В 88 Шелия Гиорги Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 8 Богосавац Мирослав Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 24 Ненахов Максим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 20 Нижич Зоран Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 55 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 15 Семёнов Андрей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 68 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 14 Полярус Артем Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 11 Сильва Исмаэл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 70

П 94 Тимофеев Артем Ударов всего: 2 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 59 Харин Евгений Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Н 29 Ильин Владимир Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 9 Янку Габриэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 42 Мелихов Александр

З 96 Быстров Марат Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 20

З 4 Вилькер Анхель

З 38 Кармаев Никита

З 55 Пуцко Александр

П 6 Адуев Амир

П 7 Бериша Бернард

П 10 Кадыров Халид Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

П 99 Садулаев Лечи Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 24

Н 18 Алмаси Ладислав Ударов всего: 2 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 40

Н 90 Алсултанов Ислам Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 21