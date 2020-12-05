ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-12-05
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2021-02-28
2021-03-07
2021-03-14
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-16
Спартак - Тамбов
Локомотив - Рубин
Краснодар - Ротор
Зенит - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Тамбов

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 5:1 Логотип футбольный клуб Тамбов Тамбов
Спартак
Тамбов
5 : 1
завершен
05 декабря 2020, 16:30
суббота
Смотреть трансляцию
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 17 тур
Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.157.9920.70
BetCity 1.05 14.50 32.00
Fonbet 1.18 6.90 16.50
Мелбет 1.07 18.10 27.00
    Еще
     
    27' (1:0) Ларссон Джордан (11) (Крал Алекс (33))
     
    64' (2:0) Понсе Эсекель (19)
     
    83' (3:1) Ларссон Джордан (11) (Айртон (6))
     
    2
    84' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Кутепов Илья (29) вышел на поле
    84' Мозес Виктор (8) уходит с поля, Ещенко Андрей (38) вышел на поле
     
    87' (4:1) Жиго Самуэль (2)
     
    4
    90+1' Умяров Наиль (54) уходит с поля, Маркитесов Дмитрий (74) вышел на поле
    90+3' (5:1) Понсе Эсекель (19) (Бакаев Зелимхан (10))
    90+3' Бакаев Зелимхан (10) уходит с поля, Урунов Остон (20) вышел на поле
    90+3' Крал Алекс (33) уходит с поля, Литвинов Руслан (68) вышел на поле
     
    65' (2:1) Онугха Герман (9) (Меренчуков Дмитрий (90))
     
    83' Чичерин Никита (44)
     
