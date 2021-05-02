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Текстовая онлайн трансляция матча Химки против Урал

Химки Логотип футбольный клуб Химки 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
Химки
1 : 0
завершен
02 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 11.7 - 8.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.1
Средний возраст: 24.6 - 30
Средний рост: 183.5 - 185.5
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 3-4-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
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Урал
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 28 тур
Стадион Арена-Химки (Химки), зрителей: 1505 +13 +14, Пасмурно
Телетрансляция: Матч Премьер 13:55
Ставки на футбольные матчи
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    10' (1:0) Конате Мохамед (45) (Себаи Сенин (19))
     
    15' Трошечкин Александр (5)
     
    31' Данилкин Егор (15)
     
    56' Конате Мохамед (45) уходит с поля, Кухарчук Илья (44) вышел на поле
     
    67' Тренеру Черевченко Игорь
     
    76' Себаи Сенин (19) уходит с поля, Мирзов Резиуан (11) вышел на поле
     
    90' Глушенков Максим (9) уходит с поля, Корян Аршак (17) вышел на поле
     
    54' Мишкич Даниел (19) уходит с поля, Евсеев Алексей (30) вышел на поле
     
    71' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Ибрахимай Йллдрен (17) вышел на поле
     
    76' Гаджимурадов Рамазан (40) уходит с поля, Подберёзкин Вячеслав (21) вышел на поле
     
    78' Бикфалви Эрик (10)
     
    82' Евсеев Алексей (30)
     
    85' Ибрахимай Йллдрен (17)
    Голы
    Конате Мохамед
    ассистент Себаи Сенин     		1:0 10’
    Наказания
    Трошечкин Александр 15’
    Данилкин Егор 31’
    Тренеру Черевченко Игорь 67’
    78’ Бикфалви Эрик
    82’ Евсеев Алексей
    85’ Ибрахимай Йллдрен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    54’ Евсеев Алексей Мишкич Даниел
    Кухарчук Илья Конате Мохамед 56’
    71’ Ибрахимай Йллдрен Егорычев Андрей
    Мирзов Резиуан Себаи Сенин 76’
    76’ Подберёзкин Вячеслав Гаджимурадов Рамазан
    Корян Аршак Глушенков Максим 90’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 22
    		4 Удары в створ 9
    		10 Фолы 14
    		5 Угловые 9
    		3 Офсайды 1
    		32% Владение мячом 68%
    		9 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    я из Химок
    я из Химок
    02 мая в 17:54
    Красавцы! Молодцы! Хоть невидел матч, и только щас добрался до инета, ТОЛЬКО ХИМКИ, ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!! Приятно,чёрт возьми!!! Тем более что играли почти весь матчь в меньшинстве, но смогли!!! Химчан с победой! КРАСНО-ЧЁРНАЯ МАШИНА!!! ВПЕРЁД ХИМКИ!!!
    112910415
    112910415
    02 мая в 17:53
    Химки непобедимы практически !
    Hypnoz
    Hypnoz ответ санек002 (раскрыть)
    02 мая в 17:47
    В этом сезоне - нет. В следующем - вполне возможно !
    санек002
    санек002 ответ Hypnoz (раскрыть)
    02 мая в 17:44
    ДИНАМО В ПЕРДИВЕ НЕ БУДЕТ!ОДНОЗНАЧНО!
    SAFqwer
    SAFqwer
    02 мая в 17:42, ред.
    Добрый день как на пользователя?
    Hypnoz
    Hypnoz
    02 мая в 17:03
    Молодцы ! Осталось опередить динамо, подвинуть их поближе к пердиву !
    cska1948
    cska1948
    02 мая в 16:06
    вчера в 18:44
    Интересные всё же в футболе Правила! Если бы на Кучаеве подобное нарушение было вне штрафной площади, то поставили бы штрафной и ЖК показали! А вот в штрафной площади ТАКИЕ фолы НЕ судят, по крайней мере в нашем чемпионате.
    --------------------
    Это мой коммент после игры ЦСКА - Уфа.
    А в матче Химки - Урал на 85 минуте произошло яркое тому подтверждение. Игрок Урала играет в мяч, после чего Ибрахимай Йллдрен наступает ему на ногу. Судья назначает штрафной и показывает игроку Химок ЖК! Но фишка в том, что всё это происходит в ЦЕНТРЕ поля, у боковой линии! Здесь судье свистнуть фол не страшно, а вот в штрафной площадке жим-жим...
    1-я конная
    1-я конная
    02 мая в 16:00
    Как Урал в конце не забил... Если бы Погребняк не пас отдавал, а замыкал - счёт бы был 1:1. Но если бы да кабы...
    Брулин
    Брулин
    02 мая в 14:17
    Конате о русском мате: «На первых тренировках в Екатеринбурге думал, что «» – это «привет», потому что все постоянно говорили друг другу это слово»
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 мая в 14:15
      Союзник противников
      Союзник противников
      02 мая в 14:14
      Не будет красной,это не "Рубин" и не ЦСКА...
      Союзник противников
      Союзник противников
      02 мая в 14:11
      Молодец,Конате,не испугался легенду ельцинбургского ОПГ-ГрЫшу.
      dok66
      dok66
      02 мая в 13:52
      Думаю 2-1
      VeniaminS
      VeniaminS
      02 мая в 13:39
      Химки
      Вoлхв
      Вoлхв
      02 мая в 11:44
      Возможен ничейный результат
      zooveterinar
      zooveterinar
      02 мая в 11:43
      Блин !! Сложно определить!! По-мне так урал, сильнее будет , мотивации поболя,химкам иногда судьи помогают, плюс везение,рискну .аз фора 0.за урал!!!!
      Союзник противников
      Союзник противников
      02 мая в 10:12
      2-1.
      swed27
      swed27
      02 мая в 04:43
      Боевая ничья
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