Мейра рассчитывает на скорое возвращение российских клубов в еврокубки

сегодня, 12:13

Чемпион России в составе петербургского «Зенита» португалец Фернанду Мейра отметил высокий уровень РПЛ.

Конечно, я слежу за чемпионатом России, я думаю, что уровень лиги остается на хорошем уровне. Конечно, «Зенит» не может выигрывать каждый год, изменения возможны, как случилось в прошлом сезоне. Я не сомневаюсь, что «Зенит» был и остается самой лучшей командой лиги. Но это хорошо, когда есть смена чемпиона, «Краснодар» сделал это в прошлом сезоне. Также и другие команды борются за чемпионство — «Локомотив», «Динамо», «Спартак», все топы. В командах есть топовые футболисты. Надеюсь, что в следующем сезоне российские клубы будут играть в международных турнирах.

stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:06
Сдаётся мне, что Мейра лукавит, утверждая, что следит за российским футболом. Если бы действительно следил за нашим чемпионатом, то не называл бы московское Динамо в числе команд претендующих на чемпионство, а хотя бы вскользь отметил игру Балтики, наделавшей много шума в первой половине сезона. Просто, как мне видится, Фернанду назвал наиболее известные российские клубы, которые у всех на слуху, в том числе и в Европе.
Болейте за своих, а не против чужих!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:03
я этого Мейру ни разу не помню в Зените, вообще. а представьте через лет 10 сколько будет интервью от всяких дуранов джоновских и малкомов паредесовых. непаханное поле для журналистов будет. команда через себя пропустила половину жителей фавелл, будет что поспрашивать. может даже про Дзюбу забудут
112910415
112910415
сегодня в 13:52
Мейра отличается умом и сообразительностью !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:52
Да я тоже жду эту комедию))))
afuxrw5mm5nc
afuxrw5mm5nc
сегодня в 13:37
Молодец, не плюет в колодец из которого пьет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:29
Ну ладно!Раз Мейра сказал то тады ой))) И топы есть! Одни джоны в гегемоне чего стоят))))
vtazdq24cwts
vtazdq24cwts
сегодня в 13:25
Хотелось бы,но пока только разговоры
fjj64yykvz8f
fjj64yykvz8f
сегодня в 13:07, ред.
Про борющихся за чемпионство Спартак и Динамо , - тронуло до глубины глубин. Приятно ж всё-таки, что даже в Португалии так внимательно следят за нашим чемпом.

А вообще наш футбол просто уникален. Чем меньше игр у сборной, тем выше её рейтинг. Это как так умудриться то ?
