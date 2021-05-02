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1 : 0
завершен
02 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 11.7 - 8.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.1
Средний возраст: 24.6 - 30
Средний рост: 183.5 - 185.5
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 3-4-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Арена-Химки (Химки), зрителей: 1505 +13 +14, Пасмурно
Телетрансляция: Матч Премьер 13:55
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Конате Мохамед
ассистент Себаи Сенин
|1:0
|10’
|Трошечкин Александр
|15’
|Данилкин Егор
|31’
|Тренеру Черевченко Игорь
|67’
|78’
|Бикфалви Эрик
|82’
|Евсеев Алексей
|85’
|Ибрахимай Йллдрен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|54’
|Евсеев Алексей
|Мишкич Даниел
|Кухарчук Илья
|Конате Мохамед
|56’
|71’
|Ибрахимай Йллдрен
|Егорычев Андрей
|Мирзов Резиуан
|Себаи Сенин
|76’
|76’
|Подберёзкин Вячеслав
|Гаджимурадов Рамазан
|Корян Аршак
|Глушенков Максим
|90’
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|9
|Удары по воротам
|22
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|4
|Удары в створ
|9
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|10
|Фолы
|14
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|5
|Угловые
|9
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|3
|Офсайды
|1
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|32%
|Владение мячом
|68%
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|9
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Интересные всё же в футболе Правила! Если бы на Кучаеве подобное нарушение было вне штрафной площади, то поставили бы штрафной и ЖК показали! А вот в штрафной площади ТАКИЕ фолы НЕ судят, по крайней мере в нашем чемпионате.
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Это мой коммент после игры ЦСКА - Уфа.
А в матче Химки - Урал на 85 минуте произошло яркое тому подтверждение. Игрок Урала играет в мяч, после чего Ибрахимай Йллдрен наступает ему на ногу. Судья назначает штрафной и показывает игроку Химок ЖК! Но фишка в том, что всё это происходит в ЦЕНТРЕ поля, у боковой линии! Здесь судье свистнуть фол не страшно, а вот в штрафной площадке жим-жим...
Интересные всё же в футболе Правила! Если бы на Кучаеве подобное нарушение было вне штрафной площади, то поставили бы штрафной и ЖК показали! А вот в штрафной площади ТАКИЕ фолы НЕ судят, по крайней мере в нашем чемпионате.
--------------------
Это мой коммент после игры ЦСКА - Уфа.
А в матче Химки - Урал на 85 минуте произошло яркое тому подтверждение. Игрок Урала играет в мяч, после чего Ибрахимай Йллдрен наступает ему на ногу. Судья назначает штрафной и показывает игроку Химок ЖК! Но фишка в том, что всё это происходит в ЦЕНТРЕ поля, у боковой линии! Здесь судье свистнуть фол не страшно, а вот в штрафной площадке жим-жим...