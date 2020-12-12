В 1 Бюрки Роман Голов пропущено: 5 Спасений: 5 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 93

З 16 Аканджи Мануэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 80 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 86

П 13 Геррейру Рафаэль Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 86

П 2 Морей Матеу Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 93

З 15 Хуммельс Матс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 93

П 22 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 64

П 28 Витсель Аксель Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 93

З 23 Джан Эмре Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 59

П 32 Рейна Джованни Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 93

П 7 Санчо Джейдон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 86

Н 11 Ройс Марко Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 35 Хитц Марвин

З 5 Загаду Дэн-Аксель Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 7

З 26 Пищек Лукаш

З 14 Шульц Нико Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 29

П 19 Брандт Юлиан Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 7

П 8 Дахуд Махмуд

П 30 Пасслак Феликс

П 20 Рейньер Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 34