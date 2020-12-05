В 98 Максименко Александр Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

П 6 Айртон Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 14 Джикия Георгий Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 2 Жиго Самуэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 39 Маслов Павел Фолов совершено: 1 Отборы: 7 Блоки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 10 Бакаев Зелимхан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 89

П 33 Крал Алекс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 89

П 8 Мозес Виктор Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 84

П 54 Умяров Наиль Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 89

Н 11 Ларссон Джордан Ударов всего: 6 Ударов в створ: 5 Голов забито: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 84

Н 19 Понсе Эсекель Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 32 Ребров Артем

В 57 Селихов Александр

З 56 Гапонов Илья

З 38 Ещенко Андрей Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

З 29 Кутепов Илья Минут сыграно: 9

З 68 Литвинов Руслан Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 22 Игнатов Михаил

П 74 Маркитесов Дмитрий Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

П 84 Оганесян Степан