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1 : 5
завершен
сегодня, 17:30
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Стадион Сигнал Идуна Парк
|26’
|0:1(П)
|Вамангитука Силла
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Рейна Джованни
ассистент Геррейру Рафаэль
|1:1
|39’
|53’
|1:2
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Вамангитука Силла
ассистент Мангала Орель
|60’
|1:3
|Форстер Филипп
|63’
|1:4
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Кулибали Тангуй
ассистент Вамангитука Силла
|90+1’
|1:5
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Гонсалес Николас
ассистент Мангала Орель
|Джан Эмре
|26’
|28’
|Мавропанос Константинос
|40’
|Эндо Ватару
|50’
|Вамангитука Силла
|Морей Матеу
|66’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рейньер
|Джан Эмре
|59’
|Шульц Нико
|Беллингхэм Джуд
|64’
|67’
|Массимо Роберто
|Вамангитука Силла
|67’
|Гонсалес Николас
|Кулибали Тангуй
|77’
|Эглофф Лилиан
|Форстер Филипп
|Брандт Юлиан
|Санчо Джейдон
|86’
|Мукоко Юссуфа
|Геррейру Рафаэль
|86’
|Загаду Дэн-Аксель
|Аканджи Мануэль
|86’
|88’
|Чурлинов Дарко
|Климович Матео
|88’
|Штенцель Паскаль
|Мавропанос Константинос
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|12
|Удары по воротам
|18
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|4
|Удары в створ
|10
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|11
|Фолы
|13
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|8
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|2
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|71%
|Владение мячом
|29%
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|5
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|3
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Штутгарт молодцы, очень чётко прессинговали и ловили БД на переходах, могли и ещё 1-2 в кинжальных контрах забить.
Шмелям же пора менять и тренера, и искать толковых защитников и подмену для Холланда.
Очень весёлый матч, который закончился НЕ весело для Дортмунда. 1-5 это дурдом.
Штутгарт молодцы, очень чётко прессинговали и ловили БД на переходах, могли и ещё 1-2 в кинжальных контрах забить.
Шмелям же пора менять и тренера, и искать толковых защитников и подмену для Холланда.
Очень весёлый матч, который закончился НЕ весело для Дортмунда. 1-5 это дурдом.