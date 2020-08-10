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2 : 1
завершен
вчера, 22:00
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Стадион ЭСПРИТ Арена (Дюссельдорф)
|Барелла Николо
|1:0
|15’
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Лукаку Ромелу
ассистент Янг Эшли
|2:0
|21’
|24’
|2:1
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Хаверц Кай
ассистент Фолланд Кевин
|Д'Амброзио Данило
|32’
|43’
|Синкгравен Дэйли
|49’
|Бендер Ларс
|Conte A.
|80’
|Эриксен Кристиан
|85’
|87’
|Тапсоба Эдмонд
|Барелла Николо
|90+7’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мозес Виктор
|Д'Амброзио Данило
|59’
|Эриксен Кристиан
|Гальярдини Роберто
|59’
|59’
|Бэйли Леон
|Паласиос Эксекьель
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|64’
|68’
|Венделл
|Синкгравен Дэйли
|68’
|Амири Надим
|Баумгартлингер Юлиан
|Шкриньяр Милан
|Бастони Алессандро
|84’
|85’
|Беллараби Карим
|Бендер Ларс
|86’
|Аларио Лукас
|Фолланд Кевин
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|18
|Удары по воротам
|9
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|7
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|1
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|3
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Интер был хорош и победил заслуженно !!!
Всем здоровья.
Интер был хорош и победил заслуженно !!!
Всем здоровья.