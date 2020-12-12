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Боруссия - Штутгарт
РБ Лейпциг - Вердер
Боруссия - Герта
Фрайбург - Арминия
Майнц - Кельн
Унион - Бавария

Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Штутгарт

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    26' Джан Эмре (23)
     
    39' (1:1) Рейна Джованни (32) (Геррейру Рафаэль (13))
     
    59' Джан Эмре (23) уходит с поля, Рейньер (20) вышел на поле
     
    64' Беллингхэм Джуд (22) уходит с поля, Шульц Нико (14) вышел на поле
     
    66' Морей Матеу (2)
     
    3
    86' Санчо Джейдон (7) уходит с поля, Брандт Юлиан (19) вышел на поле
    86' Геррейру Рафаэль (13) уходит с поля, Мукоко Юссуфа (18) вышел на поле
    86' Аканджи Мануэль (16) уходит с поля, Загаду Дэн-Аксель (5) вышел на поле
     
    26' (0:1) Вамангитука Силла (14)
     
    28' Мавропанос Константинос (5)
     
    40' Эндо Ватару (3)
     
    50' Вамангитука Силла (14)
     
    53' (1:2) Вамангитука Силла (14) (Мангала Орель (23))
     
    60' (1:3) Форстер Филипп (20)
     
    63' (1:4) Кулибали Тангуй (7) (Вамангитука Силла (14))
     
    2
    67' Вамангитука Силла (14) уходит с поля, Массимо Роберто (30) вышел на поле
    67' Кулибали Тангуй (7) уходит с поля, Гонсалес Николас (22) вышел на поле
     
    77' Форстер Филипп (20) уходит с поля, Эглофф Лилиан (25) вышел на поле
     
    2
    88' Климович Матео (31) уходит с поля, Чурлинов Дарко (19) вышел на поле
    88' Мавропанос Константинос (5) уходит с поля, Штенцель Паскаль (15) вышел на поле
     
