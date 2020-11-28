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0 : 0
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|10’
|Магкеев Станислав
|Мелкадзе Георгий
|43’
|45’
|Мурило Серкейра
|Ненахов Максим
|61’
|67’
|Куликов Даниил
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пуцко Александр
|Вилькер Анхель
|27’
|Полярус Артем
|Харин Евгений
|46’
|Быстров Марат
|Мелкадзе Георгий
|68’
|77’
|Зе Луиш
|Эдер
|77’
|Игнатьев Владислав
|Рыбчинский Дмитрий
|77’
|Жемалетдинов Рифат
|Камано Франсуа
|Адуев Амир
|Ильин Владимир
|84’
|85’
|Лисакович Виталий
|Магкеев Станислав
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|20
|Удары по воротам
|16
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|7
|Удары в створ
|7
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|13
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|0
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|7
|Cэйвы
|7
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|2
|Предупреждения
|3
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ЛОКО ВПЕРЁД!!!
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Локо вперёд, удачи!!!
Локо вперёд, удачи!!!