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Зенит - Урал
Локомотив - Рубин
Спартак - Тамбов
Краснодар - Ротор

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Урал

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 5:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
Зенит
Урал
5 : 1
завершен
05 декабря 2020, 19:00
суббота
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 17 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 1.27 6.08 12.20
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    17' (1:0) Азмун Сердар (7) (Сутормин Алексей (19))
     
    22' (2:0) Азмун Сердар (7) (Дзюба Артём (22))
     
    30' (3:0) Дзюба Артём (22)
     
    44' (4:0) Дуглас Сантос (3) (Азмун Сердар (7))
     
    2
    58' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Кузяев Далер (14) вышел на поле
    58' Дриусси Себастьян (11) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    68' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Вендел (20) вышел на поле
     
    76' (5:0) Азмун Сердар (7)
     
    2
    81' Азмун Сердар (7) уходит с поля, Крапухин Станислав (36) вышел на поле
    81' Оздоев Магомед (27) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    32' Августиняк Рафал (6)
     
    34' Золотов Николай (35) уходит с поля, Магомадов Чингиз (95) вышел на поле
     
    2
    46' Мишкич Даниел (19) уходит с поля, Герасимов Алексей (93) вышел на поле
    46' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Евсеев Алексей (30) вышел на поле
     
    50' Рыков Владимир (44)
     
    60' Эль-Кабир Отман (58) уходит с поля, Артем Шаболин (69) вышел на поле
     
    76' Магомадов Чингиз (95)
     
