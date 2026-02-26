Мейра рассчитывает на скорое возвращение российских клубов в еврокубки

Чемпион России в составе петербургского «Зенита» португалец отметил высокий уровень РПЛ .

Конечно, я слежу за чемпионатом России, я думаю, что уровень лиги остается на хорошем уровне. Конечно, «Зенит» не может выигрывать каждый год, изменения возможны, как случилось в прошлом сезоне. Я не сомневаюсь, что «Зенит» был и остается самой лучшей командой лиги. Но это хорошо, когда есть смена чемпиона, «Краснодар» сделал это в прошлом сезоне. Также и другие команды борются за чемпионство — «Локомотив», «Динамо», «Спартак», все топы. В командах есть топовые футболисты. Надеюсь, что в следующем сезоне российские клубы будут играть в международных турнирах.