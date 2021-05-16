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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Краснодар

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 1:3 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Ростов
1 : 3
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 20.5 - 66.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.4
Средний возраст: 26.5 - 28.5
Средний рост: 182.5 - 181.2
Легионеров: 3 - 4
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Краснодар
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 30 тур
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону), зрителей: 25123 +21 +22, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: Матч! Боец 13:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.713.542.55
Лига Ставок 2.95 3.60 2.38
Мелбет 3.00 3.55 2.40
1XBET 2.95 3.72 2.45
BetBoom 2.89 3.56 2.43
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    5' Фольмер Кирилл (25)
     
    31' Мамаев Павел (10) уходит с поля, Гигович Армин (8) вышел на поле
     
    35' Хашимото Кенто (6)
     
    46' Фольмер Кирилл (25) уходит с поля, Алмквист Понтус (11) вышел на поле
     
    2
    66' Байрамян Хорен (19) уходит с поля, Полоз Дмитрий (99) вышел на поле
    66' Терентьев Денис (4) уходит с поля, Алисами Хайтам (2) вышел на поле
     
    82' Хашимото Кенто (6) уходит с поля, Обухов Владимир (13) вышел на поле
     
    90+2' Тренеру Карпин Валерий
     
    13' Чернов Евгений (18)
     
    45+4' (0:1) Олссон Кристоффер (14) (Вандерсон (10))
     
    50' (1:1) Автогол Газинский Юрий (8)
     
    60' (1:2) Вандерсон (10) (Классон Виктор (16))
     
    68' Вандерсон (10) уходит с поля, Берг Маркус (33) вышел на поле
     
    2
    83' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Кайо Пантелеао (31) вышел на поле
    83' Кабелла Реми (7) уходит с поля, Уткин Даниил (47) вышел на поле
     
