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Ростов - Арсенал
Уфа - Сочи
Спартак - ЦСКА
Рубин - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Арсенал

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) Арсенал
Ростов
1 : 0
завершен
25 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 21.6 - 13.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 0.9
Средний возраст: 25.8 - 26.9
Средний рост: 183.5 - 183.9
Легионеров: 3 - 4
Схемы: 4-3-3 - 3-4-1-2
Серия побед: 0 - 2
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Арсенал
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 27 тур
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    41' Махатадзе Георгий (21)
     
    2
    70' Махатадзе Георгий (21) уходит с поля, Обухов Владимир (13) вышел на поле
    70' Поярков Николай (71) уходит с поля, Саплинов Александр (26) вышел на поле
     
    74' (1:0) Полоз Дмитрий (99)
     
    85' Алмквист Понтус (11) уходит с поля, Тугарев Роман (23) вышел на поле
     
    89' Обухов Владимир (13)
     
    90+3' Полоз Дмитрий (99) уходит с поля, Фольмер Кирилл (25) вышел на поле
     
    39' Григалава Гиа (8)
     
    50' Бурлак Тарас (5)
     
    2
    63' Ломовицкий Александр (7) уходит с поля, Сокол Артем (3) вышел на поле
    63' Кангва Эванс (10) уходит с поля, Панченко Кирилл (13) вышел на поле
     
    66' Хлусевич Даниил (82)
     
    74' Пантелеев Владислав (28) уходит с поля, Коновалов Игорь (21) вышел на поле
     
    2
    78' Григалава Гиа (8) уходит с поля, Ткачев Сергей (11) вышел на поле
    78' Хлусевич Даниил (82) уходит с поля, Рассказов Николай (92) вышел на поле
     
    83' Панченко Кирилл (13)
     
