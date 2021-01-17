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4 : 0
завершен
17 января 2021, 22:15
воскресенье
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Стадион Этихад Стэдиум
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Стоунз Джон
ассистент Де Брюйне Кевин
|1:0
|26’
|Гюндоган Илкай
|2:0
|56’
|Стоунз Джон
|3:0
|68’
|Стерлинг Рахим
|4:0
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фоден Фил
|Силва Бернарду
|60’
|68’
|Ридевальд Хайро
|Миливоевич Лука
|Торрес Ферран
|Гюндоган Илкай
|71’
|Канселу Жоау
|Де Брюйне Кевин
|71’
|79’
|Батшуайи Миши
|Таунсенд Эндрос
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|13
|Удары по воротам
|2
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|6
|Удары в створ
|0
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|9
|Фолы
|8
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|11
|Угловые
|1
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|72%
|Владение мячом
|28%
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|0
|Cэйвы
|2
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-Смотрите де Брюйне в этом матче !
-Смотрите де Брюйне в этом матче !
Радует Джонни своей игрой, просто наслаждение!
Радует Джонни своей игрой, просто наслаждение!
и уже через 2 дня матч против виллы
и уже через 2 дня матч против виллы
Фоден вроде лучший бомбардир в этом сезоне.. но это не точно)
Фоден вроде лучший бомбардир в этом сезоне.. но это не точно)
На банку его сажай, там его место
На банку его сажай, там его место