    90+7' (1:3) Кайо Пантелеао (31)
    Голы
    45+4’ 0:1 Олссон Кристоффер
    ассистент Вандерсон
    Газинский Юрий 1:1(А) 50’
    60’ 1:2 Вандерсон
    ассистент Классон Виктор
    90+7’ 1:3 Кайо Пантелеао
    Наказания
    Фольмер Кирилл 5’
    13’ Чернов Евгений
    Хашимото Кенто 35’
    Тренеру Карпин Валерий 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гигович Армин Мамаев Павел 31’
    Алмквист Понтус Фольмер Кирилл 46’
    Полоз Дмитрий Байрамян Хорен 66’
    Алисами Хайтам Терентьев Денис 66’
    68’ Берг Маркус Вандерсон
    Обухов Владимир Хашимото Кенто 82’
    83’ Кайо Пантелеао Газинский Юрий
    83’ Уткин Даниил Кабелла Реми
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 7
    		2 Удары в створ 3
    		8 Фолы 7
    		6 Угловые 1
    		1 Офсайды 1
    		40% Владение мячом 60%
    		0 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ radist_21 (раскрыть)
    вчера в 00:11
    Да я вот именно этого и не понял мяч то от защитника полетел туда...там был удар по воротам а не пас и это по ходу не оффсайд...ну у нас как всегда
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ виктор бочарников (раскрыть)
    вчера в 00:09
    Ну на сколько я помню ...там некого было поставить и поставили Кайо...а потом его отуда почему-то не стали убирать)))....может и Галицкий....
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    16 мая в 23:55
    Оба клуба на спаде, думаю в следующем сезоне южане дадут прикурить.
    виктор бочарников
    виктор бочарников ответ Честный Зритель (раскрыть)
    16 мая в 23:47
    Там скорее имел мнение товарищ Галицкий, могу ошибаться, но скорее именн так.
    radist_21
    radist_21
    16 мая в 21:00
    Как бы то не было но у Краснодара украли чистый гол.Сейчас пересмотрел повторы с разных ракурсов.Мало того,что в момент передачи Ионов находился на одной линии с защитниками,так еще и по дороге в мяч играет защитник Ростова,что по регламенту уже не является положением "вне игры"!А когда не показали ни единого повтора,можно полностью делать выводы.
    zooveterinar
    zooveterinar ответ 3ton (раскрыть)
    16 мая в 18:17
    Нервы невыдержали, все хорошо!!!!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    16 мая в 17:51, ред.
    Провальный сезон для амбициозного Краснодара! Для Берга это был последний матч за быков. С непростой победой, черно-зеленые быки!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    16 мая в 17:30, ред.
    Сегодня было продолжение Ростов на кону,Ростов под быком.Как то потихоньку помаленьку футбол у Аратунянса уходит на второй план.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    16 мая в 16:55
    Карпин, проигрывать надо достойно...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    16 мая в 16:51
    С Победой Соседи!!! Сегодня только вы забивали!!!
    Caniggia
    Caniggia
    16 мая в 16:49
    Давно уже говорил и говорю, что где Карпин, там нестабильность и в итоге Ростов опять ни о чём, там, где и должен быть! Валера не умеет давать высокий результат. И смешно его ставить выше Бердыева. Такой сильной команды, как при Бердыеве в Ростове уже не будет никогда!
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ виктор бочарников (раскрыть)
    16 мая в 16:42
    )))))всю жизнь все говорили что он опорник но Мусаев был уверен что он ЦЗ)))
    YVG
    YVG
    16 мая в 16:39
    Карпина пора гнать вон, или в тарасовку дворником.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    16 мая в 16:35
    69,целый год мучали Кайо, а он оказываептся опорник. Такое ощущение, что купить его купили ,а инструкцию по эксплуатации приложить забыли.
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    16 мая в 16:34
    Вообще Крас забил не три а пять(один в свои и один не засчитали на тоненького хоть и повтор не показали)....но главный все же КАЙЙЙО!!!!)
    3ton
    3ton ответ zooveterinar (раскрыть)
    16 мая в 16:30
    Ростову что победа давала ?
    Наверно стадию ПО в ЛЧ 🤣
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    16 мая в 16:25
    Беспросветная тоска.....
    zooveterinar
    zooveterinar
    16 мая в 16:20
      alex57512
      alex57512
      16 мая в 16:19
      Ростов - это не команда, а сборище игроков, бестолково бегающих по всему полю и не знающих, что им делать с мячом. Пока у руля команды будет оставаться менеджер Карпин, а не настоящий тренер, типа Бердыева, нас ждет только вылет, в следующем году, в ФНЛ. Толковый тренер выстраивает тактику игры команды, с каждым соперником, а не поощряет безбашенную игру. Так что, остается приготовиться, в следующем году, к безрадостному вылету и не надо тешить себя иллюзиями!
      Честный Зритель
      Честный Зритель
      16 мая в 16:15, ред.
      Последний гол Кайо на месте опрника вышедшего с замены...это как плевок во всех его хейтеров...Красавчик...наверное лучший гол тура...
      Таганский
      Таганский
      16 мая в 16:14
      "Хлопнул дверью".. но не Ростов..
      Вот теперь с уверенностью можно сказать о полном провальном сезоне Карпина с Ростовом..
      Глядя на игру в 30-м туре, нельзя не удивиться отсутствию взаимопонимания.. Осталось впечатление, что игроки так и не сыгрались до конца сезона..
      Понятно, что можно говорить о том, что поменялось пол-команды или даже больше..Но это все бла-бла-бла..
      Если у клуба действительно будут ставиться амбициозные задачи, то пора бы внутреннюю политику пересмотреть, т.к. смотреть на ЭТО и каждый сезон жить надеждой на будущее уже порядком надоело..
      Всем болелам пожелаю выдохнуть, выбросить наружу негатив, набраться терпения и..
      снова с надеждой ждать и верить в Ростов!!))
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      16 мая в 16:09
      Поздравляю болельщиков Краснодара с заслуженной победой. Этот сезон неудачный для обеих команд
      bsww
      bsww
      16 мая в 16:02
      Какой гол последний, столько голов привёз Кайо, но какой забил
      Vik_ont25
      Vik_ont25
      16 мая в 15:24
      'Краснодар" Вы что творитте,
      Vik_ont25
      Vik_ont25 ответ Таганский (раскрыть)
      16 мая в 14:23
      Надеюсь на "зарубу"! Главное - без травм!
      Таганский
      Таганский
      16 мая в 13:35
      С соседями всегда получаются непростые матчи, настоящее южное дерби..
      То, что мы видели в последних играх, и учитывая то, что никакие глобальные задачи нет необходимости решать, предположу результативную ничейку..
      Подарите нам сегодня классный, захватывающий футбол для болел обеих команд!!
      А удачи пожелаю и Ростову, и соседям в будущем сезоне!!
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Ravshan878 (раскрыть)
      16 мая в 11:07
      7-7??????????????????
      Союзник противников
      Союзник противников
      16 мая в 11:07
      3-2.
      Михалыч 54
      Михалыч 54
      16 мая в 07:49
      Весенняя часть сезона РОСТОВОМ полностью провалена. Напоследок хоть хлопните дверью, порадуйте своих болел. Вперёд, РОСТОВ!!!!!
      Ravshan878
      Ravshan878
      16 мая в 00:35
      Как всегда за Ростов и Краснодар.🤭.)))
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