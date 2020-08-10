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Интер - Байер
Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Байер

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    Голы
    Барелла Николо 1:0 15’
    Лукаку Ромелу
    ассистент Янг Эшли     		2:0 21’
    24’ 2:1 Хаверц Кай
    ассистент Фолланд Кевин
    Наказания
    Д'Амброзио Данило 32’
    43’ Синкгравен Дэйли
    49’ Бендер Ларс
    Conte A. 80’
    Эриксен Кристиан 85’
    87’ Тапсоба Эдмонд
    Барелла Николо 90+7’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мозес Виктор Д'Амброзио Данило 59’
    Эриксен Кристиан Гальярдини Роберто 59’
    59’ Бэйли Леон Паласиос Эксекьель
    Санчес Алексис Мартинес Лаутаро 64’
    68’ Венделл Синкгравен Дэйли
    68’ Амири Надим Баумгартлингер Юлиан
    Шкриньяр Милан Бастони Алессандро 84’
    85’ Беллараби Карим Бендер Ларс
    86’ Аларио Лукас Фолланд Кевин
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 9
    		7 Удары в створ 2
    		17 Фолы 16
    		3 Угловые 6
    		2 Офсайды 0
    		36% Владение мячом 64%
    		1 Cэйвы 5
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Дон Диего
    Дон Диего ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    Рокки, Мариани, Ирратти, Риццоли, Тальявенто - слагаемые успеха ювентуса у себя дома. Но ювентус лишь в Сериале крут, ну а в европе его побеждают)
    Дон Диего
    Дон Диего
    сегодня в 00:49
    С победой Великий и Могучий Интер!
    Мы всех сильней!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Все по делу. Ювентус - липовый чемпион, но Аталанта в наших сердцах.
    P.S.: не люблю серию А, но Аталанта - это нечто, как был Аякс в прошлом сезоне.
    В этом сезоне топлю за Аталанту после Барсы, конечно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:23
    Удивительно то , что матч закончился с минимальным счетом. Если судить по созданным моментам, то Интер должен был просто разгромить Байер. Итальянцы были гораздо интереснее : быстры , мобильны , изобретательны. Лукаку просто затерзал оборону немцев. В матче было на что посмотреть. Конечно немцы должны и вратаря поблагодарить за то, что избежали разгрома.
    Интер был хорош и победил заслуженно !!!
    Всем здоровья.
    ЮHBА
    ЮHBА
    сегодня в 00:22
    Интер главный фаворит ЛЕ. Успехов им.
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 00:15
    Понравилась очень связка во 2м тайме Эриксен-Барелла , норм поиграли , дания в физике прибавил. Все кроме Гали сегодня хороши. Но моменты так разбазаривать нельзя.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 00:10
    С чем и Интер поздравляем!
    Жека10
    Жека10
    сегодня в 00:06
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
      сегодня в 00:06
      Матчи сезона 2019-2020, в которых судьи очень помогли Ювентусу: 31.10.2019 Ювентус-Дженоа: удаление у Дженоа, пенальти в ворота Дженоа на 96! минуте; 01.12.2019 Ювентус-Сассуоло: липовый пенальти в ворота гостей спас Ювентус от позорного поражения, Сассуоло до пенальти вел в счете; 02.02.2020 Ювентус-Фиорентина: судья наглым образом засудил Фиорентину, поставив в пользу Ювентуса 2 пенальти, один из которых был 100% липовым; 14.02.2020 Милан-Ювентус: удаление у Милана и пенальти в ворота Милана на 91 минуте, Милан уверенно побеждал Ювентус, но тут вмешался судья и помог туринцам зацепить ничью; 13.06.2020 Ювентус-Милан: в самом начале матча судья удалил одного из лидеров Милана и команда стала играть вдесятером против двенадцати игроков Ювентуса (11 + судья), в этом матче был так же липовый пенальти в ворота Милана, но Роналду не смог его реализовать; 23.06.2020 Болонья-Ювентус: пенальти в ворота Болоньи, благодаря которому Ювентус открыл счет в матче; 27.06.2020 Ювентус-Лечче: пенальти в ворота Лечче и удаление игрока Лечче, эти 2 фактора обеспечили Ювентусу разгромную победу. Лечче достойно играл до 32 минуты, потом судья удалил их игрока (липовое удаление) и команда посыпалась. Пенальти на 62 минуте окончательно добил Лечче.
