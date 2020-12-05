В 1 Помазун Илья Голов пропущено: 5 Выносы: 2 Спасений: 8 Пасы: 42 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 93

З 35 Золотов Николай Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 34

З 15 Кулаков Денис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 93

З 44 Рыков Владимир Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 93

З 6 Августиняк Рафал Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 93

П 10 Бикфалви Эрик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 93

П 5 Егорычев Андрей Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

П 18 Йовичич Бранко Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 93

П 19 Мишкич Даниел Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

П 58 Эль-Кабир Отман Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 4 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 60

Н 9 Погребняк Павел Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 31 Годзюр Ярослав

З 93 Герасимов Алексей Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 48

З 25 Кузьмичев Иван

П 69 Артем Шаболин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 33

П 30 Евсеев Алексей Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 48

П 11 Ефремов Дмитрий

П 95 Магомадов Чингиз Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 59

Н 7 Караев Давид