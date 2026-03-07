Top.Mail.Ru
Перенос матча «Рубина» и «Краснодара» пока не планируется

сегодня, 14:29
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 17:00 Не начался

Согласно последней информации, руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) не планирует переносить матч между футбольными клубами «Рубин» и «Краснодар», запланированный на 8 марта, несмотря на прогнозируемое похолодание в Казани. Об этом сообщили в РПЛ.

Матч должен начаться в 17:00 по московскому времени, и, по прогнозам, температура воздуха завтра может опуститься до минус 15 градусов.

На протяжении текущей недели РПЛ проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже минус 15 градусов), рассматривался вариант изменения даты и времени игры. Согласно прогнозу ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от минус 13 до минус 15 градусов, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры. В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим регламентом турнира.

В текущем сезоне «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, имея 43 очка после 19 туров. «Рубин» занимает девятое место с 23 очками.

particular
particular
сегодня в 15:04
Отсутствие гибкости в принятии решений, убоготь в планировании, врождённая бестолковость и страх перед верхним руководством, - отличительные черты отечественного чиновничества, - включая футбольное...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:52
Инфоповод которого нет
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 14:49, ред.
Хочется спросить только одно. Вы нормальные? ожидается -15 градусов и снег весь день. Это срочно надо переносить и не позориться. Переносите на май. Регламент надо править. Ниже нуля не играбельно совсем