      Ювентус - Аталанта 2:2 - Аталанта полностью переиграла туринцев, но судья за уши вытащил Ювентус, поставив в их пользу два пенальти.
      Мы видим, что судьи наглым образом тащат Ювентус и в чемпионате, и в кубке. Если копнуть поглубже, то можно заметить, что абсолютно в каждом сезоне судьи помогают Ювентусу, ставят левые пенальти в их пользу, не засчитывают голы в их ворота и специально удаляют игроков соперников.
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
      сегодня в 00:03
        Фредерик Крюгер
        Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
        сегодня в 00:02
        Скоро Ювентус потеряет свою судейскую корону в Италии
        Фредерик Крюгер
        Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
        сегодня в 00:02
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер
          сегодня в 00:01
          Интересно, за кого теперь будут болеть гоббы
          Угадайте кто
          Угадайте кто ответ Rheinfall (раскрыть)
          сегодня в 00:01
          Почему то когда Кашшаи засудил Баварию ты пел по-другому)))
          A.S.A
          A.S.A
          сегодня в 00:00
          Интер с победой!!!
          сегодня они продемонстрировали одну из лучших игр в сезоне,если бы не подвела реализация моментов счет был бы разгромным!
          ну и Лукаку конечно же танк!!!
          Rheinfall
          Rheinfall ответ particular (раскрыть)
          вчера в 23:59
          КАшшаи прямо мордой ткнуть в этот матч и работу арбитров тут , пусть учится и учит недоумков из РПЛ ;)
          Угадайте кто
          Угадайте кто ответ Hoyar (раскрыть)
          вчера в 23:58
          А мне то что молчать? Не с моего же клуба атлеты кабинетную корону, подаренную Скаминой, сбили.)))
          djaich
          djaich
          вчера в 23:58
          Усталый Интер победил очень неплохой, активный, прессингующий Байер. Это уже признак определенного класса игры.
          Угадайте кто
          Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
          вчера в 23:57
          Баланс пенальти говорит об обратном.)
          juvenale
          juvenale ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
          вчера в 23:56
          с победой братья!!!!турнир наш!!!
          particular
          particular
          вчера в 23:56
          Интер заслуженно победил… Впечатлила работала бригада арбитров, - чётко, слаженно и обоснованно… Пример для наших бездарей...
          Rheinfall
          Rheinfall
          вчера в 23:56
          Всех болел Интера с выходом в полуфинал. Всё , убирайте аптекарей давайте других:)
          juvenale
          juvenale
          вчера в 23:56
          форца инда!!!вот они будущие обладатели этого великого трофея!
          Угадайте кто
          Угадайте кто ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
          вчера в 23:56
          Поздравляю, тут у вас конечная
          АХАХА
          Шишанутый
          Шишанутый
          вчера в 23:56
          Поздравляю Интер с выходом в полуфинал! Хороший матч сыграли.
          Угадайте кто
          Угадайте кто ответ Dirty_Harry (раскрыть)
          вчера в 23:55
            Don Nerazzurri
            Don Nerazzurri
            вчера в 23:55
            С победой Интеристы и выходом в полуфинал!
            bsww
            bsww
            вчера в 23:50
            Вот тут ВАР работает как надо и судья сам смотрит, а наши нет
            Dirty_Harry
            Dirty_Harry
            вчера в 23:50
            Комментатор как то не стесняясь топит за Баер
            Rheinfall
            Rheinfall
            вчера в 23:50
            норм ВАР работает , Дюковские халуи учитесь
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