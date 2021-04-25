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1 : 0
завершен
25 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 21.6 - 13.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 0.9
Средний возраст: 25.8 - 26.9
Средний рост: 183.5 - 183.9
Легионеров: 3 - 4
Схемы: 4-3-3 - 3-4-1-2
Серия побед: 0 - 2
|Полоз Дмитрий
|1:0(П)
|74’
|39’
|Григалава Гиа
|Махатадзе Георгий
|41’
|50’
|Бурлак Тарас
|66’
|Хлусевич Даниил
|83’
|Панченко Кирилл
|Обухов Владимир
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Сокол Артем
|Ломовицкий Александр
|63’
|Панченко Кирилл
|Кангва Эванс
|Обухов Владимир
|Махатадзе Георгий
|70’
|Саплинов Александр
|Поярков Николай
|70’
|74’
|Коновалов Игорь
|Пантелеев Владислав
|78’
|Ткачев Сергей
|Григалава Гиа
|78’
|Рассказов Николай
|Хлусевич Даниил
|Тугарев Роман
|Алмквист Понтус
|85’
|Фольмер Кирилл
|Полоз Дмитрий
|90+3’
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|12
|Удары по воротам
|9
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|3
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|20
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|8
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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