    90+1' (1:5) Гонсалес Николас (22) (Мангала Орель (23))
    Голы
    26’ 0:1(П) Вамангитука Силла
    Рейна Джованни
    ассистент Геррейру Рафаэль     		1:1 39’
    53’ 1:2 Вамангитука Силла
    ассистент Мангала Орель
    60’ 1:3 Форстер Филипп
    63’ 1:4 Кулибали Тангуй
    ассистент Вамангитука Силла
    90+1’ 1:5 Гонсалес Николас
    ассистент Мангала Орель
    Наказания
    Джан Эмре 26’
    28’ Мавропанос Константинос
    40’ Эндо Ватару
    50’ Вамангитука Силла
    Морей Матеу 66’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Рейньер Джан Эмре 59’
    Шульц Нико Беллингхэм Джуд 64’
    67’ Массимо Роберто Вамангитука Силла
    67’ Гонсалес Николас Кулибали Тангуй
    77’ Эглофф Лилиан Форстер Филипп
    Брандт Юлиан Санчо Джейдон 86’
    Мукоко Юссуфа Геррейру Рафаэль 86’
    Загаду Дэн-Аксель Аканджи Мануэль 86’
    88’ Чурлинов Дарко Климович Матео
    88’ Штенцель Паскаль Мавропанос Константинос
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 18
    		4 Удары в створ 10
    		11 Фолы 13
    		8 Угловые 2
    		2 Офсайды 2
    		71% Владение мячом 29%
    		5 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
    сегодня в 23:37
    Не знаю на каком месте, но на следующий сезон уже точно бы не играл в Бундеслиге.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    сегодня в 23:35
    Что это?????? Да ещё владея мячём 71% времени :DDDDD
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 23:14
    А,забыл про боша...но там совсем был провал...а Фавр из группы лч вышел и все-таки в зоне лч идет. Тут вопрос, какие ему поставили цели, какие планы самого руководства. Ведь всё же можно списать на "особый" сезон.
    shlifen
    shlifen ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    сегодня в 23:10
    Ну с Клоппом у них была связана целая веха истории, а вот с Петером Бошем в 2017, Дортмунд как раз расстался посреди сезона (10 декабря). Так что почему бы и нет? Тем более есть же свободные наставники... Да и сказать что Фавр "заслужил кредит доверия", чтобы доработать до конца сезона - тоже не могу...
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 22:51
    У Хакими закончилась аренда, а выкупать его банально нет денег.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 22:50
    В дортмунде не принято по-ходу сезона тренеров увольнять. Вспомни , когда они у зоны вылета плелись после первого круга с Клоппом, то дошли с ним до конца сезона.
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 22:04
    Сейчас Зенит выиграл бы у Боруссии 10 матчей из 10!!!
    pomor45
    pomor45 ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
    сегодня в 21:21, ред.
    На каком бы не был, а пользы было бы много больше, чем в РПЛ.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 20:29, ред.
    С победой Штутгарт и болельщиков, если они тут есть! Абсолютно заслуженная победа гостей. У Штутгарта ударов в створ почти столько же, сколько у Боруссии вообще ударов в сторону ворот. Кулибали даже забил. Это ведь брат Калиду? Люсьену Фавру пора на выход. Результаты в последнее время у дортмундцев просто ужасные. А ведь так хорошо всё начинали. Без Холланда не умеют нормально играть. Уход Ашрафа Хакими тоже повлиял на игру команды. Почему они не удержали его, не могу понять. В прошлом сезоне такую яркую игру показывали. Ушёл Хакими, уйдёт и Холланд, возможно следующим летом. Что будет тогда? Ройс тоже не молодеет. И Санчо лучше продать, пока за него дадут нормальные деньги. Каждым разом всё хуже и хуже. Успехов Боруссии в Бундеслиге!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 20:22
    Лол, сколько же Фавру нужно натупить, чтобы его, наконец, выгнали? Имхо матчи в ЛЧ против ТТХ все и так показали, зачем нужно было столько мучиться
    dzvinka
    dzvinka ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
    сегодня в 20:13
    на последнем во второй бундеслиге.
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein
    сегодня в 19:58
    Физрука Фавра надо гнать из Боруссии и пригласить Рангника
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 19:53, ред.
    Боруссии пора тренера менять из жил он свое) а на одном Холанде далеко не уедешь
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
    сегодня в 19:51
    там бы любой Российский клуб был бы в 63
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 19:35
    Вот что значит среди недели играли против великого Зенита
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    сегодня в 19:33
    Интересно ,где бы был Зенит ,на каком месте ,если бы играл в бундеслиге ?
    DEIVID
    DEIVID ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
    сегодня в 19:27
    Это было изначально глупо.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 19:27
    печально все в бд, фавра менять надо! 1-5 это перебор
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 19:23
    Дортмунд был ужасен. Это был абсолютно заслуженный "вынос" команды Фавра. В первом тайме Дортмунд ещё "хоть как то" играл, второй тайм - игра почти что в одни ворота. Санчо - не играет ни на 100 ни даже на 70 лимонов. Реньер вышел и никакой, в атаке кроме Ройса и Рейны вообще никто не старается. Сейчас стало заметно, что в уже в прошлом сезоне Фавр "выехал" на сумасшедшой форме Холланда и действиях Рейны и Санчо. Когда же нужно показывать футбол БЕЗ Холланда - Фавр "не вывозит". Очень надеюсь что после этого разгрома Фавра уволят, иначе клуб может и в четвёрке не закончить. Чем условный Почеттино хуже, я не пойму, молодой тренер, с амбициями уж точно лучше немотивированного швейцарца...
    Штутгарт молодцы, очень чётко прессинговали и ловили БД на переходах, могли и ещё 1-2 в кинжальных контрах забить.
    Шмелям же пора менять и тренера, и искать толковых защитников и подмену для Холланда.
    Очень весёлый матч, который закончился НЕ весело для Дортмунда. 1-5 это дурдом.
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    сегодня в 19:22
    Экспресс жирный сгорел ставил Боруссия Д с форой ноль,а они настолько слабы ,без Холланда ,что шансов не было.
    Borussia Mönchengladbach
    Borussia Mönchengladbach
    сегодня в 19:16
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      сегодня в 18:53
      Это надо назвать "Карусель Фавра". А если серьёзно, то в следующем сезоне Дортмунду с ним не попути...никакой стабильности...постоянные необъяснимые провалы.
      DEIVID
      DEIVID
      сегодня в 18:53
      Полное уничтожение. Фавра должны увольнять, он тащит клуб вниз.
      vastudio
      vastudio
      сегодня в 18:52
      Ну всё посыпался Дортмунд, теперь от всех подряд начнут отгребать...
      shlifen
      shlifen
      сегодня в 18:50
      1-3, Штутгарт такими темпами ещё парочку накидает...
      shlifen
      shlifen
      сегодня в 18:43
      Дортмунд это просто беда... Вся тактика Фавра - надежда на индивидуальные действия игроков, особенно Холланда, если же его нет - то просто печаль...
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 18:34
      Победа Боруссии Д
      1bear
      1bear
      сегодня в 13:58
      верю в Штутгарт и надеюсь на положительный исход...
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 06:23
      Боруссия = П.1.
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