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1 : 1
завершен
сегодня, 14:00
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|Сигурдссон Арнор
|1:0
|5’
|23’
|1:1
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Бурмистров Никита
ассистент Маргасов Тимофей
|32’
|Жоаозиньо
|Тренеру Ганчаренко Виктор
|55’
|Марадишвили Константин
|68’
|Ахметов Ильзат
|71’
|80’
|Юсупов Артур
|Гайч Адольфо
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эджуке Чидера
|Тикнизян Наир
|64’
|Бистрович Кристиян
|Щенников Георгий
|64’
|Ахметов Ильзат
|Сигурдссон Арнор
|69’
|Гайч Адольфо
|Чалов Фёдор
|69’
|81’
|Пруцев Данила
|Бурмистров Никита
|83’
|Дуганджич Марко
|Заболотный Антон
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|5
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|14
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|4
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|2
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|2
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|2
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Заслуженно занимают первое место по завершении первого круга!!!!!
Заслуженно занимают первое место по завершении первого круга!!!!!
Кто там у вас упахался то, Чалов что ли?
Отмазки не более того!
Кто там у вас упахался то, Чалов что ли?
Отмазки не более того!