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Ахмат - Тамбов
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Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат против Тамбов

Ахмат Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) 3:1 Логотип футбольный клуб Тамбов Тамбов
Ахмат
3 : 1
завершен
07 мая 2021, 18:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 16.4 - 4.4
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 0.4
Средний возраст: 27.5 - 27
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 5-3-2
Тамбов
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 29 тур
Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +10 +15, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.10 11.00 25.00
Мелбет 1.05 19.00 29.00
1XBET 1.10 12.50 31.00
BetBoom 1.09 12.39 23.75
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    15' (1:0) Харин Евгений (59) (Тимофеев Артем (94))
     
    18' (2:0) Полярус Артем (14) (Харин Евгений (59))
     
    44' Сильва Исмаэл (11)
     
    2
    46' Полярус Артем (14) уходит с поля, Садулаев Лечи (99) вышел на поле
    46' Янку Габриэль (9) уходит с поля, Алмаси Ладислав (18) вышел на поле
     
    67' Садулаев Лечи (99)
     
    69' Садулаев Лечи (99) уходит с поля, Алсултанов Ислам (90) вышел на поле
     
    70' Сильва Исмаэл (11) уходит с поля, Быстров Марат (96) вышел на поле
     
    72' Алсултанов Ислам (90)
     
    78' Ильин Владимир (29)
     
    80' (3:1) Ильин Владимир (29) (Тимофеев Артем (94))
     
    85' Алмаси Ладислав (18) уходит с поля, Кадыров Халид (10) вышел на поле
     
    4' Кабахидзе Владимир (81)
     
    56' Кабахидзе Владимир (81) уходит с поля, Ахмаев Саид-Али (77) вышел на поле
     
    63' (2:1) Архипов Артем (9)
     
    2
    78' Карп Кэтэлин (4) уходит с поля, Терехов Антон (19) вышел на поле
    78' Алиев Азер (7) уходит с поля, Климов Кирилл (18) вышел на поле
     
    2
    83' Архипов Артем (9) уходит с поля, Минаев Роман (37) вышел на поле
    83' Мартынов Илья (55) уходит с поля, Гигашвили Зураб (17) вышел на поле
     
    87' Денисов Александр (3)
    Голы
    Харин Евгений
    ассистент Тимофеев Артем     		1:0 15’
    Полярус Артем
    ассистент Харин Евгений     		2:0 18’
    63’ 2:1 Архипов Артем
    Ильин Владимир
    ассистент Тимофеев Артем     		3:1 80’
    Наказания
    4’ Кабахидзе Владимир
    Сильва Исмаэл 44’
    Садулаев Лечи 67’
    Алсултанов Ислам 72’
    Ильин Владимир 78’
    87’ Денисов Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Садулаев Лечи Полярус Артем 46’
    Алмаси Ладислав Янку Габриэль 46’
    56’ Ахмаев Саид-Али Кабахидзе Владимир
    Алсултанов Ислам Садулаев Лечи 69’
    Быстров Марат Сильва Исмаэл 70’
    78’ Терехов Антон Карп Кэтэлин
    78’ Климов Кирилл Алиев Азер
    83’ Минаев Роман Архипов Артем
    83’ Гигашвили Зураб Мартынов Илья
    Кадыров Халид Алмаси Ладислав 85’
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 11
    		6 Удары в створ 3
    		13 Фолы 12
    		8 Угловые 4
    		3 Офсайды 0
    		64% Владение мячом 36%
    		2 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    ezxpryf7d68v
    ezxpryf7d68v ответ Ravshan878 (раскрыть)
    09 мая в 22:20
    Равшан ака, рахмат,сразу не ответил, а бане был.
    ЧиП
    ЧиП
    07 мая в 23:39
    Всё ☝️Ахмат в этом сезоне отзабивался🙅‍♂️
    Ravshan878
    Ravshan878
    07 мая в 22:42
    АЛЁОО📞..Навзир).С ПОБЕДОЙ.
    1-я конная
    1-я конная
    07 мая в 22:11
    Надеюсь Ахмат и в заключительном туре не дрогнет и победит
    протон1
    протон1
    07 мая в 21:46
    тамбов вообще как вышел в пл?
    ТТ
    ТТ ответ nikoladolgov (раскрыть)
    07 мая в 21:20
    Рынки откроются завтра!!!
    ТТ
    ТТ ответ k5ecv2n5jr4g (раскрыть)
    07 мая в 21:19
    Ни в коем случае,"эти" у него в горле застряли!
    Шуnя771
    Шуnя771
    07 мая в 20:57
    Увы, ожидаемо...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    07 мая в 20:41
    Почем победа ?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    07 мая в 20:25
    Тамбову уже ничего не поможет. Да и денег походу не было, чтоб купить эти игры.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    07 мая в 20:22
    Продажный футбол !
    ru57158
    ru57158 ответ k5ecv2n5jr4g (раскрыть)
    07 мая в 18:40
      Бен Зопилой
      Бен Зопилой
      07 мая в 18:17
      Волки сегодня - законная добыча...
      k5ecv2n5jr4g
      k5ecv2n5jr4g ответ ru57158 (раскрыть)
      07 мая в 18:05
      Тебе что , Эти поперек горла стали?
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      07 мая в 17:30
      Самая не мотивированная встреча. Тренерам придётся как-то настроить игроков. Хотя Тамбов уже давно играет что бы было...
      ru57158
      ru57158
      07 мая в 16:18
      Тамбов сегодня хлопнет дверью...прихлопнув этих......
      Capitan555
      Capitan555
      07 мая в 12:27
      У Талалаева праздник сегодня-победа.....хоть сегодня ныть не будет в послематчевом интервью,надеюсь))
      MU-Forever73
      MU-Forever73
      07 мая в 10:52
        ermak6848
        ermak6848
        07 мая в 10:17
        Ахмату надо выигрывать на своём поле...
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        07 мая в 04:37
          swed27
          swed27
          07 мая в 01:13
          Победа Ахмата
          Союзник противников
          Союзник противников
          06 мая в 11:16
          На нищем "Тамбове" не подзаработаешь,поэтому 3-0.
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