    89' (1:0) Нереализованный пенальти Бауэр Роберт (4)
    Голы
    Полоз Дмитрий 1:0(П) 74’
    Наказания
    39’ Григалава Гиа
    Махатадзе Георгий 41’
    50’ Бурлак Тарас
    66’ Хлусевич Даниил
    83’ Панченко Кирилл
    Обухов Владимир 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    63’ Сокол Артем Ломовицкий Александр
    63’ Панченко Кирилл Кангва Эванс
    Обухов Владимир Махатадзе Георгий 70’
    Саплинов Александр Поярков Николай 70’
    74’ Коновалов Игорь Пантелеев Владислав
    78’ Ткачев Сергей Григалава Гиа
    78’ Рассказов Николай Хлусевич Даниил
    Тугарев Роман Алмквист Понтус 85’
    Фольмер Кирилл Полоз Дмитрий 90+3’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 9
    		3 Удары в створ 1
    		13 Фолы 20
    		8 Угловые 4
    		0 Офсайды 2
    		65% Владение мячом 35%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ Трезвый повар (раскрыть)
    26 апреля в 17:42
    То, что Безбородов частенько подсуживал Спартаку, когда его тренировал Карпин. Извини, ничего плохого не имею по отношению к Ростову!
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ Таганский (раскрыть)
    26 апреля в 17:42
    Я про то, что в матчах с участием Безбородова часто назначаются пенальти! Извини, Олег, не хотел ничего плохого сказать в адрес Ростова...Упомянул Карпина? Это еще со спартаковских времен.
    alex57512
    alex57512
    26 апреля в 17:16
    Реальное место Ростова, по,его игре, на данный момент - 10-12. То есть, балансируя около зоны стыковых матчей. И это будет продолжаться до тех пор, пока на смену менеджеру Карпину, не придет настоящий тренер, который будет выстраивать игру в соответствии с стратегией и тактикой, на каждый матч, а не играть в безбашенный футбол, рассчитывая на везение, как это сейчас наблюдается при Карпине.
    112910415
    112910415
    26 апреля в 08:01
    не всё же проигывать
    Ислам0926
    Ислам0926
    25 апреля в 22:55
    Ростову просто убили сезон 17 очков не досчитались вот и играют нехотя без азарта
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин
    25 апреля в 21:38
    Обухов мог лишить ФК "Ростов" этой вымученной победы если бы не Песьяков..., С Обуховым и Саплиновым надо срочно расставаться по окончании этого сезона
    Таганский
    Таганский ответ Санчо Панса (раскрыть)
    25 апреля в 20:59
    Зачем писать лишь для того, чтобы написать, Санчо??
    Убежден на все 100%, что тебе матч Ростов-Арсенал вообще до фени, что ты его и не смотрел вовсе, а смотрел свой ЦСКА со Спартаком, однако, пукнуть ты умудрился..
    Зачем??
    sir_Alex
    sir_Alex
    25 апреля в 20:49
    Героический Пися!😂😂😂
    Аксинья
    Аксинья ответ Санчо Панса (раскрыть)
    25 апреля в 20:17
    Сэр, красную карточку забыл упамянуть...
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ Санчо Панса (раскрыть)
    25 апреля в 19:57
    Какая связь между судьёй из Санкт-Петербурга, тренером Ростова и двумя пенальти которые были назначены в ворота обеих команд? Я не понял намёк
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    25 апреля в 19:54
    Поздравляю болельщиков Ростова с победой. Когда ехали на стадио я был уверен в победе. Хорошо что во втором тайме наши ускорили темп игры и смогли добиться победы. В концовке пришлось поволноваться, но Сергей Песьяков реабилитировался за ошибки в прошлом матче и спас победу
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    25 апреля в 19:42
    Ну разумеется) Слава Безбородов, Валера Карпин и....пенальти! Привычное сочетание:)
    Шуnя771
    Шуnя771
    25 апреля в 19:31
    С чем и поздравляем оба берега Дона!
    Эдмон
    Эдмон
    25 апреля в 19:09
    хорошо пендаль арсенал не забил
    valeron4321
    valeron4321
    25 апреля в 18:58
    Странно, что арбитр в моменте с пеналем в ворота Арсенала не пошел смотреть ВАР. После пробития 11-ти метрового дали ж повтор, где четко видно, что игрок Арсенала даже близко бьющей ногой не играл в ногу нападающего. Там штрафной от ворот должен быть, так как нападающий попал бьющей ногой в бутсу защитника, которая далеко назад была запрокинута.
    Левота)
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    25 апреля в 18:47
    Ростов сделал то, что несмог МЮ Победить!!! С Победой Земляки!!!
    RiotZero
    RiotZero ответ Таганский (раскрыть)
    25 апреля в 18:39
    Таганыч бро, это 100% пенка
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
    25 апреля в 18:37
    Какая вымученная победа Ростова! Благодаря отражённому Песьяковым пеналю. Арсенал на ничью наиграл. Но пенали это орёл решка. Но лучше такая виктория, чем очередные дырки от бублика!
    Таганский
    Таганский
    25 апреля в 18:36
    Наверх залезть уже не получится, снизу на пятки никто не наступает..
    Игра, соответствующая нынешнему положению..
    Всех с 3 баллами..
    Аксинья
    Аксинья
    25 апреля в 18:30
    Ну слава тебе Господи, наконец-то вымучили валидольную победу на своем поле...
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    25 апреля в 18:29
    Победа с сильнейшим скрипом,но как говорится победителей не судят.Подсластили пилюлю немного и то благодаря Песьякову.
    волгодон 2
    волгодон 2
    25 апреля в 18:25
    наконец-то победа! Ура!
    Таганский
    Таганский
    25 апреля в 18:24
    Удар Козлова совсем неплох..
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    25 апреля в 18:21
    Ну хоть тут можно тебя поздравить, хотя чуть не прилетело
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    25 апреля в 18:19
    Серуняяяяяяяяяяяячя! Божит!!!!!
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    25 апреля в 18:19
    Песя лучший!!!!!
    Таганский
    Таганский
    25 апреля в 18:19
    Рука была прижата, это пенка??
    Замечательные правила..
    А Пися на высоте сегодня..
    Absinthe3
    Absinthe3
    25 апреля в 18:18
    Пися, неужели спас! Спасибо! Красава!
    Absinthe3
    Absinthe3
    25 апреля в 18:17
    Ну писец, доигрались
    Absinthe3
    Absinthe3
    25 апреля в 18:16
    Мля, Байрамян, Тугарев....что с вами?
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