непомнящий не видит Дзюбу в топе бомбардиров текущего сезона РПЛ

Тренер Валерий Непомнящий, который работал с в «Томи», высказался о шансах бомбардира попасть в число лучших голеадоров сезона.

Думаю, что Дзюба не войдет в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона РПЛ . Но он точно будет привлекать к себе внимание, будет забивать голы и отдавать результативные передачи. Но шансы войти в тройку бомбардиров очень малы, достаточно отстает.