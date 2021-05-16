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1 : 3
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 20.5 - 66.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.4
Средний возраст: 26.5 - 28.5
Средний рост: 182.5 - 181.2
Легионеров: 3 - 4
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
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Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону), зрителей: 25123 +21 +22, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: Матч! Боец 13:55
|45+4’
|0:1
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Олссон Кристоффер
ассистент Вандерсон
|Газинский Юрий
|1:1(А)
|50’
|60’
|1:2
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Вандерсон
ассистент Классон Виктор
|90+7’
|1:3
|Кайо Пантелеао
|Фольмер Кирилл
|5’
|13’
|Чернов Евгений
|Хашимото Кенто
|35’
|Тренеру Карпин Валерий
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гигович Армин
|Мамаев Павел
|31’
|Алмквист Понтус
|Фольмер Кирилл
|46’
|Полоз Дмитрий
|Байрамян Хорен
|66’
|Алисами Хайтам
|Терентьев Денис
|66’
|68’
|Берг Маркус
|Вандерсон
|Обухов Владимир
|Хашимото Кенто
|82’
|83’
|Кайо Пантелеао
|Газинский Юрий
|83’
|Уткин Даниил
|Кабелла Реми
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|15
|Удары по воротам
|7
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|2
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|7
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|6
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|1
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|0
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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Вот теперь с уверенностью можно сказать о полном провальном сезоне Карпина с Ростовом..
Глядя на игру в 30-м туре, нельзя не удивиться отсутствию взаимопонимания.. Осталось впечатление, что игроки так и не сыгрались до конца сезона..
Понятно, что можно говорить о том, что поменялось пол-команды или даже больше..Но это все бла-бла-бла..
Если у клуба действительно будут ставиться амбициозные задачи, то пора бы внутреннюю политику пересмотреть, т.к. смотреть на ЭТО и каждый сезон жить надеждой на будущее уже порядком надоело..
Всем болелам пожелаю выдохнуть, выбросить наружу негатив, набраться терпения и..
снова с надеждой ждать и верить в Ростов!!))
Вот теперь с уверенностью можно сказать о полном провальном сезоне Карпина с Ростовом..
Глядя на игру в 30-м туре, нельзя не удивиться отсутствию взаимопонимания.. Осталось впечатление, что игроки так и не сыгрались до конца сезона..
Понятно, что можно говорить о том, что поменялось пол-команды или даже больше..Но это все бла-бла-бла..
Если у клуба действительно будут ставиться амбициозные задачи, то пора бы внутреннюю политику пересмотреть, т.к. смотреть на ЭТО и каждый сезон жить надеждой на будущее уже порядком надоело..
Всем болелам пожелаю выдохнуть, выбросить наружу негатив, набраться терпения и..
снова с надеждой ждать и верить в Ростов!!))