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0 : 0
завершен
сегодня, 14:00
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Телетрансляция: «Матч Премьер»
|Погребняк Павел
|15’
|Подберёзкин Вячеслав
|27’
|Йовичич Бранко
|39’
|45+1’
|Каплиенко Александр
|55’
|Чуперка Валерий
|Золотов Николай
|76’
|Рыков Владимир
|82’
|Мишкич Даниел
|90+2’
|90+5’
|Рыжиков Сергей
|90+6’
|Онугха Герман
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Евсеев Алексей
|Подберёзкин Вячеслав
|74’
|Августиняк Рафал
|Йовичич Бранко
|80’
|Панюков Андрей
|Погребняк Павел
|80’
|89’
|Шахов Виталий
|Килин Антон
|90+2’
|Рабиу Мохаммед
|Карасев Павел
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|12
|Удары по воротам
|6
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|1
|Удары в створ
|1
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|14
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|0
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|1
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|6
|Предупреждения
|4
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