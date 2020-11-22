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ЦСКА - Сочи
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Сочи

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
ЦСКА
Сочи
1 : 1
завершен
сегодня, 14:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 15 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    Сигурдссон Арнор 1:0 5’
    23’ 1:1 Бурмистров Никита
    ассистент Маргасов Тимофей
    Наказания
    32’ Жоаозиньо
    Тренеру Ганчаренко Виктор 55’
    Марадишвили Константин 68’
    Ахметов Ильзат 71’
    80’ Юсупов Артур
    Гайч Адольфо 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Эджуке Чидера Тикнизян Наир 64’
    Бистрович Кристиян Щенников Георгий 64’
    Ахметов Ильзат Сигурдссон Арнор 69’
    Гайч Адольфо Чалов Фёдор 69’
    81’ Пруцев Данила Бурмистров Никита
    83’ Дуганджич Марко Заболотный Антон
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 3
    		10 Фолы 14
    		4 Угловые 8
    		1 Офсайды 2
    		59% Владение мячом 41%
    		2 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    сегодня в 20:12
    сочи я удивлен они отнимают очки у лидеров. кто там тренер кто финансит у сочи7 что за крепыш такой?
    Великолепный
    Великолепный ответ матос (раскрыть)
    сегодня в 20:12, ред.
    Мы тоже довольны. Первое место сохранили. Если учесть что сегодня по мимо травмированных игроков не смогли играть Дзагоев и Кучаев из за сомнительных тестов на ковид.
    матос
    матос
    сегодня в 20:03
    результатом доволен)
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 19:58
    Поздравляю всех красно - синих братьев с заслуженным первым местом по результатам первого круга!
    oleg3k
    oleg3k
    сегодня в 19:57
    Вообще то после этого матча коням нужно засчитывать техническое поражение.Потому что гинер перед матчем выдал игрокам тройную порцию овса,а это - ДОПИНГ.Надо бы проверить лошадей.
    viv
    viv
    сегодня в 19:55
    Болельщики ЦСКА могут заскринить турнирную таблицу после первого круга.
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 19:40
    Отскочили лошади...
    denmig
    denmig
    сегодня в 19:35
    гинерОК совсем обеднел с этим курсом евро! Не занёс!
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 19:21
    Заболотный просто зверюга!! А нырки в его исполнении, просто песня! Сразу видно дзюбину школу
    blitz
    blitz
    сегодня в 19:17
    Вообще надо признать ЦСКА большие молодцы. При таком большом количестве травмированных. Умудряются удерживать первое место. Это же уму не постижимо в оборону защитников не осталось. Ганчаренко приходится выкручиваться ставить в защиту игроков из полузащитников. Снимаю шляпу перед армейцами.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    сегодня в 19:16
    Да, да - если бы не акробат Заболотный, счет был бы по игре.
    Red blu
    Red blu ответ Сэмюэль Колупаев (раскрыть)
    сегодня в 19:02, ред.
    За такое понятие "как играл хорошо" - очки не прибавляют. Кто набрал больше очков тот и молодец-удалец.
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 18:50
    Никто из лидеров не хочет идти в отрыв)))
    cska1948
    cska1948 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    сегодня в 18:35
    "Упахался" Влашич, Кучаев, который даже в заявку на игру не попал, а это лидеры сегодняшнего ЦСКА. А ты кроме Чалова в ЦСКА похоже и по фамилии то никого не знаешь. У тебя кругом один Чалов, который и в клубе в нынешнем сезоне не блещет, а Черчесов непонятно зачем его в сборную вызывает.
    Сэмюэль Колупаев
    Сэмюэль Колупаев
    сегодня в 18:26
    цска показало свой футбол, Сочи играл хорошо.
    Schaytan
    Schaytan ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
    сегодня в 18:19
    Если бы у бабки был... Она была бы дедкой. Счёт на табло
    Просто утка
    Просто утка
    сегодня в 18:15
    Чало-гаичный футбол цска не достоин даже четвертого места в РПЛ, не то что первого.
    viv
    viv ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
    сегодня в 18:06
    Если быть объективным, то правильно отменили гол после просмотра ВАР. 100 % оффсайт у игрока Сочи.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 18:01
    Судья отменил чистый гол!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 18:00
    У жидов сегодня праздник - все о
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 17:55
    ну как любят кони про спартак кричать сегодня отскок был конкретный,сочи наиграл на победу только у них зе болотный это уникум столько моментов и 0 голов,а так бы влетели 1-4
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 17:55
    Гинер и Ротенберг - два жида разве не договорятся ?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 17:46
    Как бы по первым минутам было ощущение, что играют команды из разных лиг. Потом это ощущение никуда не исчезло, просто больше хаоса возникло в игре и всё. Чуть-чуть не хватало дожать. РПЛ - ужасно! Их не дожать - себя не уважать! А уважать себя надо...
    cska59
    cska59
    сегодня в 17:33
    Играли плохо(все).
    DAD81
    DAD81
    сегодня в 17:26
    Ну ЦСКА, это писец. Всё как всегда в последние годы. Если есть возможность оторваться от преследователей или наоборот подтянуться по очкам - хрен воспользуются этой возможностью.
    isamsn
    isamsn ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 17:17
    Лидерство в РПЛ понятие относительное. Все лидеры полные днища. Ну а судьи ничего не спасали. Просто установили положение вне игры...
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 17:11
    Молодцы армейцы!
    Заслуженно занимают первое место по завершении первого круга!!!!!
    nikot
    nikot
    сегодня в 17:09
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 17:08
      А кто у армейцев пахал в сборных? Два три игрока, а остальные чего? Или ты хочешь сказать, что остальные, кто в сборных мало играл или вообще просидел на скамейке, а особенно те кто некуда не вызывался одев майку ЦСКА пренебрежительно относятся к клубу (кстати твоя теория).
      Кто там у вас упахался то, Чалов что ли?
      Отмазки не более того!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 17:06
      Сочи был лучше лжелидера, судьи спасли очко
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