В 31 Годзюр Ярослав Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 22 Адамов Арсен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 15 Кулаков Денис Отборы: 3 Всего навесов: 20 Точные навесы: 9 Пасы: 67 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 44 Рыков Владимир Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 4 Страндберг Стефан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

П 6 Августиняк Рафал Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 10 Бикфалви Эрик Ударов всего: 6 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 40 Гаджимурадов Рамазан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 76

П 5 Егорычев Андрей Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 71

П 19 Мишкич Даниел Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 54

Н 9 Погребняк Павел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 28 Коновалов Иван

З 93 Герасимов Алексей

З 25 Кузьмичев Иван

П 30 Евсеев Алексей Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 36

П 18 Йовичич Бранко

П 95 Магомадов Чингиз

П 21 Подберёзкин Вячеслав Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 14