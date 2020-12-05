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5 : 1
завершен
05 декабря 2020, 16:30
суббота
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Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Ларссон Джордан
ассистент Крал Алекс
|1:0
|27’
|Понсе Эсекель
|2:0
|64’
|65’
|2:1
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Онугха Герман
ассистент Меренчуков Дмитрий
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Ларссон Джордан
ассистент Айртон
|3:1
|83’
|Жиго Самуэль
|4:1
|87’
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Понсе Эсекель
ассистент Бакаев Зелимхан
|5:1
|90+3’
|83’
|Чичерин Никита
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кутепов Илья
|Ларссон Джордан
|84’
|Ещенко Андрей
|Мозес Виктор
|84’
|86’
|Анван Николас
|Меренчуков Дмитрий
|Маркитесов Дмитрий
|Умяров Наиль
|90+1’
|Урунов Остон
|Бакаев Зелимхан
|90+3’
|Литвинов Руслан
|Крал Алекс
|90+3’
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|25
|Удары по воротам
|12
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|10
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|14
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|4
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|4
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|1
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