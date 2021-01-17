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Манчестер Сити - Кристал Пэлас
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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Кристал Пэлас

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    26' (1:0) Стоунз Джон (5) (Де Брюйне Кевин (17))
     
    56' (2:0) Гюндоган Илкай (8)
     
    60' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Фоден Фил (47) вышел на поле
     
    68' (3:0) Стоунз Джон (5)
     
    2
    71' Гюндоган Илкай (8) уходит с поля, Торрес Ферран (21) вышел на поле
    71' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Канселу Жоау (27) вышел на поле
     
    88' (4:0) Стерлинг Рахим (7)
     
    68' Миливоевич Лука (4) уходит с поля, Ридевальд Хайро (44) вышел на поле
     
    79' Таунсенд Эндрос (10) уходит с поля, Батшуайи Миши (23) вышел на поле
    Голы
    Стоунз Джон
    ассистент Де Брюйне Кевин     		1:0 26’
    Гюндоган Илкай 2:0 56’
    Стоунз Джон 3:0 68’
    Стерлинг Рахим 4:0 88’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Фоден Фил Силва Бернарду 60’
    68’ Ридевальд Хайро Миливоевич Лука
    Торрес Ферран Гюндоган Илкай 71’
    Канселу Жоау Де Брюйне Кевин 71’
    79’ Батшуайи Миши Таунсенд Эндрос
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 2
    		6 Удары в створ 0
    		9 Фолы 8
    		11 Угловые 1
    		72% Владение мячом 28%
    		0 Cэйвы 2
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    Все комментарии
    zhiv1975
    zhiv1975 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    19 января в 20:47
    НУЖНО ХОЛЛАНДА ПОКУПАТЬ ПО ЛЮБОМУ,ЗАБИВАТЬ СЕЙЧАС В СИТИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕКОМУ!!!
    zhiv1975
    zhiv1975 ответ dzvinka (раскрыть)
    19 января в 20:44
    ДА,ПРОСТО КРАСАВЧИК!!!
    dzvinka
    dzvinka
    18 января в 21:53
    Стоунз просто рождается заново в этом сезоня я смотрю))
    Roman73
    Roman73
    18 января в 07:50
    -Что такое плеймейкер ?
    -Смотрите де Брюйне в этом матче !
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 января в 07:24
    Какато неожиданно!
    ksepylo_7070
    ksepylo_7070 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    18 января в 07:11
      Альфамен
      Альфамен ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      18 января в 05:38
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        18 января в 03:06
        С разгромной победой голубую сторону Манчестера и болельщиков! Защитник оформил дубль. И Де Брюйне отличился результативным действием. Зря он не уходит из Манчестера. Ему бы в Испанию или Италию свалить. В Английской Примьер-Лиге уже всё выиграл, давно уже пора принимать новые вызовы. Вот вам и Манчестер Сити. Команда Мансура поднимается наверх. Если выиграет запасной матч, то окажется на самой вершине турнирной таблицы. Походу настало время вернуть Кубок Чемпионов Англии в Манчестер.
        da da da
        da da da
        18 января в 00:32
        МС лучшее что бы в АПЛ,и это все без Родри и Лапорта.
        sihafazatron
        sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
        18 января в 00:09
        Лишь бы травмы обошли стороной. Да отличная связка получилась стоунс-диаш
        allemz
        allemz ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        18 января в 00:08
        Стоунзи надоело наблюдать за их потугами и сам взялся за это дело, оформив дубль.
        allemz
        allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
        18 января в 00:06
        В очередной раз получает MAN OF THE MATCH!
        Радует Джонни своей игрой, просто наслаждение!
        sihafazatron
        sihafazatron
        18 января в 00:04
        красивые голы и еще одна победа в сухую))) особенно рад за стоунса)
        и уже через 2 дня матч против виллы
        allemz
        allemz
        18 января в 00:00
        Днище стрельнуло)) Красиво, тут бесспорно
        Milаn-f
        Milаn-f
        17 января в 23:57
        Молодцы горожане. На фоне ничьи ливера и мю очень важные 3 очка. С победой
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        17 января в 23:55
        У Сити нападающие когда будут забивать?)
        Фоден вроде лучший бомбардир в этом сезоне.. но это не точно)
        allemz
        allemz
        17 января в 23:40
        Помилуй, Джон шо ты творишь!)
        allemz
        allemz
        17 января в 23:32
        Стерлинг нулячая днина, днище дна, меняй его нафиг
        На банку его сажай, там его место
        allemz
        allemz
        17 января в 23:30
        Бандюган удачно крадёт мяч из под носа Таунсенда и отправляет его в девятку) Хорошая игра
        allemz
        allemz
        17 января в 22:44
        Джонни, что за топ!
        allemz
        allemz
        17 января в 21:52
        Ямайский негрито в старте, не к добру
        1bear
        1bear
        17 января в 21:37
        победа хозяев неминуема...
        Gahi
        Gahi
        17 января в 20:55
        Манчестер Сити = П.1.
        David Young
        David Young
        17 января в 19:10
        Победа Манчестер Сити.
        Фрунзик Мкртчян
        Фрунзик Мкртчян
        17 января в 09:58
        Пэласу тут ничего не светит. УВеренная победа МС. Хоть и не хочется этого.
        -CaНиTaр_Лeсa-_5
        -CaНиTaр_Лeсa-_5
        17 января в 08:38
        1-2
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        17 января в 05:42
        Сити должен одолеть...
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