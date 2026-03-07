Перенос матча «Рубина» и «Краснодара» пока не планируется

1772882983

сегодня, 14:29

Согласно последней информации, руководство Российской премьер-лиги ( РПЛ ) не планирует переносить матч между футбольными клубами «Рубин» и «Краснодар», запланированный на 8 марта, несмотря на прогнозируемое похолодание в Казани. Об этом сообщили в РПЛ .

Матч должен начаться в 17:00 по московскому времени, и, по прогнозам, температура воздуха завтра может опуститься до минус 15 градусов.

На протяжении текущей недели РПЛ проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже минус 15 градусов), рассматривался вариант изменения даты и времени игры. Согласно прогнозу ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от минус 13 до минус 15 градусов, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры. В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим регламентом турнира.