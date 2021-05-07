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3 : 1
завершен
07 мая 2021, 18:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 16.4 - 4.4
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 0.4
Средний возраст: 27.5 - 27
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 5-3-2
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +10 +15, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Харин Евгений
ассистент Тимофеев Артем
|1:0
|15’
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Полярус Артем
ассистент Харин Евгений
|2:0
|18’
|63’
|2:1
|Архипов Артем
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Ильин Владимир
ассистент Тимофеев Артем
|3:1
|80’
|4’
|Кабахидзе Владимир
|Сильва Исмаэл
|44’
|Садулаев Лечи
|67’
|Алсултанов Ислам
|72’
|Ильин Владимир
|78’
|87’
|Денисов Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Садулаев Лечи
|Полярус Артем
|46’
|Алмаси Ладислав
|Янку Габриэль
|46’
|56’
|Ахмаев Саид-Али
|Кабахидзе Владимир
|Алсултанов Ислам
|Садулаев Лечи
|69’
|Быстров Марат
|Сильва Исмаэл
|70’
|78’
|Терехов Антон
|Карп Кэтэлин
|78’
|Климов Кирилл
|Алиев Азер
|83’
|Минаев Роман
|Архипов Артем
|83’
|Гигашвили Зураб
|Мартынов Илья
|Кадыров Халид
|Алмаси Ладислав
|85’
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|23
|Удары по воротам
|11
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|6
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|12
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|8
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|0
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|64%
|Владение мячом
|36%
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|2
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|2
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