    77' Погребняк Павел (9) уходит с поля, Татаринов Евгений (99) вышел на поле
     
    82' (5:1) Артем Шаболин (69) (Бикфалви Эрик (10))
    Голы
    Азмун Сердар
    ассистент Сутормин Алексей     		1:0 17’
    Азмун Сердар
    ассистент Дзюба Артём     		2:0 22’
    Дзюба Артём 3:0(П) 30’
    Дуглас Сантос
    ассистент Азмун Сердар     		4:0 44’
    Азмун Сердар 5:0(П) 76’
    82’ 5:1 Артем Шаболин
    ассистент Бикфалви Эрик
    Наказания
    32’ Августиняк Рафал
    50’ Рыков Владимир
    76’ Магомадов Чингиз
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    34’ Магомадов Чингиз Золотов Николай
    46’ Герасимов Алексей Мишкич Даниел
    46’ Евсеев Алексей Егорычев Андрей
    Кузяев Далер Дзюба Артём 58’
    Ерохин Александр Дриусси Себастьян 58’
    60’ Артем Шаболин Эль-Кабир Отман
    Вендел Ракицкий Ярослав 68’
    77’ Татаринов Евгений Погребняк Павел
    Крапухин Станислав Азмун Сердар 81’
    Мостовой Андрей Оздоев Магомед 81’
    Статистика
    		 24 Удары по воротам 13
    		12 Удары в створ 4
    		8 Фолы 6
    		6 Угловые 10
    		1 Офсайды 2
    		53% Владение мячом 47%
    		3 Cэйвы 8
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 15:18
    могут же,если захотят. Ну почему же какой то Брюгге не могли столько же забить или тому же Дортмунду,ну чем те клубы лучше Урала? Молодцы Питерцы - настоящие народные герои!
    bosun
    bosun ответ Заполярный (раскрыть)
    06 декабря в 23:10
    Да ты эксперт)) Если ТАКОЙ ( с твоих слов ) Тамбов считается грозным противником (сколько там человек основы не вышло на поле?), то Урал бы вас просто растоптал))
    Petergoff
    Petergoff ответ ArtemBzdn (раскрыть)
    06 декабря в 18:48
    Ну, может у вас и нет футбола, а в коллекции клуба с берегов Невы, кубок УЕФА есть.
    Храневец
    Храневец
    06 декабря в 11:51
    Узнает Боруссия результат матча и 79ется в последней игре !Задрожат коленки ,бери их Зеня голыми руками !!!!
    Serdar Pashakow 1
    Serdar Pashakow 1 ответ viv (раскрыть)
    06 декабря в 11:00
    Верблюд деревянный игру портит, хочет бомбардиром быть, а не командым игроком. В зените сильные игроки, но сплочить не могут. Азмун молодца, его жалко гниет в током отсталом чемп.
    viv
    viv
    06 декабря в 10:40
    Посмотрел только первый тайм и сразу стало понятно матч смахивает на договорной. Никаких выводов из пролета по Европе нашими футбольными властями не сделано.
    Даже при прежнем плохом судействе такого откровенно предвзятого и неквалифицированного судейства я ещё не видел. Откуда-то вырыли этого Панина и поставили судить матч, влияющий на результаты чемпионата. Ошибка за ошибкой, которые даже ошибками не назовешь, а только умышленными действиями.
    Лунев на полметра упускает мяч за лицевую линию, судья показывает — играть. Тут же игрок Урала катит мяч строго по бровке, судья дает аут в пользу Зенита. Дзюба умышленно бьет локтем по шее Рыкова, судья не замечает этого, и даже не назначает штрафного (Дзюба же у нас неподсудный). Через несколько минут тот же Дзюба специально ныряет под защитника Урала вблизи штрафной площади екатеринбуржцев, и тут же судья назначает штрафной и лепит защитнику жёлтую карточку. А там и высосанный из пальца пенальти.
    Я понимаю, почему крепкая команда Урал проиграла так крупно — кому же захочется играть при таком откровенно хамском судействе. Нет, это не футбол, это не спорт, это раздача титулов по указанию сверху. Зенит, мол, нужно поддержать в трудную минуту. Так они понимают свои действия. Но как работает такая поддержка, когда Зенит без карманного судьи проигрывает Брюгге.
    galem72
    galem72
    06 декабря в 09:59
    Интересно, а Брюгге наблюдал за этим невским реваншем, где зюба хотя бы пеной поправил свою заплесневевшую статистику? ))
    ekliziast
    ekliziast ответ neukomm (раскрыть)
    06 декабря в 09:10
    В Европе нет Мутка, Дюкова , Медведева и Вилкова с Карасёвыми. Вот это и мешает. Урал продал три очка , и теперь при деньгах до конца сезона.
    ekliziast
    ekliziast
    06 декабря в 08:51
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев
      06 декабря в 07:10
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        06 декабря в 00:14, ред.
        Кто уйдёт на зимний перерыв первым узнаем уже скоро....
        Зениту в оставшиеся 10 дней до поединка со Спартаком играть с Динамо и Дортмундом.....
        Спартаку же только с "Сочи".....
        Это слегка уравнивает шансы....))
        Лишь бы судьи не начудили....
        Всем спокойной ночи...после прекрасного футбольного вечера !!!!!!!!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        05 декабря в 23:56, ред.
        Плагиат...чистой воды..!!!!
        Москвичи должны в суд подать....
        Такой (привычный уже) счёт должен был быть 16-го декабря....
        А уральцы сегодня спойлер запустили....не по-честноку....
        Расул Манаев
        Расул Манаев
        05 декабря в 23:06
        Отомстили Брюгге шо ли?
        Pashok00786
        Pashok00786 ответ Anton Hohlov (раскрыть)
        05 декабря в 23:02
        За то Ренн можем))
        shur
        shur
        05 декабря в 22:46
        ...вот такой из года в год у нас весёленький чемпионат с псевдо супер клубами!!
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ 1asss (раскрыть)
        05 декабря в 22:42
          PiterGrad
          PiterGrad
          05 декабря в 22:34
          Симак опять на коне)))) тупая цука лига... че там сережа..огонь??
          1asss
          1asss ответ Saban18 (раскрыть)
          05 декабря в 22:29
            1asss
            1asss ответ Заполярный (раскрыть)
            05 декабря в 22:28
              lobsterdam
              lobsterdam
              05 декабря в 22:27
              Справились, да?
              Николай к
              Николай к
              05 декабря в 22:10
              Жаль что в ЛЧ пенали липовые не дают а так и за 3 место в группе можно было поборотся
              Saban18
              Saban18
              05 декабря в 22:08
                Anton Hohlov
                Anton Hohlov
                05 декабря в 22:03
                российские гранды только и могут Ротор и Урал громить, но Брюгге без шансов проигрывают.
                post-navigator
                post-navigator ответ протон1 (раскрыть)
                05 декабря в 22:03
                Как только спартач начинает громко бегать и кричать по форумам за народ и россию - почему-то сразу хочется поплевать через плечо и снова голосовать за путина :))
                Костик Смирнов
                Костик Смирнов ответ Заполярный (раскрыть)
                05 декабря в 22:02
                  Костик Смирнов
                  Костик Смирнов ответ ALEX26659 (раскрыть)
                  05 декабря в 21:58
                  Всё вЫ понимаете, хотя...
                  Рыжик-Мурыжик
                  Рыжик-Мурыжик
                  05 декабря в 21:55
                  Ребятаааааа!!!!!А в ЛЧ вы где были????Вас никто на поле не видел!!!!Урал еще моя бабушка обыгрывала!
                  Альфи
                  Альфи ответ makkie (раскрыть)
                  05 декабря в 21:55
                  не думаю,
                  Пердивбург
                  Пердивбург ответ Tostao (раскрыть)
                  05 декабря в 21:51, ред.
                  Гений проклюнулся а Семак нет.
                  halfbeek
                  halfbeek ответ stachel (раскрыть)
                  05 декабря в 21:51
                  Автобусы не люблю, но это лучше чем так играть.
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