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5 : 1
завершен
05 декабря 2020, 19:00
суббота
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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Азмун Сердар
ассистент Сутормин Алексей
|1:0
|17’
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Азмун Сердар
ассистент Дзюба Артём
|2:0
|22’
|Дзюба Артём
|3:0(П)
|30’
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Дуглас Сантос
ассистент Азмун Сердар
|4:0
|44’
|Азмун Сердар
|5:0(П)
|76’
|82’
|5:1
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Артем Шаболин
ассистент Бикфалви Эрик
|32’
|Августиняк Рафал
|50’
|Рыков Владимир
|76’
|Магомадов Чингиз
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|34’
|Магомадов Чингиз
|Золотов Николай
|46’
|Герасимов Алексей
|Мишкич Даниел
|46’
|Евсеев Алексей
|Егорычев Андрей
|Кузяев Далер
|Дзюба Артём
|58’
|Ерохин Александр
|Дриусси Себастьян
|58’
|60’
|Артем Шаболин
|Эль-Кабир Отман
|Вендел
|Ракицкий Ярослав
|68’
|77’
|Татаринов Евгений
|Погребняк Павел
|Крапухин Станислав
|Азмун Сердар
|81’
|Мостовой Андрей
|Оздоев Магомед
|81’
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|24
|Удары по воротам
|13
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|12
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|6
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|6
|Угловые
|10
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|1
|Офсайды
|2
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|3
|Cэйвы
|8
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|0
|Предупреждения
|3
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Даже при прежнем плохом судействе такого откровенно предвзятого и неквалифицированного судейства я ещё не видел. Откуда-то вырыли этого Панина и поставили судить матч, влияющий на результаты чемпионата. Ошибка за ошибкой, которые даже ошибками не назовешь, а только умышленными действиями.
Лунев на полметра упускает мяч за лицевую линию, судья показывает — играть. Тут же игрок Урала катит мяч строго по бровке, судья дает аут в пользу Зенита. Дзюба умышленно бьет локтем по шее Рыкова, судья не замечает этого, и даже не назначает штрафного (Дзюба же у нас неподсудный). Через несколько минут тот же Дзюба специально ныряет под защитника Урала вблизи штрафной площади екатеринбуржцев, и тут же судья назначает штрафной и лепит защитнику жёлтую карточку. А там и высосанный из пальца пенальти.
Я понимаю, почему крепкая команда Урал проиграла так крупно — кому же захочется играть при таком откровенно хамском судействе. Нет, это не футбол, это не спорт, это раздача титулов по указанию сверху. Зенит, мол, нужно поддержать в трудную минуту. Так они понимают свои действия. Но как работает такая поддержка, когда Зенит без карманного судьи проигрывает Брюгге.
Даже при прежнем плохом судействе такого откровенно предвзятого и неквалифицированного судейства я ещё не видел. Откуда-то вырыли этого Панина и поставили судить матч, влияющий на результаты чемпионата. Ошибка за ошибкой, которые даже ошибками не назовешь, а только умышленными действиями.
Лунев на полметра упускает мяч за лицевую линию, судья показывает — играть. Тут же игрок Урала катит мяч строго по бровке, судья дает аут в пользу Зенита. Дзюба умышленно бьет локтем по шее Рыкова, судья не замечает этого, и даже не назначает штрафного (Дзюба же у нас неподсудный). Через несколько минут тот же Дзюба специально ныряет под защитника Урала вблизи штрафной площади екатеринбуржцев, и тут же судья назначает штрафной и лепит защитнику жёлтую карточку. А там и высосанный из пальца пенальти.
Я понимаю, почему крепкая команда Урал проиграла так крупно — кому же захочется играть при таком откровенно хамском судействе. Нет, это не футбол, это не спорт, это раздача титулов по указанию сверху. Зенит, мол, нужно поддержать в трудную минуту. Так они понимают свои действия. Но как работает такая поддержка, когда Зенит без карманного судьи проигрывает Брюгге.
Зениту в оставшиеся 10 дней до поединка со Спартаком играть с Динамо и Дортмундом.....
Спартаку же только с "Сочи".....
Это слегка уравнивает шансы....))
Лишь бы судьи не начудили....
Всем спокойной ночи...после прекрасного футбольного вечера !!!!!!!!
Зениту в оставшиеся 10 дней до поединка со Спартаком играть с Динамо и Дортмундом.....
Спартаку же только с "Сочи".....
Это слегка уравнивает шансы....))
Лишь бы судьи не начудили....
Всем спокойной ночи...после прекрасного футбольного вечера !!!!!!!!
Москвичи должны в суд подать....
Такой (привычный уже) счёт должен был быть 16-го декабря....
А уральцы сегодня спойлер запустили....не по-честноку....
Москвичи должны в суд подать....
Такой (привычный уже) счёт должен был быть 16-го декабря....
А уральцы сегодня спойлер запустили....не по-честноку....
Позор лошадям. 10 лет позора, читай статью на главной
Позор лошадям. 10 лет позора, читай статью на главной
Хотя у вас, один раз не п....... рас
Хотя у вас, один раз не п....... рас