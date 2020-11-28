В 77 Коченков Антон Спасений: 7 Пасы: 28 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 2 Живоглядов Дмитрий Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 37 Магкеев Станислав Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 84

З 27 Мурило Серкейра Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 41 Райкович Слободан Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 31 Рыбус Мацей Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 7 Крыховяк Гжегож Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 69 Куликов Даниил Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 94 Рыбчинский Дмитрий Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 77

П 25 Камано Франсуа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 77

Н 19 Эдер Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 77

Запасные игроки

В 60 Савин Андрей

З 4 Лысцов Виталий

З 82 Петухов Илья

З 45 Силянов Александр

З 74 Черный Артур

П 20 Игнатьев Владислав Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

П 68 Иосифов Никита

П 76 Мухин Максим

П 38 Титков Николай

Н 17 Жемалетдинов Рифат Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

Н 29 Зе Луиш Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13