    86' Меренчуков Дмитрий (90) уходит с поля, Анван Николас (42) вышел на поле
    Голы
    Ларссон Джордан
    ассистент Крал Алекс     		1:0 27’
    Понсе Эсекель 2:0 64’
    65’ 2:1 Онугха Герман
    ассистент Меренчуков Дмитрий
    Ларссон Джордан
    ассистент Айртон     		3:1 83’
    Жиго Самуэль 4:1 87’
    Понсе Эсекель
    ассистент Бакаев Зелимхан     		5:1 90+3’
    Наказания
    83’ Чичерин Никита
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кутепов Илья Ларссон Джордан 84’
    Ещенко Андрей Мозес Виктор 84’
    86’ Анван Николас Меренчуков Дмитрий
    Маркитесов Дмитрий Умяров Наиль 90+1’
    Урунов Остон Бакаев Зелимхан 90+3’
    Литвинов Руслан Крал Алекс 90+3’
    Статистика
    		 25 Удары по воротам 12
    		10 Удары в створ 4
    		12 Фолы 14
    		4 Угловые 3
    		0 Офсайды 2
    		65% Владение мячом 35%
    		4 Cэйвы 5
    		0 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Alexandr Stuloboev
    Alexandr Stuloboev
    05 декабря в 23:22
    Спартак влегкую купил матч, Тамбову деньги сейчас ой как нужны.
    LOpp
    LOpp
    05 декабря в 22:22
    Вперёд Спартак!!!
    Литейный 4
    Литейный 4
    05 декабря в 21:55
    Тамбов дублем весь 1 тайм возил Спартак. А вот во втором как то резко распахнул калитку, отгружай не хочу. Закрадываются смутные сомнения. Видать Федун перечислил им задолженность по зарплате. Гыгыгы
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    05 декабря в 21:50
    Всех к-б с победой! С ослабленным внутренними дрязгами аутсайдером так и надо-раньше (давно ) этого не было. А питерские в этот раз могли бы промолчать. Уставшему и у..равшемуся после ЕК Зениту Урал снова не дал бой. 0 побед в личных встречах. Покажите, где ещё есть такая статистика?
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    05 декабря в 21:12
    Тамбов играл молодежным составом, кое-кем разбавленным из основы... Денег футболистам губернатор Обещалкин не дал, вот они и изображают футбол, а другие из состава байкотируют игры. А как иначе? Какое творчество и вдохновение может быть у игроков в таких условиях? Так что, победа Спартака так себе, многого не стоит. И говорить на тему победы и прочее не стоит, ибо и победа ничего команде не стоила: Тамбов играл 15 минут и свернулся, ибо на душе у всех было скверно.
    Кошк 47
    Кошк 47
    05 декабря в 20:54
      1asss
      1asss
      05 декабря в 20:42
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        05 декабря в 20:41
        Полное доминирование московского клуба над Тамбовом. Спартак пробивал 25 раз в этой игре, 10 из которых пришлись в створ. Понсе и Ларссон зажигали по полной. Зелимхан опять отличился результативным действием. Немецкий специалист неплохо справляется со своей работой. Впрочем, у немецких тренеров неплохо получается работать в футболе, Хайнкес, Клопп, Нагельсман, Лёв, а теперь и в РПЛ появились новые тренеры в Спартаке и в Динамо. Что в Динамо, что в Спартаке чувствуется рука тренера. Они сумели поставить игру в этих командах. Думаю, что закончат сезон в первой пятерке Российской Пример-Лиги. Особенно Спартак, который может побороться даже за титул.
        SpaM-SARW
        SpaM-SARW ответ kastites (раскрыть)
        05 декабря в 20:41, ред.
        Договорняк на баклан арене идет
        tesch
        tesch
        05 декабря в 20:21
        Спартак с победой!
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        05 декабря в 20:02
        С победой Тедеско и Ко! Прос****им еврокубковую компанию не место быть в лидерах.
        SpaM-SARW
        SpaM-SARW ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
        05 декабря в 20:00
          pomor45
          pomor45 ответ vastudio (раскрыть)
          05 декабря в 19:55
          "русских".
          Футбольный обозреватель
          Футбольный обозреватель
          05 декабря в 19:52
          Следующая игра на выезде с Сочи, а протом с Зенитом гы-гы, опять максимум 5 место🤣🤣🤣
          Футбольный обозреватель
          Футбольный обозреватель
          05 декабря в 19:50
          Первый тайм закончился Зент:Урал 4:0
          pomor45
          pomor45 ответ halfbeek (раскрыть)
          05 декабря в 19:46
          Спартак вне ЕК. Отчего же вяловат? Да ещё с командой, подорванной забастовкой основных игроков.
          112910415
          112910415
          05 декабря в 19:43
          победа лучше, чем не победа !
          Красно-белый 1987
          Красно-белый 1987
          05 декабря в 19:42
          Всех КБ с победой!!! вторая подряд невразумительная игра Спартака с итоговой победой нашей команды. сегодня топом на поле был только Крал, похоже мы ещё заплачем если чешский опорник перейдёт в январе в английский вест хэм. Ларссон играл не на много лучше чем с ротором, а сделал дубль сегодня. Понсе похоже не умеет забивать из простых ситуаций и его первый гол подтвердил только VAR. ( второй мяч Эксикель забивал когда тамбов уже просто развалились и ждали финального свистка) порадовало много забитых мячей сегодня, без ожидаемого валидола в конце матча обошлось. снова выбыл Кокорин не успев сыграть одну нормальную игру против ротора ( будем ждать Сашу к игре с зенитом, если снова начнутся мутные игры с непонятной травмой как в первом круге Федуну тогда нужно будет вмешаться, терпеть мы это больше не намеренны) после травм Кокорина и Соболева мы увидели что и усилить игру со скамейки просто некем! ( да, мы не играли в этом сезоне в еврокубках, но когда в нападении выходит Кутепов, а Мозеса меняет Ещенко стоит задуматься Попову об точечных усилениях команды перед возобновлением чемпионата весной) с сочи сыграет Зобнин что очень радует, Умяров всё время опаздывает на мгновение. Бакаев просто не справился с ролью лидера и Зелимхана пора сделать игроком, который может помочь выйдя на замену, так сказать понизить его до игрока обоймы клуба с ожидаемого лидера команды. надеюсь в январе мы увидим Промеса в Спартаке или хорошего плеймейкера из южной америки. Следующая игра с сочи на юге, пора бы уже взять реванш у филиала с чёрного моря за поражения в прошлых сезонах и за судейство Казарцева в первом туре. Вперёд Спартак!!!
          kastites
          kastites
          05 декабря в 19:42
          Договорняк в чистом виде
          протон1
          протон1
          05 декабря в 19:40
          а где кокорин полировщик тюремный? а так. поздравляю спартак от души молодцы.
          praporchik zadov
          praporchik zadov
          05 декабря в 19:40
          Газизов пшёл вон!
          praporchik zadov
          praporchik zadov
          05 декабря в 19:39
          Все пять забил как всегда друг Газизова Кокорин...
          Константин Белых
          Константин Белых ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
          05 декабря в 19:38
          Это он силы берег. Как берегли седня Зобнина от ЖК. Все нужно бросить на минибомжей и бомжей и уже тогда в новогодний запой!
          ermak6848
          ermak6848
          05 декабря в 19:36
          Это хорошо, что у фк " СПАРТАК " будет отрыв по мячам..
          112910415
          112910415
          05 декабря в 19:35
          Крал феерил !
          galem72
          galem72
          05 декабря в 19:35
          Отлично и здорово! Некоторые не устанут ныть. Очень приятно за 2-х атакеров, что у них дубли. чалый доволен. ))
          112910415
          112910415
          05 декабря в 19:34
          Ларссон умеет !
          Футбольный обозреватель
          Футбольный обозреватель
          05 декабря в 19:32
          Порадуйтесь 29 минута Зенит:Урал 3:0!
          Ruslan7797
          Ruslan7797
          05 декабря в 19:29
            Alhunah
            Alhunah ответ Пердивбург (раскрыть)
            05 декабря в 19:28
            да только такой счет должен был быть в первом тайме, а не в последней десятиминутке когда резерв аутсайдера выдохся
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100